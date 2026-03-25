넘어진 적 없는데 척추 골절? 조기 진단이 중요[기고/서진석]

가정주부인 60대 양미순 씨는 과거 허리디스크를 진단받은 후, 평소 파스를 붙이고 진통제를 복용하며 지냈다. 최근 들어 통증이 점차 심해졌지만, 기존 질환 때문이라 생각해 대수롭지 않게 넘겼다. 그러나 휴식을 취해도 호전되지 않고 통증이 악화되자 병원을 찾았다. 검사 결과 척추압박골절을 진단받았다. 양 씨는 최근 넘어지거나 부딪힌 적이 없기에 골절이라는 진단에 쉽게 납득하기 어려웠다.
척추압박골절은 특별한 외상없이도 발생할 수 있으며, 기존 허리 질환이 있는 경우 단순 요통으로 오인되기 쉽다. 특히 골다공증이 동반되는 중장년층에서는 일상적인 움직임만으로 골절이 발생할 수 있어 주의가 필요하다.
척추압박골절은 척추뼈의 몸체가 체중과 일상적인 움직임에서 발생하는 하중을 견디지 못하고 눌리듯 주저앉는 형태의 골절을 의미한다. 원인에 따라 골다공증성 골절과 외상성 골절 등으로 나뉘며, 특별한 외상이 없는 경우에는 골다공증에 의한 골절이 대부분을 차지한다. 골다공증은 뼈의 양 감소와 미세구조 변화로 인해 뼈의 강도가 약해진 상태로, 가벼운 충격이나 일상적인 동작만으로도 골절이 발생할 수 있다.
척추압박골절의 대표적인 증상은 갑작스럽게 발생하는 허리 통증이다. 움직이거나 체중이 실릴 때 통증이 심해지고 누워서 안정을 취하면 다소 완화되는 양상을 보인다. 또한 앉았다 일어나는 등 자세를 바꿀 때 순간적으로 통증이 악화되거나, 가벼운 기침이나 재채기와 같은 일상적인 동작에서도 통증이 나타나곤 한다. 골절 부위를 눌렀을 때 국소적 압통이 뚜렷한 것도 특징이다. 증상이 지속될 경우 척추체가 점차 주저앉으면서 키가 줄거나 등이 굽는 변화로 이어질 수 있다.
치료는 골절 정도와 환자의 상태에 따라 보존적 치료와 시술적 치료로 구분된다. 가벼운 경우에는 안정과 함께 보조기 착용, 약물치료 등을 통해 통증을 조절하며 자연 회복을 기대할 수 있다. 그러나 통증이 지속되거나 일상생활이 어려울 정도로 증상이 심한 경우에는 시술적 치료를고려해야 한다.
대표적인 방법으로 척추체 성형술이 있다. 척추체 성형술은 골절된 부위에 의료용 골 시멘트를 주입해 무너진 척추를 지지하고 안정성을 높이는 시술이다. 시술 시간이 20분 내외로 짧고 절개 없이 국소마취로 진행돼 일상으로의 복귀가 빠르다는 것이 특징이다.
많은 이가 척추 골절이 발생했음에도 이를 인지하지 못한 채 단순 통증으로 여기고 넘어가는 경우가 많다. 척추압박골절을 방치할 경우 척추 변형과 만성 통증으로 이어질 수 있어, 갑작스러운 허리 통증이 나타난다면 정확한 검진을받는 것이 무엇보다 중요하다.
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