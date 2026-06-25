[반려동물 20세 시대]“눈 멀쩡한데 실명이라니” …반려견 시력 앗아가는 뜻밖의 범인

반려견이 갑자기 벽에 부딪히거나 간식을 앞에 두고도 찾지 못한다면 보호자는 덜컥 겁이 나기 마련입니다. 급한 마음에 동물병원을 찾아 백내장이나 녹내장 같은 안과 검사를 받아보지만, 종종 “눈 자체에는 아무런 이상이 없다”는 황당한 진단을 받기도 합니다. 눈이 멀쩡한데 앞을 보지 못하는 이 모순적인 상황, 원인은 어디에 있을까요 ?
시각의 완성 : 카메라가 좋아도 케이블이 끊기면 암전
정답은 눈이 아닌 ‘뇌’에 있습니다. 이해를 돕기 위해 반려견의 시력을 텔레비전 시스템에 비유해 보겠습니다.
• 눈(안구) : 영상을 촬영하는 성능 좋은 ‘카메라’ • 시신경 : 영상을 TV 본체로 전달하는 ‘송신 케이블’ • 뇌(시각중추) : 전달받은 영상을 화면에 띄우는 ‘TV 본체’
아무리 비싸고 훌륭한 카메라(눈)가 정상적으로 작동하더라도, 케이블(시신경)이 꽉 막혀있거나 TV 본체(뇌)에 과부하가 걸려 고장 났다면 화면에는 아무것도 나오지 않습니다. 즉, 암전(실명) 상태가 되는 것입니다.
최근 한 반려견의 사례가 이를 정확히 증명합니다. 2 ~ 3주 전부터 급격히 시력을 잃어 가던 이 반려견은 안구 검사에서는 어떤 질환도 발견되지 않았습니다. 그러나 빛에 대한 동공 반응이 현저히 떨어지고 전반적인 신경 반사 속도가 느리다는 점을 포착한 의료진이 MRI(자기공명영상) 정밀 검사를 진행한 결과, 뇌바닥 영역에서 광범위한 뇌종양(수막종)이 발견되었습니다. 종양이 시각 정보를 전달하는 경로를 강하게 압박하고 있었던 것입니다.
‘수막종’이 부르는 무서운 도미노 현상
반려견에게 비교적 흔하게 발생하는 뇌종양 중 하나인 ‘수막종’은 발생 위치에 따라 종잡을 수 없는 증상을 만들어냅니다. 시각 경로를 누르면 이번 사례처럼 급격한 시력 저하가 오지만, 다른 뇌 부위를 압박할 경우 발작, 다리를 절거나 비틀거리는 보행 이상, 혹은 갑자기 공격적으로 변하는 등의 행동 변화를 일으키기도 합니다.
다행히 해당 반려견은 원인을 정확히 찾아낸 후 증상 완화를 위한 약물 치료와 종양을 줄이기 위한 방사선 치료를 병행하며 시력을 일부 회복할 수 있었습니다. 만약 눈에만 집착해 뇌 검사를 미뤘다면 치료의 ‘골든타임’을 영영 놓쳤을지도 모릅니다.
보호자가 반드시 기억해야 할 ‘시그널’
“반려동물이 갑자기 앞을 보지 못할 때, 많은 보호자가 백내장이나 망막 질환 같은 눈병만을 의심합니다. 하지만 일반 안과 검사에서 원인이 나오지 않는다면 반드시 시신경과 뇌를 포함한 신경계 평가를 함께 받아야 합니다. 진단이 늦어지면 치료 가능한 시기를 놓쳐 영구적인 실명이나 생명의 위협으로 이어질 수 있습니다.”
반려동물의 실명은 단순한 ‘눈의 노화’가 아닌, 뇌가 보내는 마지막 구조 신호(SOS)일 수 있습니다. 원인 모를 시력 저하가 관찰된다면, 안과 검사와 신경학적 검사를 동시에 진행할 수 있는 종합적이고 다학제적인 접근이 필수적입니다.
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