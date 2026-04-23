데이터와 설비의 경계를 허물다… 다쏘시스템·오므론, 제조 지능화 동맹발표

가상 공장과 실제 라인 연동해 소프트웨어 중심 제조
구축 전 시뮬레이션으로 오차 최소화
비용 및 리스크 절감 기대
실시간 데이터 환류 기반의 자율 진화형 생산
글로벌 소프트웨어 기업 다쏘시스템과 자동화 전문 기업 오므론이 정보기술(IT)과 운영기술(OT) 간의 장벽을 제거하기 위한 전방위적 협력을 선언했다. 양사는 가상 설계와 실제 생산 설비를 유기적으로 결합해, 제조업체가 보다 기민하고 정밀한 공정 시스템을 구축할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.
현재 대다수 생산 현장은 설계 부문과 자동화 공정이 파편화되어 운영되는 한계를 지니고 있다. 이러한 연계성 부재는 신규 설비 안착까지의 시간을 지체시키고 예상치 못한 결함을 유발해 생산 효율을 떨어뜨리는 주요 원인이 된다. 다쏘시스템과 오므론은 3D 가상 모델링 기술과 물리적 감지·제어 기술을 하나로 묶어 이 같은 문제를 해결할 계획이다.
이번 제휴의 핵심은 다쏘시스템의 3D 설계 인프라와 오므론의 제어 플랫폼인 시스맥을 통합한 생산 시스템의 디지털 트윈 구현에 있다. 이를 활용하면 공장을 실제 짓기 전 가상 공간에서 로봇의 움직임을 분석하거나 물류 이동 경로를 미리 시험해 볼 수 있다. 사전에 충분한 검증을 거침으로써 실제 가동 시 발생할 수 있는 시행착오를 대폭 줄이는 방식이다.
디지털 기술의 연속성 확보도 주목할 점이다. 가상 환경에서 설계되고 검증된 데이터는 실제 라인으로 이식되며, 가동 중인 로봇과 감지기에서 생성되는 실시간 정보는 다시 가상 모델로 환류된다. 시뮬레이션과 실제 상황을 대조해 미세한 오차를 보정하고, 기기 고장을 미리 예측하는 선제적 관리가 가능해져 운영 손실을 최소화할 수 있다.
파스칼 달로즈 다쏘시스템 최고경영자는 제조 산업이 인공지능을 매개로 스스로 학습하고 진화하는 새로운 단계에 진입했다고 진단했다. 그는 단순한 자동화를 넘어 공장이 자율적으로 판단하고 움직이는 예측형 구조로 재정의될 것이라고 덧붙였다. 모토히로 야마니시 오므론 산업 자동화 부문 대표 역시 시뮬레이션부터 실제 구현까지 통합된 지능형 솔루션을 제공하겠다는 포부를 밝혔다.
양사는 독일에서 열리는 하노버 메세 2026에 공동 부스를 마련하고 이번 협력의 실질적인 성과를 시연한다. 현장에서는 가상 환경과 첨단 제어 기술이 접목된 차세대 생산 체계의 구동 방식을 직접 확인할 수 있을 전망이다.
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