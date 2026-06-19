[반려동물 20세 시대] 우리 아이는 정말 잘 지내고 있을까요?

반려동물 20세 시대, 중요한 건 20세라는 숫자가 아니라 얼마나 ‘잘’ 지내는지가 아닐까요? 앞선 연재들을 통해 우리 아이들의 신체 나이가 생각보다 많았고, 노화로 인한 많은 변화를 겪고 있다는 것을 말씀드렸습니다.
그렇다면 우리 집 강아지와 고양이는 잘 지내고 있을까요?
“우리 강아지가 벌써 15살인데 건강이 너무 걱정돼요.” “우리 집 고양이가 13살인데 괜찮은 건가요?”
우리 아이들이 정말 괜찮은지 알려면 객관적으로 삶의 질을 평가하는 것이 중요합니다. 오늘은 노령동물의 삶의 질을 평가하는 방법을 자세히 설명해드리겠습니다.
삶의 질이라고 하면 조금 거창하게 들릴 수 있습니다. 하지만 어렵게 생각할 필요는 없습니다. 보호자분들이 매일 집에서 보는 것들, 즉 밥은 잘 먹는지, 물은 잘 마시는지, 잘 걷는지, 배변은 편하게 하는지, 가족과 잘 지내는지, 좋아하던 일을 아직 즐기는지를 차분히 살펴보는 것이 삶의 질 평가의 시작입니다.
노령동물의학에서는 통증, 식욕, 수분 섭취, 위생, 행복감, 움직임, 그리고 좋은 날과 나쁜 날의 비율을 삶의 질 평가의 중요한 요소로 봅니다. [HHHHHMM 척도] 역시 통증(Hurt), 식욕(Hunger), 수분(Hydration), 위생(Hygiene), 행복(Happiness), 움직임(Mobility), 좋은 날이 나쁜 날보다 많은지(More good days than bad)를 평가 항목으로 제시합니다.
노령견에서 꼭 봐야 할 5가지 신호
개는 보호자와의 상호작용이 비교적 분명하게 드러나는 동물입니다. 그래서 예전과 비교했을 때 ‘반응’이 달라졌는지를 보는 것이 중요합니다.
먼저 식욕을 봅니다. 단순히 밥을 먹는지만 볼 것이 아니라, 먹는 속도와 태도를 함께 봐야 합니다. 예전에는 밥그릇 소리만 나도 달려오던 아이가 이제는 불러도 천천히 오거나, 먹다 말고 자리를 뜨거나, 좋아하던 간식에 흥미가 줄었다면 변화입니다. 물론 하루 정도 입맛이 없는 것은 있을 수 있지만, 반복된다면 통증, 구강질환, 위장관 질환, 신장질환 등 여러 문제의 신호일 수 있습니다.
두 번째는 움직임입니다. 산책을 나가고 싶어 하는지, 산책 중 자주 멈추는지, 계단이나 소파를 망설이는지 봐야 합니다. 강아지는 아파도 보호자를 따라 움직이려는 경우가 많습니다. 그래서 “아직 걷긴 걸어요”보다 “예전처럼 걷나요?”가 더 중요한 질문입니다.
세 번째는 통증 신호입니다. 노령견의 통증은 생각보다 조용합니다. 낑낑거리지 않아도 통증이 있을 수 있습니다. 안기 싫어하거나, 몸을 만지면 피하거나, 자다가 자세를 자주 바꾸거나, 미끄러운 바닥을 피하거나, 산책 후 유난히 오래 쉬는 모습은 통증의 단서가 될 수 있습니다.
네 번째는 배변과 배뇨입니다. 실수가 늘었는지, 소변 횟수가 많아졌는지, 대변 자세를 유지하기 힘들어하는지 살펴봐야 합니다. 특히 노령견이 대변을 보다가 주저앉거나, 배변 후 뒷다리를 떨거나, 소변을 참지 못하는 일이 늘었다면 단순한 노화로 넘기지 않는 것이 좋습니다.
