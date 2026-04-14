[반려동물 20세 시대] ﻿고양이 당뇨병, 비만에서 시작됩니다

동물병원을 찾는 고양이 중 비만 판정을 받는 경우가 꾸준히 늘고 있습니다. 실내 생활이 일상이 되고 영양 풍부한 사료가 일반화되면서 나타난 현상입니다. 그런데 이러한 현상은 고양이에게 늘어나고 있는 대사성 질환, 특히 당뇨병과 밀접한 관련이 있습니다. 당뇨병은 단순히 혈당이 높은 상태를 넘어 전신 건강을 위협할 수 있지만 질환의 특성을 정확히 이해한다면 충분히 관리할 수 있습니다.
고양이 당뇨의 주범, ‘인슐린 저항성’
대부분의 고양이 당뇨병은 사람의 제2형 당뇨병과 유사하게 인슐린 저항성에 의해 발생합니다. 인슐린은 혈액 속 포도당이 세포 안으로 들어가 에너지로 쓰일 수 있도록 문을 열어주는 열쇠 역할을 합니다. 당뇨 초기에는 췌장에서 인슐린이 분비되지만, 몸 안의 세포가 인슐린에 제대로 반응하지 못하는 것이 문제입니다. 여기에 비만이 더해지면 지방세포에서 분비되는 다양한 염증성 물질들이 인슐린 작용을 방해하면서 당뇨 발생 위험이 더욱 높아집니다. 질환이 진행될수록 췌장의 인슐린 분비 능력 자체도 점차 저하되므로 조기 관리가 무엇보다 중요합니다.
놓쳐선 안 될 ‘음수량과 체중’ 신호
과체중이거나 비만인 고양이를 키우는 보호자라면 체중 변화뿐 아니라 음수량이나 배뇨 횟수를 세심하게 살펴야 합니다. 평소보다 물을 많이 마시고 화장실을 자주 가거나, 식욕이 괜찮아도 체중이 감소한다면 당뇨병을 의심해 볼 수 있습니다.
진단 시 주의할 점은 고양이가 병원 방문 스트레스로 인해 일시적인 고혈당을 보이는 경우가 흔하다는 것입니다. 이러한 ‘스트레스성 고혈당’은 순간적으로 수치가 크게 상승해 당뇨와 혼동될 수 있습니다. 따라서 정확한 진단을 위해서는 요당 검사, 임상 증상 확인과 더불어 지난 2~3주간의 평균 혈당 상태를 반영하는 당화단백(Fructosamine) 검사를 함께 고려하는 것이 좋습니다.
맞춤형 식단과 혈당 모니터링
고양이는 탄수화물 대사 과정이 사람이나 강아지와 다르기 때문에 저탄수화물·고단백 위주의 식단이 필수적입니다. 특히 습식 처방식은 식후 혈당 상승을 완화하는 데 큰 도움이 됩니다. 이와 함께 부족한 인슐린 작용을 돕기 위한 주사 투여가 치료의 기본이 됩니다.
최근에는 가정 내 혈당 관리의 편의성을 위해 연속혈당측정기(CGM)를 적용하는 사례가 늘고 있습니다. 피부에 부착한 소형 센서를 통해 24시간 혈당 변화를 추적함으로써 저혈당 위험을 조기에 발견하고 정밀한 치료 계획을 세울 수 있습니다. 털이나 활동량으로 인해 센서가 탈락할 수 있는 단점은 있지만, 기존의 반복적인 채혈 방식보다 훨씬 편리하고 정확한 정보를 제공한다는 점에서 중요한 도구로 자리 잡고 있습니다.
치료의 목표, ‘당뇨 관해’와 새로운 선택지
조기에 적극적인 치료를 시작해 췌장의 부담을 줄여준다면, 일부 환자에서는 인슐린 투여 없이도 정상 혈당을 유지하는 ‘당뇨 관해(Remission)’ 상태에 도달하기도 합니다. 이는 고양이 당뇨 치료에서 기대할 수 있는 가장 긍정적인 예후 중 하나입니다.
또한 최근에는 신규 진단된 환자 중 일부에서 먹는 약 형태의 SGLT2 억제제가 새로운 선택지로 제시되고 있습니다. 신장에서 포도당 재흡수를 억제해 소변으로 당을 배출시키는 방식인데, 주사 스트레스를 줄여줄 수 있다는 장점이 있습니다. 다만 케톤산증과 같은 부작용 위험이 있어 반드시 수의사의 엄격한 환자 선별과 면밀한 모니터링이 전제되어야 합니다.
건강한 장수 시대를 위한 보호자의 역할
고양이 당뇨병은 단기간에 해결되는 병이 아니라 보호자와 수의사가 함께 관리해 나가는 만성 질환입니다. 무엇보다 체중 관리는 가장 강력한 예방이자 치료 전략이며, 정기적인 모니터링과 일관된 생활 습관이 성공의 핵심입니다. 보호자의 꾸준한 관심과 전문적인 의료 가이드가 함께한다면 당뇨병이 있어도 행복하고 안정적인 삶을 오래도록 이어갈 수 있습니다.
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