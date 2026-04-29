[리뷰] 붐 마이크 없이도 선명한 통화 품질, 자브라 이볼브3 75

글로벌 오디오·화상회의 솔루션 기업 자브라(Jabra)가 업무 환경에 최적화한 온이어 헤드폰 ‘이볼브3 75(Evolve3 75)’를 선보였다. 이볼브3 75는 붐 마이크를 없애고 AI 기반 음성 인식 기술로 선명한 통화 품질을 제공하는 온이어 헤드폰이다. 작고 가벼운 디자인으로 사무실은 물론 일상에서도 편하게 쓸 수 있으며, 노이즈 캔슬링(ANC), 긴 배터리 수명, 주요 화상회의 플랫폼 인증 등 업무 환경에 필요한 요소를 두루 갖췄다.
세련된 디자인과 다양한 편의 기능
이볼브3 75는 귀 위에 얹는 온이어 헤드폰이다. 디자인은 일반 헤드폰과 유사하다. 대부분의 업무용 헤드폰과 달리 마이크를 입 근처까지 연장한 붐 마이크를 제거했기 때문이다. 업무용 헤드폰이지만 사무실에서는 물론 일상에서 사용해도 어색하지 않은 디자인이다. 크기는 187x70x151mm, 무게는 180g으로 작고 가벼워 오랜 시간 착용해도 부담이 덜하다.
헤드밴드는 유연하면서도 내구성이 좋은 소재로 제작했고, 장력이 적당해 머리에 가해지는 압박감이 적다. 금속 소재 부분은 길이 조절이 가능해 자신의 머리 크기에 맞춰 조절할 수 있다. 너무 길면 헤드폰이 쉽게 떨어지고, 너무 짧으면 귀가 아플 수 있으니 적절히 조절해야 한다. 이어패드는 통기성이 좋은 패브릭 소재를 적용해 답답함을 줄였고, 귀에 부드럽게 밀착해 편하다.
이어컵은 약 90도 각도로 돌아가고, 헤드밴드는 3단 접이식 구조다. 덕분에 휴대성이 좋다. 기본 제공하는 파우치에 넣으면 가방에 넣고 다니기 좋다. 부피가 크고 무거운 업무용 헤드셋에 익숙하다면 이볼브3 75의 휴대성이 더욱 크게 느껴질 것이다.
좌우 이어컵에는 물리 버튼을 배치했다. 버튼이 많아 다소 헷갈리지만 조금만 익숙해지면 원하는 기능을 직관적으로 사용할 수 있어 편하다. 왼쪽 이어컵에는 노이즈 캔슬링 및 히어스루(HearThrough) 전환, 전원 및 블루투스 페어링 버튼과 USB 타입C 단자가 자리한다. 바깥쪽은 무선 충전 영역이다.
오른쪽 이어컵에는 음소거 및 음성 어시스턴트, 볼륨 및 트랙 이동, 음악 및 통화 제어 버튼을 배치했다. 바깥쪽에 있는 버튼은 마이크로소프트 팀즈(Microsoft Teams) 제어 버튼이다. 음소거 버튼은 통화 중에 누르면 음소거되고, 다시 누르면 해제된다. 길게 누르면 음성 어시스턴트를 실행한다. 볼륨 및 트랙 이동 버튼은 짧게 누르면 볼륨, 길게 누르면 트랙을 이동한다. 팀즈 버튼은 PC에서 팀즈에 로그인한 경우 곧바로 팀즈를 실행한다.
이어컵 양쪽에는 바쁨표시등을 달았다. 통화 중 자동으로 빨간색 불이 켜져 주변 사람들에게 통화 중임을 알린다. 수동으로 켜고 끄려면 볼륨 증가, 감소 버튼을 동시에 누르면 된다. 아래쪽에 메시로 처리한 부분에는 마이크를 내장했다.
배터리 수명은 통화 시 최대 22시간, 음악 재생 시 최대 110시간이다. 10분 충전으로 최대 10시간 사용이 가능한 급속 충전도 지원한다. 장시간 업무 환경에서도 충전 걱정 없이 사용하기에 충분한 수준이다. 충전은 USB 타입C 단자와 Qi 방식 무선 충전을 모두 지원한다.
이볼브3 75는 최대 8개 기기와 페어링할 수 있다. 동시에 두 기기를 연결하는 멀티포인트 페어링을 지원해 노트북과 스마트폰을 오가며 끊김없이 사용할 수 있다. 블루투스 버전은 5.3으로, PC, 스마트폰과 빠르고 안정적으로 연결된다. 착용 감지 센서가 있어 헤드폰을 벗으면 음악이 자동 정지되고 착용하면 다시 재생된다.
