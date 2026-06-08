인류 첫 ‘마라톤 서브2’… 신발보다 계산된 훈련-강한 경쟁자 덕

케냐 ‘사웨’ 신기록에 숨은 비밀
런던 마라톤 1년 전부터 준비… 저강도-휴식-고강도 훈련 반복
11초 차 2위 ‘켈제차’ 경쟁 도움
한 짝에 97g ‘슈퍼슈즈’도 한몫
4월 26일(현지시간) 런던 마라톤에서 마라톤의 역사가 새로 쓰였다. 케냐의 마라토너 사바스티안 사웨가 인류 최초로 마라톤을 2시간 이내 완주(서브2)하는 데 성공한 것이다. 공식 기록은 1시간59분30초다. 1991년 미국의 응용 생리학자 마이클 조이너가 “인간의 생리학적 한계치를 계산했을 때 1시간57분58초의 기록으로 마라톤 완주가 가능하다”고 주장한 지 35년 만의 일이다.
● 기술 도핑 논란 만드는 슈퍼슈즈 카본화, 러닝 이코노미 향상시켜
신기록 달성에는 ‘기술 도핑’이란 의혹도 따라붙었다. 사웨 선수가 신은 ‘아디다스’의 초경량 카본화 ‘아디제로 아디오스 프로 에보3’이 ‘러닝 이코노미’를 향상시켜 신기록을 도왔다는 것이다. 러닝 이코노미란 더 적은 에너지로 달리는 능력이다. 일정한 속도에서 소비되는 산소량으로 측정한다.
2004년 호주 스포츠연구원, 로열멜버른공대 등 공동연구팀은 러닝 이코노미를 다양한 요소가 결합된 전신 효율 시스템으로 설명했다. 그중 하나가 힘줄과 근육의 탄성 에너지 활용이다. 달릴 때 착지 과정에서 저장된 탄성 에너지가 다시 추진력으로 재사용되면 산소를 추가로 소비하지 않아도 움직임을 이어 갈 수 있기 때문이다. 이 탄성 에너지가 ‘슈퍼슈즈’ 카본화의 기본 작동 원리다.
신발은 갑피, 중창, 밑창으로 구성된다. 카본화의 중창에는 폼과 폼 사이에 탄소섬유판이 끼워져 있다. 폼이 에너지를 튕겨 내며 탄소섬유판은 지렛대의 역할을 한다. 카본화는 기존 종아리 근육이 하던 일을 일부 대신 수행한다. 달릴 때 발과 발목에는 몸의 무게가 실리고 이때 종아리 근육과 아킬레스건이 늘어나면서 충격을 받아낸다. 이어 종아리 근육이 수축하고 아킬레스건에 저장됐던 탄성 에너지가 풀리면서 몸을 앞으로 밀어낸다. 이때 두꺼운 고반발의 폼과 탄소섬유판이 압축됐다가 다시 퍼지며 에너지를 돌려주면서 추진력의 일부를 신발이 보조한다.
아디제로 아디오스 프로 에보3은 반발 탄성과 초경량이라는 두 마리 토끼를 모두 잡았다. 신발 한 짝 무게가 97g밖에 되지 않는다. 하지만 전문가들은 사웨의 기록에 신발에만 초점을 맞춘다면 “본질을 놓친 것”이라고 지적한다. 전문가들이 지적하는 신기록의 다른 이유는 ‘과학적 훈련’과 ‘페이스메이커’다.
● 정교한 훈련과 ‘페이스메이커’ 2등 선수가 일등 공신
“서브2란 기록을 위해서는 엄청난 재능과 수년간의 훈련이 필요합니다.” 현대 마라톤 훈련의 권위자인 스티븐 사일러 노르웨이 아그데르대 운동생리학 교수의 설명이다. 사웨 선수와 클라우디오 베리델리 코치도 런던 마라톤 유튜브 채널에서 “서브2 달성을 위한 훈련이 1년 전부터 시작됐다”고 밝혔다.
사웨 선수는 훈련 주기를 10일로 늘려 한 주기 안에 고강도 훈련을 3회 배치하면서 충분한 회복과 저강도의 훈련 시간을 확보했다. 낮은 강도에서의 훈련은 젖산이 거의 쌓이지 않아 지구력의 기반을 만드는 동시에 고강도 훈련을 제대로 수행할 수 있는 몸 상태를 만들어 준다.
신기록의 숨겨진 공신은 페이스메이커다. 박원일 한국스포츠과학원 스포츠과학연구실 연구위원은 “인간이 극한의 강도로 오래 달릴수록 스스로 판단하는 능력이 떨어진다”고 설명했다. 마라톤을 하는 동안 혈액과 산소가 하체 근육에 많이 쓰이기 때문에 뇌로 가는 양이 줄어들고 판단이 둔화될 수 있다는 점을 짚은 것이다. 이 때문에 선수들은 옆에서 함께 뛰는 선수인 페이스메이커를 보며 즉각적으로 페이스를 맞춘다. 페이스메이커는 마라톤 전략을 실제 경기에서 구현하는 핵심 장치 중 하나다.
박 연구위원은 “사웨 선수 바로 뒤에 고작 11초 늦게 결승선을 통과한 선수가 있다는 점이 중요하다”고 말했다. 에티오피아 선수 요미프 켈제차 선수다. 켈제차는 사웨보다 고작 11초 늦은 1시간59분41초로 결승선을 통과했다. 박 연구위원은 그가 사웨에게 사실상의 페이스메이커 역할을 했다고 봤다.
보통 공식 마라톤 대회에서 페이스메이커는 25km에서 30km 지점까지 끌어주고 빠진다. 대회 주최 측이나 선수 측과 사전 협의된 지점이다. 런던 마라톤에서는 30km에서 사웨의 페이스메이커가 빠진 뒤에도 경쟁자인 켈제차 선수가 끝까지 거의 함께 달리면서 속도 유지에 도움을 줬다. 실제로 사웨 선수와 코치도 “케젤차 선수 같은 강력한 경쟁자들과 함께 뛰며 서로 밀어붙인 것이 세계 기록 달성에 큰 도움이 됐다”고 밝혔다.
이처럼 마라톤 신기록은 하나의 요소로 설명할 수 없다. 생리학적 분석과 이를 가능케 하는 수년간의 훈련, 그리고 그 위에 데이터 분석과 페이스 전략이 이를 정교하게 다듬는다. 슈퍼슈즈는 가장 마지막에 완성되는 퍼즐 조각이다.
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