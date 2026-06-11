R&D 명가 한미가 만든 뷰티 브랜드 ‘아데시’… 소비자 접점 확대 본격화

‘아데시’ 성수 팝업스토어 성료… 1800명 방문
한미사이언스 지난달 아데시 론칭
제약·바이오 R&D 노하우 담은 뷰티 제품 관심↑
한미, 약국 전용 ‘프로캄’ 이어 뷰티 포트폴리오 강화
한미사이언스가 지난달 론칭한 뷰티 브랜드 ‘아데시(ADESII)’를 앞세워 소비자 접점 확대를 본격화한다.
한미사이언스는 최근 서울 성수에서 더마 코스메틱 브랜드 아데시 팝업 행사를 성황리에 마쳤다고 11일 밝혔다. 지난달 27일부터 이달 1일까지 약 6일간 운영한 팝업스토어에는 방문객 약 1800명이 몰렸다고 한다. 생소한 신규 브랜드지만 뜨거운 반응을 끌어냈다는 평가다. 특히 첫 오프라인 이벤트를 계기로 국내 뷰티 시장 공략을 더욱 강화한다는 방침이다.
한미사이언스에 따르면 이번 팝업 행사는 브랜드 철학과 제품 경쟁력을 오감으로 체험할 수 있도록 다채롭게 기획됐다. 팝업스토어 내부는 아데시 브랜드 감성을 강조한 공간으로 꾸며졌다. 대표 제품인 ‘블랙펄 PDRN 네오 세럼’을 형상화한 가챠머신 이벤트를 운영해 주요 제품을 경품으로 증정했다. 성수동 메인 거리에서는 길거리 런웨이 퍼포먼스를 진행했다. 브랜드 슬로건과 풍선을 활용한 거리 캠페인도 사람들의 관심을 집중시켰다고 한다. 현장 인증 소셜미디어(SNS) 이벤트도 운영했다. 아데시는 제약·바이오 분야 연구·개발(R&D) 명가 한미약품그룹이 선보인 뷰티 브랜드다. 제약·바이오 R&D 노하우와 기술을 뷰티 제품에 녹여내 프리미엄 더마 코스메틱 브랜드를 표방한다. 약국 전용 더마 브랜드 프로캄(PRO-CALM)에 이어 두 번째로 선보인 뷰티 브랜드이기도 하다.
브랜드 철학은 선진기술(Advanced)과 피부과학(Derma), 효능임상(Science) 등 3가지를 핵심으로 내세운다. 주요 제품으로는 한미 독자 원료인 ‘H-EGTI’에 응축된 콜라겐수와 블랙 PDRN(소듐이덴에이)이 함유된 블랙 펄 PDRN 네오 세럼을 앞세운다. 임상을 통해 눈가 탄력과 밀도 개선 효과를 확인했고 민감성 피부 저자극 테스트까지 완료했다고 한다. 한미사이언스 아데시 관계자는 “이번 세럼을 시작으로 미백과 주름, 리프팅 등 다양한 후속 제품을 순차적으로 선보일 것”이라며 “한미 특유의 R&D 노하우를 반영한 라인업을 앞세워 더마 코스메틱 시장에 새로운 기준을 제시할 것”이라고 말했다. 이어 “앞으로도 온·오프라인을 아우르는 차별화된 브랜드 경험을 선보여 고객 접점을 넓히고 브랜드 특유의 가치를 널리 알려나갈 것”이라고 말했다.
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