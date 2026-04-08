경보제약, 부패방지경영 시스템 입증… 국제표준 ‘ISO37001’ 인증 획득

김태영 대표 “투명하고 지속가능한 윤리 경영 지속”
경보제약이 국제 표준에 부합하는 부패방지경영시스템을 인정받았다.
경보제약은 8일 서울 서대문구 서울사무소에서 부패방지경영시스템 국제표준인 ISO37001 인증서 수여식을 개최했다.
ISO37001은 조직 내 부패행위를 사전에 식별하고 통제·관리하기 위해 국제표준화기구(ISO)가 지난 2016년 제정한 국제표준 인증이다. 부패 위험 진단과 내부통제시스템 구축 수준 등을 종합 평가해 인증을 부여한다.
경보제약은 국제 기준에 부합하는 경영 체계를 구축하고 잠재적인 위법·부패 리스크를 사전에 통제할 수 있는 시스템적인 기반을 마련하기 위해 전사적인 노력을 지속해왔다.
부서별 책임자를 선임해 각 부서 리스크 평가를 실시하고 정기적인 CP 교육과 부패 방지 교육을 실시했다고 한다. 이러한 일련의 노력과 조치를 인정받아 이번 인증을 획득했다.
김태영 경보제약 대표는 “이번 인증으로 경보제약의 체계적인 준법경영시스템을 입증하고 기업 신뢰도를 제고하게 됐다”며 “앞으로도 국내외 협력사들과 공정하고 투명한 파트너십을 통해 지속가능한 협력 관계를 유지하고 글로벌 기준에 맞는 윤리경영 체계를 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
김민범 기자 mbkim@donga.com
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