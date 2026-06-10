광장서 하늘 보며 트레드밀… “젊게 사는 ‘웰니스’ 배웠어요”

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도심 속 건강축제 ‘서울헬스쇼’ 개막
내일까지 서울광장서 다양한 행사

100세까지 건강하게 ‘투게더런’ 9일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘2026 서울헬스쇼―도심 속 건강 축제’를 찾은 관람객들이 ‘일상 속 운동’을 강조하기 위해 마련된 ‘투게더런’ 행사에 참여해 트레드밀 위를 달리고 있다. 양회성 기자 yohan@donga.com
100세까지 건강하게 ‘투게더런’ 9일 서울 중구 서울광장에서 열린 ‘2026 서울헬스쇼―도심 속 건강 축제’를 찾은 관람객들이 ‘일상 속 운동’을 강조하기 위해 마련된 ‘투게더런’ 행사에 참여해 트레드밀 위를 달리고 있다. 양회성 기자 yohan@donga.com
“나이는 정말 숫자에 불과합니다. 제 나이가 일흔이 넘었는데, 오늘은 스무 살은 젊어진 기분이에요.”

9일 오후 서울 중구 서울광장에 설치된 7m 높이의 인공 암벽(클라이밍)을 단 55초 만에 완등한 김교영 씨(71)는 안전 장비를 벗으며 환하게 웃었다. 이날 클라이밍을 처음 체험해봤다는 김 씨는 완등 직후 “아직 포기할 때가 아니라 ‘하면 된다’는 자신감을 얻게 됐다”며 웃었다.

‘2026 서울헬스쇼―도심 속 건강 축제’가 9일 막을 올렸다. 동아일보·채널A가 주최하고 보건복지부, 과학기술정보통신부 등의 후원으로 11일까지 사흘간 열리는 이번 행사에서는 젊음을 더 오래 유지할 수 있도록 도와주는 다양한 웰니스 프로그램 및 제품들이 소개됐다.

시민들이 직접 트레드밀, 줄넘기, 풀업 등을 체험할 수 있는 이벤트 공간에도 28도를 웃도는 더운 날씨에도 시민들의 발길이 이어졌다. 서울 종로구에 사는 노선매 씨(81)는 이날 트레드밀 위에서 약 15분간 시속 2.2km 속도로 1000보가량 걸었다. 노 씨는 “남산타워가 보이는 곳에서 운동을 하니 상쾌하고, 평범한 일상에 활력을 얻었다”고 했다.

9일 서울광장에서 열린 ‘2026 서울헬스쇼’에서 참석자들이 줄넘기 이벤트를 하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
9일 서울광장에서 열린 ‘2026 서울헬스쇼’에서 참석자들이 줄넘기 이벤트를 하고 있다. 송은석 기자 silverstone@donga.com
‘줄넘기’ 이벤트 공간에서는 50개 미션에 성공한 이들의 환호성과 목표를 눈앞에 두고 실패한 참가자들의 아쉬운 탄성이 터져 나오기도 했다. 줄넘기 48개에서 아쉽게 미션에 실패한 회사원 조은정 씨(38)는 “평소 운동을 잘 하지 않았는데 오늘 이벤트에 참여하고 여러 부스를 둘러보면서 건강 관리에 더 신경 써야겠다는 생각이 들었다”고 말했다.

행사장엔 △스마트헬스케어 △메디컬 △러닝테크존 △공공라이프 △금융헬스케어 △헬시푸드 등 6개 분야 66개 부스가 마련됐다.

#서울헬스쇼#웰니스#트레드밀#헬시푸드#스마트헬스케어#러닝테크존
최지원 기자 jwchoi@donga.com
김다연 기자 damong@donga.com
최효정 기자 hyoehyoe22@donga.com
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