다섯 번째는 즐거움입니다. 노령견에게 삶의 질은 단지 생존이 아닙니다. 보호자를 반기는지, 좋아하던 장난감이나 산책, 간식, 가족과의 시간을 아직 즐기는지가 중요합니다. 예전에는 초인종만 울려도 세상이 무너질 듯 짖던 아이가 이제는 반응할 힘도 없다면, 그 자체가 삶의 질 저하를 보여주는 신호일 수 있습니다. 전문가들은 좋아하거나 싫어하던 것에 대한 반응이 사라지는 것을 삶의 질 평가에서 중요한 관찰점으로 설명합니다
. 고양이는 이렇게 신호를 보냅니다
고양이는 개보다 변화를 알아채는 것이 어렵습니다. 그래서 보호자분들이 “그냥 나이 들어서 잠이 많아졌어요”라고 말하는 변화 속에 실제 불편함이 숨어 있는 경우가 많습니다. 고양이에서 가장 먼저 볼 것은 이동 동선입니다. 예전처럼 캣타워에 올라가는지, 창가 자리에 가는지, 침대나 소파에 점프하는지 살펴보세요. 고양이는 관절이 아파도 “아야” 하지 않습니다. 대신 높은 곳에 덜 올라가고, 점프하기 전 오래 망설이고, 내려올 때 한 번에 뛰어내리지 않고 중간 경유지를 찾습니다.
두 번째는 화장실입니다. 노령묘가 화장실 밖에 실수한다고 해서 모두 “버릇이 나빠진 것”은 아닙니다. 화장실 턱이 높아 들어가기 힘들 수도 있고, 관절이 아파 모래 위에서 자세를 유지하기 어려울 수도 있습니다. 소변량이 늘거나, 화장실을 자주 가거나, 변비가 생기는 것도 중요한 변화입니다.
세 번째는 그루밍입니다. 고양이는 스스로 몸을 관리하는 동물입니다. 그런데 나이가 들면서 허리나 관절이 불편하면 등을 핥기 어려워지고, 털이 뭉치거나 비듬이 늘 수 있습니다. 보호자 입장에서는 “털 관리가 안 되네” 정도로 보일 수 있지만, 실제로는 통증이나 근력 저하의 표시일 수 있습니다.
네 번째는 식욕과 체중입니다. 고양이는 조금씩 먹는 동물이라 변화가 더 늦게 보입니다. 그래서 밥그릇이 비었는지만 볼 것이 아니라, 하루 전체 섭취량과 체중 변화를 봐야 합니다. 특히 노령묘에서 체중 감소는 매우 중요한 신호입니다. “잘 먹는데 살이 빠져요”라는 말도 반드시 확인이 필요합니다.
다섯 번째는 사회성입니다. 고양이가 가족 곁에 머무는 시간이 줄었는지, 숨어 있는 시간이 늘었는지, 만지는 것을 싫어하게 됐는지 보세요. 반대로 예전보다 더 불안하게 울거나 보호자를 따라다니는 변화도 의미가 있습니다. 노령묘에서는 통증, 감각 저하, 인지기능 변화가 행동 변화로 나타날 수 있습니다.
좋은 날과 나쁜 날을 기록해보세요
삶의 질을 평가할 때 보호자분들이 가장 어려워하는 부분은 감정입니다. 좋은 날 하루를 보면 “아직 괜찮은가?” 싶고, 나쁜 날 하루를 보면 “이제 힘든가?” 싶습니다. 그래서 기억에만 의존하면 판단이 흔들릴 수 있습니다.
가장 간단한 방법은 달력에 표시하는 것입니다. 오늘이 좋은 날이었는지, 보통인 날이었는지, 나쁜 날이었는지를 표시해보세요. 전문가들도 좋은 날과 나쁜 날을 실제로 기록하면 보호자가 상황의 흐름을 더 객관적으로 볼 수 있다고 설명합니다.
