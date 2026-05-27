기억 가물가물할 땐… ‘포스파티딜세린’으로 관리

고령화 사회 속 뇌 건강 지키는 방법
12주간 투여한 결과 기억력-인지력 개선
효율적 관리 위해 고함량 영양제 보충 권장
우리나라가 초고령사회에 진입하면서 치매는 노년층의 삶을 위협하는 대표 질환으로 떠오르고 있다. 중앙치매센터에 따르면 국내 치매 환자는 2015년 약 63만 명에서 2024년 약 79만 명으로 증가했으며 2025년에는 100만 명을 넘었을 것으로 추산된다. 치매의 전 단계로 여기는 경도인지장애 환자 역시 2025년 236만 명 수준으로 늘어난 것으로 추산된다. 급격한 고령화에 따라 치매 관리의 중요성도 커지고 있다.
베타아밀로이드, 인지 기능 약화… 최소화가 관건
가장 흔한 퇴행성 뇌 질환인 알츠하이머성 치매는 전체 치매의 50∼80%를 차지한다. 가설에 따르면 ‘베타아밀로이드’라는 단백질이 뇌에 쌓이면서 세포 간 연결 고리를 끊고 뇌세포를 파괴한다. 현재로서는 약물 치료 및 다양한 수단을 통해 인지 기능 저하를 최소화하고 증상을 완화하는 ‘관리’가 최선이다. 유병률은 60대 후반(2%)에서 70대 후반(10%)으로 갈수록 급증하며 가족력이 있을 경우 발병 확률이 3배까지 높아지는 것으로 알려져 평소 생활 습관 관리가 중요하다.
포스파티딜세린, 기억력·인지력 개선 효과 입증
치매 예방과 인지 기능 개선을 위해 미국 식품의약국(FDA)과 국내 식품의약품안전처가 인정한 성분이 바로 ‘포스파티딜세린(PS)’이다. 해외에서 대표적인 ‘두뇌 영양제’로 알려진 이 성분은 임상 연구를 통해 그 효과가 확인된 바 있다.
평균 연령 60.5세 환자 50명을 대상으로 12주간 포스파티딜세린을 섭취하게 한 결과 3주째부터 기억력과 인지 기능이 개선됐으며 4주 이후에도 그 효과가 유지됐다는 연구 결과(Health Quest Publications, 1998)가 나오기도 했다.
다만 포스파티딜세린은 일반 식사를 통해서는 극소량만 섭취할 수 있어 효율적인 두뇌 건강관리를 위해서는 고함량 영양제를 통한 보충이 권장된다. 섭취를 고려한다면 콩에서 추출하는 성분인 만큼 원산지와 비유전자변형(Non-GMO) 여부를 확인하는 것이 좋다. 또한 뚜렷한 목적으로 섭취하는 제품인 만큼 기억력 개선에 도움을 줄 수 있는 은행잎 추출물이 함께 들어 있는 것을 고르는 것이 좋다.
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