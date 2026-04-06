LG유플러스, ‘로밍패스’ 데이터 제공량 최대 2배가량 상향 개편

6일 LG유플러스에 따르면 이번 개편은 이달까지 진행된 로밍패스 ‘데이터 2배 제공’ 프로모션 수준의 혜택을 정규 요금제에 반영한 것으로, 내달 1일부터 이용할 수 있다.
이에 따라 데이터 9GB를 제공하는 로밍패스는 13GB로 늘어난다. 14GB와 26GB는 각각 25GB, 49GB로 상향된다. 다만 데이터 4GB를 제공하는 로밍패스의 경우 기존과 동일하다.
LG유플러스는 최근 유류할증료 인상, 환율 상승 등으로 해외여행 경비 부담이 커지는 가운데 로밍 이용 부담을 완화하기 위해 이번 개편을 결정했다고 설명했다. 또한 로밍패스 가입 시 발송되는 안내 문자도 개편해 기존에 분산돼 있던 로밍 관련 정보를 간결하게 정리했다. 아울러 일정 요금제 이상 가입 시 기내 와이파이 무료 이용권 및 비행기 지연 보험까지 제공한다.
향후 LG유플러스는 로밍서비스를 지속적으로 개선해 고객 편의성을 높이고, 여행 전후 이용 전반에서 체감할 수 있는 제휴 혜택을 강화하는 방향으로 서비스를 고도화한다는 계획이다.
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