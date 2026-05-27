“서울 병원 안 가도 된다” 포항에서 세계 수준 뇌졸중 치료

[전문병원-에스포항병원]
‘수도권 쏠림’ 현상 극복한 뇌혈관 전문 에스포항병원
AI가 MRI-CT 영상 실시간 분석… 뇌출혈-폐질환 등 빠르게 탐지
뇌경색 통합 진단 시스템 구축… 중증-고령 환자 응급 조기 대응
국내 의료계의 고질적인 난제인 수도권 쏠림 현상을 전문병원 체계로 극복하고 지역 의료의 한계를 넘어 세계뇌졸중학회로부터 세계적 수준의 의료 서비스를 인정받은 병원이 있다. 경북 포항에 위치한 보건복지부 지정 뇌혈관 전문병원 에스포항병원이다.
에스포항병원은 최근 전문병원에 인공지능(AI)과 디지털 헬스케어를 접목한 ‘스마트 전문병원’으로의 전환을 선언하며 의료계의 주목을 받고 있다.
AI 솔루션 도입… 의료진의 ‘직관’에 ‘정밀함’을 더하다
에스포항병원은 AI 의료 솔루션을 도입하며 스마트 의료 환경 구축에 속도를 내고 있다. 병원은 AI 기술을 활용한 진단 보조 시스템과 의료 데이터 분석 플랫폼을 통해 진료의 정확성과 환자의 안전성을 높이는 동시에 의료진의 업무 효율도 향상하고 있다.
에스포항병원이 도입한 AI 솔루션은 의료 영상 분석 분야에 우선 적용됐다. AI 기반 영상 판독 시스템은 CT, MRI, X-레이 영상을 실시간으로 분석해 뇌출혈, 폐질환, 척추질환 등의 이상 소견을 빠르게 탐지하도록 지원한다.
특히 의료 AI 전문기업 제이엘케이의 AI 기반 뇌경색 통합 진단 솔루션을 도입해 CT 혈관조영(CTA), 확산강조영상(DWI) 등 정밀 검사 대상을 신속하게 선별할 수 있게 됐다. 이를 통해 빠른 진단과 치료 결정이 가능해졌으며 환자의 불필요한 검사를 줄이는 효과도 거두고 있다.
이와 함께 니어브레인의 의료 영상 기반 뇌혈류 예측 기술, 헬시버디의 만성질환 디지털 치료제, 에이아이메딕의 CCTA 기반 FFR 측정 기술 등 다양한 AI 솔루션도 도입해 활용하고 있다.
또한 생체 신호 및 전자의무기록(EMR) 데이터를 기반으로 심정지·패혈증 등 급성 중증 이벤트를 예측하는 에이아이트릭스 솔루션과 함께 딥노이드, 루닛의 다양한 판독 시스템을 도입하며 스마트 전문병원으로서의 기반을 강화하고 있다.
에스포항병원은 앞으로 AI 기반 의료 기술 활용 범위를 더욱 확대할 계획이다. 단순한 AI 도입을 넘어 병원이 보유한 임상 빅데이터를 적극 활용하는 전문병원으로 자리매김한다는 방침이다.
임상 데이터로 역량 강화… ‘연구 중심 전문병원’으로 도약
에스포항병원은 개원 이후 17년간 축적해온 방대한 임상 데이터를 바탕으로 학술 연구와 논문 발표에서도 두각을 나타내고 있다. 환자를 치료하는 의료기관을 넘어 임상 경험을 학문적으로 체계화하는 ‘연구 지향 병원’의 모습을 갖춰가고 있다.
이 같은 연구 활성화의 배경에는 개원 이래 축적해 온 고품질 임상 빅데이터가 자리하고 있다. 대학병원 수준 이상의 뇌수술을 시행하며 확보한 환자 데이터는 실제 임상 현장의 결과를 담고 있어 학술적 가치가 높다는 평가를 받고 있다.
특히 2023년 9월 설립된 의료연구소를 중심으로 임상 데이터를 체계적으로 관리하며 의료진이 신뢰도 높은 연구를 수행할 수 있는 환경을 조성해 왔다. 이러한 지원을 바탕으로 에스포항병원 의료진의 연구 성과는 최근 SCI·SCIE급 국내외 저명 학술지에 연간 20편 이상 게재되는 성과로 이어지고 있다.
