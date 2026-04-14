“AI 에이전트 오작동 신속히 복구”…코헤시티의 AI 회복탄력성 전략

AI 기반 데이터 보안 기업 코헤시티(Cohesity)가 기업의 AI 시스템 보호 및 리스크 완화는 물론 AI를 활용한 성장을 돕기 위한 지원을 확대한다. 코헤시티는 4월 14일 서울 잠실 롯데월드타워에서 기자간담회를 개최하고 ‘엔터프라이즈 AI 레질리언스(Enterprise AI Resilience)’ 전략을 발표했다.
이날 처음으로 한국을 찾은 산제이 푸넨(Sanjay Poonen) 코헤시티 CEO는 “AI 도입은 거대한 파도와 같아 그 파도에 휩쓸릴지 아니면 파도 위에 올라타 혁신을 즐길지 결정해야 한다”며, 안전한 혁신을 위한 핵심 키워드로 ‘회복탄력성(Resilience)’을 제시했다. AI가 혁신의 도구인 동시에 완벽하게 막는 것이 어려운 공격 수단이 된 역설적인 상황에서 사고 발생 시 신속하게 원래 상태로 복구하는 역량을 갖춤으로써 비즈니스 연속성을 유지해야 한다는 의미다.
이를 위해 코헤시티는 ‘방어(Defense)’와 ‘공격(Offense)’이라는 두 가지 축의 전략을 구체화했다. AI 에이전트의 위협으로부터 데이터를 방어하고, 이렇게 보호된 데이터를 AI의 연료로 활용해 생산성을 극대화하는 통합적인 접근 방식이다.
AI 에이전트 리스크 완화 전략
코헤시티는 AI 에이전트에 의한 리스크 완화에 주목한다. AI 에이전트는 기업 시스템 및 데이터와 직접 상호작용하며 운영 효율을 높이지만, 동시에 새로운 보안 취약점을 만든다. 수많은 에이전트가 연결된 구조에서 하나의 오류가 연쇄 오작동으로 이어질 수 있기 때문이다.
코헤시티는 AI 시스템을 구축하는 인프라와 데이터셋, 모델 정책 등을 포괄적으로 보호한다. 특히 에이전트의 구성과 데이터 모두를 특정 시점으로 되돌릴 수 있는 시계열 복구 기능을 강조했다. 코헤시티는 “오작동, 의도치 않은 행위 또는 악의적인 에이전트 행위로부터 보호 체계를 갖췄다”고 설명하며, “고객의 수백 엑사바이트(EB)의 데이터를 관리하는 코헤시티는 단순 백업을 넘어 전체 히스토리를 기반으로 한 정밀한 복구가 가능하다는 강점이 있다”고 밝혔다.
코헤시티는 서비스나우(ServiceNow) 및 데이터독(Datadog)과의 파트너십을 통해 실시간 복구 시나리오를 완성했다. AI 에이전트가 실수나 악의적인 의도로 데이터를 삭제할 경우, 서비스나우가 이를 감지해 코헤시티에 알리면 즉시 데이터를 복구하고 인시던트를 종료하는 방식이다. 여기서 코헤시티는 직접 컨트롤타워 역할을 하는 것이 아니라, 신호를 받아 복구를 실행하는 레질리언스 레이어를 담당한다.
잠자는 데이터를 인사이트로… ‘코헤시티 가이아’
코헤시티의 또 다른 핵심 전략은 AI 플랫폼 ‘가이아(Gaia)’를 기반으로 백업 데이터를 AI 인사이트의 원천으로 활용하는 것이다. 푸넨 CEO는 “기존 백업 솔루션이 비상시에만 꺼내 쓰는 잠든 돈이었다면, 코헤시티는 기업 데이터의 70~90%를 차지하는 비정형 데이터에 빛을 비춰 가치 있는 인사이트를 끌어낼 것”이라고 말했다.
또한 코헤시티는 MCP를 활용한 연합 시맨틱 검색 기능을 통해 기업들이 글린(Glean), 마이크로소프트 코파일럿(Copilot), 구글 제미나이(Gemini) 등 이미 사용 중인 AI 도구들을 코헤시티 데이터 클라우드와 연결하도록 지원한다. 곧 출시될 ‘코헤시티 가이아 카탈로그’는 데이터브릭스나 마이크로소프트 패브릭 같은 플랫폼에서 보호된 데이터에 직접 접근할 수 있게 하여 AI 시스템에 신뢰할 수 있는 기업 컨텍스트를 제공할 예정이다.
마지막으로 코헤시티는 한국을 포함한 아시아 시장에 대해 낙관적인 전망을 내놨다. 매출의 큰 축을 담당하는 금융권을 비롯해 제조, 공공, 국방 분야에서도 도입이 늘고 있다는 설명이다. 푸넨 CEO는 “한국은 전 세계에서 기술 혁신이 가장 활발한 곳”이라며, “한국 대기업들과의 오랜 협력 경험을 바탕으로 기업들의 AI 보안 우려를 해결하는 데 최선을 다하겠다”고 밝혔다.
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