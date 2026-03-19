[스타트업-ing] 브리즘 “3D 프린팅 맞춤형 안경 세계로”

새로 산 안경이 얼굴에 잘 맞지 않아 흘러내리거나 불편하게 느끼는 일은 안경 사용자라면 대부분 경험했을 것이다. 안경 다리가 관자놀이를 조이거나 코, 귀에 제대로 걸리지 않아 자꾸 비뚤어지는 경우도 그렇다. 그렇기에 안경을 쓰는 사람은 또한 대부분 여러 번 생각했을 것이다. 내 얼굴에 딱 맞는, 나를 위한 맞춤형 안경은 없을까. 퍼스널 아이웨어 스타트업 브리즘은 이 생각에 답을 제시한다.
브리즘은 정교한 3D 기술로 개인 맞춤형 안경을 만든다. 3D 스캔 기술로 사람마다 다른 얼굴의 윤곽, 이목구비를 정밀하게 조사하고 이를 토대로 가장 알맞은 모양의 안경을 3D 프린팅하는 원리다.
브리즘은 ▲가산 ▲마곡 ▲삼성 ▲서울시청 ▲여의도 ▲역삼 ▲을지로 ▲성수 ▲잠실롯데월드(이상 서울) ▲광교 ▲동탄 ▲판교 ▲평촌(이상 경기도) ▲인천 송도 ▲부산 해운대 등 우리나라 열 다섯 곳에 브리즘 스토어를 세워 서비스와 상품을 제공한다. 미국 뉴욕 맨해튼에도 브리즘 스토어가 있다. 이 가운데 서울 성수에 자리 잡은 ‘브리즘 파운드리 성수’는 주목할 만한 공간이다.
성수는 과거 제조업의 중심지였다. 오늘날에는 패션·문화를 상징하는 지역으로 자리 잡았다. 성우석 브리즘 공동대표는 브리즘 파운드리 성수를 과거와 오늘이 만나는 공간, 제조업과 패션·문화를 아우르는 도심형 스마트 팩토리로 소개한다. 브리즘의 개인 맞춤형 안경을 더 많은 소비자에게 소개하면서 이들의 목소리를 듣고 기술에 반영하는 곳, ‘서울 메이드 K 글래스’라는 새로운 시장을 만드는 곳이라고도 말한다.
브리즘 파운드리 성수에 오면 두 가지 특별한 경험을 한다. 첫 번째는 안경사와 상담하며 나만의 맞춤형 안경을 만들어가는 경험이다. 안경사는 소비자가 안경을 쓸 때 불편한 점과 원하는 점, 생활 습관 등을 꼼꼼하게 듣는다. 이후 대학 병원 수준의 검안 장비를 활용해 소비자의 시력을 측정한다. 소비자의 얼굴을 3D 스캔한 다음 안경 테의 재질과 디자인, 색상과 액세서리, 렌즈의 종류도 함께 논의한다. 약 한 시간에 걸쳐 안경사와 소비자가 1:1로 소통하며 맞춤형 안경을 만들도록, 브리즘은 스토어를 사전 예약제로 운영한다. 소비자는 맞춤형 안경을 만든 후 1주일쯤 후에 받는다.
또 하나는 브리즘 파운드리 성수 내부를 견학하며 3D 기술의 효용과 이들이 발휘하는 가치를 체감하는 경험이다. 브리즘은 이 곳에 항공·의료 장비 제조용 첨단 3D 프린터와 후가공 장비를 배치해 개인 맞춤형 안경을 생산한다. 정밀하게 안경 테를 인쇄하는 3D 프린팅 기술 덕분에 기존 안경 제조 공정보다 원재료 폐기량을 91%, 탄소 배출량을 79% 줄였다. 필요할 때 필요한 만큼만 상품을 만드니 재고 우려도 없다.
이 곳의 개인 맞춤형 안경 생산량은 연간 최대 15만 개에 달하는데, 공정 전반의 효율을 높인 덕분에 이를 단 네 명이 운영하는 점도 돋보인다. 세계에서도 드문 브리즘 파운드리 성수의 운용 환경을 참고하려고 세계 유수의 3D 프린터 기업 담당자들이 여러 차례 방한하기도 했다.
브리즘 파운드리 성수에서 두 가지 특별한 경험을 한 소비자들은 다양한 반응을 나타낸다. 가장 많은 반응은 신기하고 재미있다는 것이다. 상상만 하던 맞춤형 안경이 첨단 기술로 만들어지는 것, 이들 기술이 체계를 이뤄 효용을 발휘하는 것, 대규모 생산 공장임에도 유해 물질 없이 깨끗하게 운영되는 것도 신기하게 여긴다.