특히 코로나19 팬데믹과 최근 의정 갈등 상황 속에서 중증 응급의료 공백 최소화에 전문병원이 기여한 내용을 다룬 연구 논문이 각각 2022년 3월과 2025년 8월 발표되며 주목받았다.
논문에서는 국가적 의료 위기 상황에서 보건복지부 지정 전문병원들이 상급종합병원의 공백을 메우며 의료 전달 체계의 든든한 ‘허리’ 역할을 수행했다고 분석했다. 또한 전문병원이 위기 상황에서 강점을 발휘할 수 있었던 이유로 ‘대형 병원 수준의 전문성’과 ‘신속한 의사결정 구조’를 꼽았다.
병원 관계자는 “그동안 축적한 임상 데이터는 병원의 핵심 자산이자 미래 의학을 이끌 중요한 기반”이라며 “환자들의 데이터가 또 다른 환자를 살리는 연구 자산으로 선순환되는 구조를 만들어가고 있다”고 설명했다.
‘스마트 병동’ 운영… 잠들지 않는 AI가 환자를 지킨다
에스포항병원은 간호·간병통합서비스 병동에 스마트 병동 시스템을 구축하며 환자 안전 강화에 나서고 있다. 병원은 디지털 헬스케어 전문기업 씨어스의 스마트 환자 모니터링 솔루션 ‘씽크(thynC)’를 도입해 의료 서비스 혁신을 추진하고 있다.
씽크는 웨어러블 바이오 센서를 활용해 환자의 생체 신호를 실시간으로 수집·분석하는 스마트 모니터링 시스템이다. 심박수, 호흡수, 산소포화도 등 주요 생체 데이터를 지속적으로 측정해 의료진에게 전달하며 이상 징후 발생 시 즉각 알림을 제공한다. 기존에는 의료진이 일정 시간마다 직접 환자 상태를 확인해야 했지만 시스템 도입 이후에는 연속적이고 정밀한 환자 모니터링이 가능해졌다.
특히 스마트 병동 시스템은 급성기 중증 환자와 고령 환자의 안전관리 강화에 큰 역할을 할 것으로 기대된다. 환자의 상태 변화를 조기에 감지해 응급 상황 발생 가능성을 낮추고 이상 징후 발생 시 신속한 초기 대응이 가능해져 환자 안전성을 크게 높일 수 있다.
에스포항병원은 향후 모바일 기반 의료 서비스와 연계해 환자 상태 확인 및 비대면 관리 시스템을 더욱 고도화하고 AI 기반 의료 데이터 분석 기술도 확대 적용할 방침이다.
환자 중심의 ‘모바일 생태계’ 구축… 병원의 문턱을 낮추다
에스포항병원은 환자 편의성 강화를 위해 ‘내 손안의 병원’ 시스템 구축에도 속도를 내고 있다. 예약부터 대기 시간 안내, 검사 결과 조회, 수납, 입원 생활 안내까지 대부분의 절차를 스마트폰 하나로 해결할 수 있도록 한 것이다.
특히 알림톡 기반 간소화 시스템은 환자의 이동 동선을 최적화하고 병원 내 체류 피로도를 크게 낮추는 데 기여하고 있다.
모바일 시스템의 핵심은 ‘환자 중심 서비스’다. 환자들은 모바일을 통해 진료 예약은 물론 접수 현황, 예상 대기 시간, 진료 지연 여부 등을 실시간으로 확인할 수 있다. 특히 외래 진료 대기 예측 시스템은 장시간 대기를 줄이는 데 도움을 주고 있으며 모바일 알림 서비스를 통해 효율적인 시간 관리도 가능해졌다. 또한 모바일 자동 결제 시스템 도입으로 수납 절차 역시 간소화됐다. 환자들은 진료 종료 후 별도의 수납 창구를 방문하지 않고 모바일 결제 또는 등록된 하이패스 수납 서비스를 통해 비대면 결제가 가능해졌다.
에스포항병원은 앞으로도 모바일 중심 의료 서비스를 지속 확대해 환자 경험을 개선하고 지역민에게 더욱 수준 높은 의료 서비스를 제공하는 스마트병원으로 발전해 나갈 계획이다.
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