이볼브3 75 세부 설정은 모바일 기기의 경우 자브라 플러스(Jabra Plus) 앱을, PC의 경우 자브라 다이렉트(Jabra Direct)를 이용하면 된다. 노이즈 캔슬링 및 히어스루 수준, 통화 음성 조절, 이퀄라이저(EQ), 바쁨표시등 설정 등을 원하는 대로 설정할 수 있다. 단 아직 한글은 지원하지 않는다.
AI 기반 음성 기술로 선명한 통화 품질 구현
기존 업무용 헤드셋은 붐 마이크로 음성을 수집한다. 사용자 음성을 또렷하게 전달하기 위함이다. 이볼브3 75는 붐 마이크를 과감히 없애고, 6개의 마이크와 ‘클리어 보이스(ClearVoice)’ 기술을 적용했다. 클리어 보이스는 6000만 개의 실제 음성 데이터를 학습한 딥뉴럴네트워크(DNN) 기반 기술로, 사용자 목소리를 주변 소음과 분리해 상대방에게 또렷하게 전달한다.
실제 통화 품질은 만족스러운 수준이다. 주변이 시끄러운 지하철이나 카페에서 통화할 때 붐 마이크가 없음에도 목소리가 또렷하게 전달됐다. 상대방은 약간의 소음은 있지만 대화를 나누는 데 불편함은 없다는 반응이다. 또한 아무 말도 하지 않을 때는 주변 소음이 완전히 사라진다. 이동하면서 통화할 때도 마찬가지다. 주변 소음 탓에 대화가 끊기는 일이 없었다.
노이즈 캔슬링도 지원한다. 착용 상태와 바람 소리, 배경 소음을 실시간으로 감지해 소음 차단 수준을 자동 조절하는 방식이다. 소음 차단 성능은 그리 강하지 않다. 일상의 낮은 소음이나 잡음이 줄어드는 수준이다. 대신 이볼브3 75는 음악 감상뿐 아니라 통화 중에도 노이즈 캔슬링이 작동한다. 주변의 잡음이 사라지니 상대방과의 통화가 한결 수월하다. 헤드폰을 벗지 않고 주변 소리를 자연스럽게 들을 수 있는 히어스루도 지원한다. 짧은 대화가 필요하거나 안내 방송을 들어야 할 때 유용한 기능이다.
음질도 빠지지 않는다. 이볼브3 75는 32mm 드라이버를 통해 선명한 사운드를 구현한다. 음성 통화에 최적화했기 때문에 저음보다는 보컬이 강조되는 음색이다. 실제로 음악을 들어보면 보컬이 앞으로 나와 가사가 또렷하게 전달되며, 고음도 깔끔하게 뻗어 나간다. 저음은 강하지 않지만 음악 전체의 균형감이 좋아 장시간 들어도 피로감이 덜하다. 업무 헤드폰 특성상 음악 감상이 주목적은 아니지만, 이동 중이나 업무 중간에 음악을 즐기기에 충분한 수준이다.
이볼브3 75는 업무용 헤드폰인만큼 팀즈, 줌(Zoom), 구글 미트(Google Meet) 등 주요 화상회의 플랫폼 인증을 획득했다. 해당 플랫폼에서는 호환성 걱정 없이 바로 사용할 수 있다. 기업 환경을 고려해 보안도 강화했다. 엔터프라이즈급 암호화와 보안 칩셋을 적용해 통화, 데이터 등을 안전하게 보호한다.
이볼브3 75는 붐 마이크 없이도 또렷한 음성을 전달하는 업무용 헤드폰이다. 클리어보이스 덕에 통화 상대와 원활한 대화를 이어갈 수 있다. 세련된 디자인으로 사무실과 일상에서 자연스럽게 사용할 수 있고, 가벼운 무게와 얇은 두께로 휴대성도 좋다. 최대 110시간의 긴 배터리 수명과 무선 충전 지원, 주요 화상회의 플랫폼 인증 또한 업무 환경에서 실질적인 편의를 더한다.
이볼브3 75의 가격은 자브라 공식 온라인 판매 사이트 기준 66만 9000원이다. 업무용 헤드폰으로는 다소 높은 가격대지만 AI 기반 클리어보이스 기술과 화상회의 플랫폼 연동, 기업 환경에 적합한 보안 수준, 편안한 착용감과 편의 기능 등을 두루 갖췄다는 점을 고려하면 충분히 설득력 있는 선택지가 될 것이다.
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