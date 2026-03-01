병원 옮길 필요 없이 암 수술 후 재활-회복 한곳서 끝

의료기관평가인증원 한마디병원장이 직접 나서 현장 안전 인식 높여중앙보훈병원은 2012년부터 현재까지 의료기관 인증을 유지하고 있으며, 전 직원이 참여한 지속적인 의료 질 개선 활동이 현장에 안정적으로 정착돼 운영되고 있다. 특히 2024년 실시한 인증조사에서 92개 기준과 511개 조사 항목을 모두 충족해 의료의 질과 환자 안전 전반에서 높은 수준의 관리 체계를 갖추고 있는 것으로 나타났다.중앙보훈병원은 환자 안전 문화 정착을 위해 다양한 활동을 펼치고 있다. 매년 환자와 의료진, 직원이 함께 참여하는 ‘환자 안전의 날’ 행사를 통해 환자 안전의 중요성을 공유하고, 병원장의 환자 안전 라운딩을 통해 현장에서 환자 안전 인식을 높이기 위해 노력하고 있다. 특히 국가유공자와 고령 환자 비율이 높은 병원의 특성을 고려해 낙상 예방 활동을 꾸준히 펼치고 있다. 낙상 감지 매트를 도입해 낙상 위험 환자를 조기 감지하는 등 환자 안전 관리 체계를 강화했다.그 결과 서울시병원회가 주관하는 ‘질 향상(QI)’ 경진대회에서 3년 연속 수상했다. 수술실에서 추진한 수술 환자 안전 및 프로세스 개선 활동은 한국의료질향상학회 학술대회에서 우수상을 받는 등 대외적으로 성과를 인정받고 있다. 앞으로도 국가유공자와 보훈대상자를 위한 공공병원으로서 환자 안전과 의료 질 향상을 위해 노력하는 병원으로 발전해 나가기를 기대한다.신경아 의료기관평가인증원 인증평가센터장