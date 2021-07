‘가짜 수산업자’에 줄줄이 놀아난 유력 인사들

수산업자 행세를 하며 100억 원대 사기 행각을 벌인 혐의로 구속 수감된 김모 씨(43)가 선물을 보낸 정치인과 검찰, 경찰 간부 등 27명의 명단을 경찰이 확보했다. 김 씨에게서 금품을 받아 청탁금지법 위반 혐의로 입건된 A 검사와 B 총경, 전직 언론인 C 씨와 방송사 앵커 D 씨 등이 명단에 포함됐다. 국정농단 사건을 맡았던 박영수 특검도 김 씨에게서 선물을 받은 것으로 나타났다.김 씨는 선물 등을 통해 유력 인사들과 거미줄 같은 인맥을 구축했다. 그는 자신이 데리고 있던 직원들에게 “내 배경에 힘 쓸 수 있는 사람들이 많이 있으니까 너희가 하고 싶은 일은 다 해도 된다”는 식으로 인맥을 과시했다는 증언도 나온다. 사기 행각이나 자신의 구명운동에 이용했을 가능성도 배제하기 어렵다.A 검사는 김 씨에게서 고가의 시계 등 2000만∼3000만 원의 금품을 받았고, B 총경은 고급 벨트 등을 받은 것으로 조사됐다고 한다. 전직 언론인 C 씨는 수백만 원 상당의 골프채를, 방송사 앵커 D 씨는 중고차를 제공받았다고 한다. 박 특검은 김 씨에게서 차량을 빌려 쓰고 렌트비로 현금 250만 원을 지급했다고 하는데, 지급 시점이 논란이 되고 있다.선물 명단에는 박지원 국가정보원장과 국민의힘 김무성 전 의원, 주호영 의원 등 정치인들도 여러 명 있다. 박 특검은 김 씨를 A 검사에게, 주 의원은 B 총경에게 각각 연결해줬고 김 전 의원은 전직 언론인 C 씨와 방송사 앵커 D 씨에게 소개해줬다. 중견 정치인과 고위 검사 출신이 신분이 확실하지 않은 인사를 다른 사람에게 소개해준 것은 적절치 않다.앞으로 경찰은 입건된 4명이 받은 금품에 대가성이 있는지를 조사해 합당한 조치를 해야 한다. 김 씨가 2017년 말 특별사면으로 풀려난 과정도 살펴볼 필요가 있다. 청와대는 “김 씨의 형 집행률이 81%로 사면 기준에 부합했다”고 밝혔지만 피해자에게 합의금도 제대로 주지 않은 사기범을 풀어준 게 부적절했다는 지적이 있다. 검경 수사권 조정으로 수사권이 대폭 확대된 경찰은 이번 사건을 한 점 의혹 없이 수사해 실력을 입증해야 한다.