좋은 날은 이런 날입니다. 밥을 비교적 잘 먹고, 편하게 쉬고, 가족에게 반응하고, 배변·배뇨가 무리 없이 이루어지고, 통증이 심해 보이지 않는 날입니다.
나쁜 날은 반대로 식욕이 떨어지고, 움직이기 힘들어하고, 숨거나 불안해하고, 밤새 잠을 못 자거나, 배변·배뇨 실수가 반복되고, 좋아하던 일에 반응하지 않는 날입니다.
매일 100점짜리 하루일 필요는 없습니다. 노령동물에게도 컨디션이 좋은 날과 나쁜 날은 있습니다. 중요한 것은 나쁜 날이 점점 많아지는지, 회복하는 데 시간이 점점 오래 걸리는지, 좋아하던 것들을 하나씩 잃어가고 있는지를 보는 것입니다.
집에서 해보는 노령동물 삶의 질 체크표 [HHHHHMM 척도]
아래 항목들을 최근 1~2주 기준으로 평가해보세요. 각 항목마다 가장 가까운 점수에 체크합니다. 결과 해석 12~14점: 비교적 삶의 질이 잘 유지되고 있습니다. 8~11점: 노화 변화가 진행 중일 수 있어 자세한 관찰과 검진이 필요합니다 7점 이하: 통증, 질병, 인지기능 저하 등 삶의 질에 영향을 주는 문제가 없는지 꼭 상담이 필요합니다.
“현재 몇 점인지”도 중요하지만 정기적으로 점수를 체크해서 점차 떨어지고 있는지 확인하는 것이 더 중요합니다! 노령동물의 삶의 질 평가는 한 번의 시험이 아니라, 아이들의 변화를 꾸준히 관찰하는 과정에 가깝습니다.
평가표보다 중요한 것은 ‘우리 아이 기준’입니다
삶의 질 평가표는 좋은 도구입니다. 하지만 점수만으로 모든 것을 판단할 수는 없습니다. 어떤 강아지에게는 산책이 가장 중요한 즐거움이고, 어떤 고양이에게는 창가에 앉아 바깥을 보는 시간이 가장 중요한 일상입니다.
그래서 저는 보호자분들께 자주 이렇게 질문합니다.
“이 아이가 정말 좋아하던 것은 무엇인가요?”
공놀이였는지, 산책이었는지, 밥 시간이었는지, 보호자 옆에 붙어 자는 것이었는지, 창가 자리였는지, 박스 안에 들어가는 것이었는지. 그 아이다운 행동이 얼마나 남아 있는지를 보는 것이 삶의 질 평가에서 매우 중요합니다.
개와 고양이는 말로 아프다고 표현하지 않습니다. 대신 생활이 바뀝니다. 먹는 방식이 바뀌고, 걷는 방식이 바뀌고, 자는 시간이 바뀌고, 가족과 관계 맺는 방식이 바뀝니다.
그래서 삶의 질 평가는 “죽음을 준비하는 평가”가 아닙니다. 오히려 지금부터 더 잘 살게 해주기 위한 평가입니다. 통증을 줄여줄 수 있는지, 화장실을 바꿔줄 수 있는지, 미끄럼 방지를 해줄 수 있는지, 식사 방식을 조정할 수 있는지, 수면과 불안을 도와줄 수 있는지를 찾는 과정입니다.
오늘 집에 돌아가면 한 번 조용히 관찰해보세요. 잘 먹는지, 잘 걷는지, 편히 자는지, 가족을 반기는지, 좋아하던 일을 아직 즐기는지. 그 답이 바로 우리 아이의 삶의 질을 이해하는 첫걸음입니다.
다음 화에서는 많은 보호자들이 단순 노화로 생각하지만 실제로는 질병일 수 있는 노령동물의 인지기능장애, 즉 ‘치매’에 대해 이야기해보겠습니다.
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