물론, 개선을 원하는 반응도 있다. 제품 수령 기간 1주일이 너무 길다며 줄여달라는 반응, 유광 소재 개인 맞춤형 안경을 만들고 싶다는 반응이 그렇다. 성우석 대표는 지금 수요에 알맞은 제품 생산 주기가 약 1주일이라며, 수요가 늘면 3D 프린터를 더 자주 운용해서 제품 생산 주기를 줄이고 수령 기간도 더 단축할 것이라고 밝혔다. 여기에 대비해서 작업 순서와 작업자들의 동선 등을 효율화하고 있다고도 덧붙였다.
이어 그는 유광 소재 개인 맞춤형 안경을 만들 목적으로 DLP 3D 프린터를 도입, 실험 운용 중이라고 말했다. 최신 기술과 소재를 적극 도입해 소비자의 요구에 대응하겠다는 각오와 함께다. 브리즘의 개성이자 장점, 3D 스캔 기술도 꾸준히 고도화 중이다. 초기에는 3D 스캔한 얼굴 모델링을 디자이너들이 직접 조율했다. 브리즘은 얼굴 모델링에 수치를 입력하는 반자동화에 이어, 최근에는 인공지능이 모든 분석을 자동으로 하도록 고도화를 마쳤다. 물론, 자동화의 마지막은 늘 안경사가 맡는다. 소비자와 소통하고 제안하며 함께 고민을 해결하는 것은 사람이어야 한다는 것이 브리즘의 지론이다.
브리즘은 지난해 말, 세계 유명 렌즈 기업 에실로와 손 잡고 렌즈 브랜드인 ‘비전 솔루션’을 만들었다. 개인 맞춤형 안경 테에 어울리는 렌즈까지 제공해 소비자에게 완벽한 시야를 제공하자는 목표에서다. 브리즘 비전 솔루션의 주요 상품은 초점 범위를 여러 개 지원하는 누진다초점 렌즈다. 이 렌즈는 특성상 가공하기 아주 까다롭다. 안경 테와 렌즈의 위치가 소비자의 눈 위치와 정확히 어우러지지 않으면 불편을 끼친다. 실제로 누진다초점 렌즈에 적응하지 못해 안경을 바꾸는 소비자가 아주 많다고 한다.
브리즘은 개인 맞춤형 안경을 만들며 얻은 지식과 경험, 수십만 개에 달하는 얼굴 데이터를 동원해서 이 불편을 줄였다. 소비자의 얼굴 모양과 시야를 고려해 누진다초점 렌즈의 특성을 충분히 발휘하도록 안경 테를 만드는 것. 덕분에 브리즘 비전 솔루션 소비자 100명 가운데 95명이 만족한다는 조사 결과도 얻었다.
성과를 토대로 브리즘은 우리나라, 나아가 세계 소비자를 만족시킬 목표를 세웠다. 먼저 안경의 주요 선택 기준인 디자인·색상을 강화한다. 브리즘은 지금까지 만든 80여 종의 안경 테 디자인을 토대로 매 분기 새로운 디자인을 선보일 계획이다. 3D 프린터를 활용하는 브리즘은 최소 생산 수량이나 소재의 제약 없이 어떤 안경이든 원활하게 만든다. 이 장점을 활용해 디자인·색상이 다양한 개인 맞춤형 안경을 선보이는 한편, 유명 디자이너와 협업해 브랜드 가치와 인지도를 함께 높인다.
세계 시장 진출 계획도 차근차근 실행 중이다. 미국 맨하탄에 자리 잡은 브리즘 스토어는 이미 명소로 자리 잡았다. 남녀노소 다양한 인종이 사는 미국에 개인 맞춤형 안경이라는 새로운 가치를 전달한 덕분이다. 이 곳을 이용한 소비자 대부분이 지인과 가족에게 브리즘을 추천하겠다는 긍정 평가를 남기기도 했다. 자신의 얼굴을 3D 스캔해 온라인으로 맞춤형 안경을 만들고 온라인 배송까지 돕는 앱 역시 소비자로부터 호평을 이끌었다.
브리즘은 온오프라인을 아우르는 접근 전략을 토대로 세계 소비자에게 이름을 알린 뒤에 아이웨어 전반으로 활동 범위를 넓힌다. 선글라스와 디자인 중심 안경, 나아가 가상·증강현실 콘텐츠를 재생하는 스마트 글래스 시장으로의 진출도 계획한다. 새로운 시장에 대응할 기술도 한창 연구 개발 중이다.
성우석 공동대표는 “오프라인 공간인 브리즘 스토어와 온라인 서비스를 융합해서 더 많은 소비자의 만족을 이끌겠다. 우리나라에도 열 곳 남짓의 브리즘 스토어를 추가로 열 예정이다. 사람들이 더욱 쉽고 간편하게 자신만의 아이웨어를 만들고 사용하는 문화를 이끌겠다.”고 밝혔다.
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