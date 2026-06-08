치지직 라방 등장한 젠슨 황 “채팅 속도가 e스포츠 챔피언 수준”

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 네이버의 스트리밍 플랫폼 ‘치지직’ 라이브 방송에 등장해 유쾌한 입담을 선보였다.
황 CEO는 8일 오후 경기 성남시 네이버 사옥 ‘1784’에 있는 치지직 스튜디오를 방문했다. 그는 이해진 네이버 이사회 의장과 함께 특별 생방송에 출연했다. 두 총수의 등장에 해당 생중계는 시작 5분여 만에 동시접속자 수 5만7000명을 돌파했다.
황 CEO는 “엔비디아와 네이버는 오랜 시간 긴 우정을 바탕으로 함께 협력해 왔다”며 “한국과 전 세계에 대규모 인공지능(AI) 클라우드를 구축할 것”이라고 말했다. 이 의장을 향해선 “기술 분야의 선구자이자 세계적인 리더”라고 치켜세웠다.
이 의장은 “네이버는 아시아 최초로 엔비디아 그래픽처리장치(GPU)를 도입해 슈퍼팟(SuperPOD)을 구축했던 기업으로 그때부터 인연을 맺었다”고 화답했다. 이어 “지난번 샌프란시스코에 초대해 주셨을 때 황 CEO가 화이트보드에 직접 그림을 그리며 제안해 준 미래 파트너십의 청사진을 바탕으로 그간 힘을 합쳐 왔다”고 했다.
두 사람은 생방송을 보는 시청자들의 실시간 채팅을 읽으며 질문에 답했다. 특히 황 CEO는 채팅이 올라오는 속도에 감탄하며 “오직 한국인만이 이렇게 빠른 글을 읽을 수 있을 것이다. 이 정도 속도면 e스포츠 챔피언 수준”이라고 농담했다. 그는 시청자들의 유료 후원에 “네이버”라고 외치며 감사 리액션을 선보이기도 했다.
아울러 황 CEO는 한국 e스포츠 문화를 높게 평가했다. 그는 “과거에는 게임이 단순한 놀이였지만 완벽을 추구하는 한국인들 덕분에 전 세계적인 스포츠가 됐다”고 밝혔다. 그러면서 “게임의 핵심인 전략, 자원 관리, 팀워크는 회사 경영과 똑같다”며 “e스포츠 챔피언은 훌륭한 CEO가 될 자질이 충분하다”고 말했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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