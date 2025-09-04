환자안전 분야 노력 보여 수준 높은 ‘의료 질’ 입증

[3차보다 강한 2차병원] 〈1〉 가톨릭대 은평성모병원
가톨릭대 은평성모병원은 개원 이후 현재까지 지속해서 의료기관 인증 상태를 유지하고 있다. 환자 안전 전담 인력 배치와 환자 안전위원회 설치·운영 기준을 준수하는 등 관련 법령에 따른 의료기관 책무를 다하고 있는 종합병원이다.
의료기관평가인증원 한마디
인증 기준을 의료기관 상황에 맞게 충실히 실현하고자 하는 노력이 돋보이는 곳으로 총 92개 기준, 509개 조사 항목을 모두 충족해 환자 안전과 의료의 질 전반에 걸쳐 높은 수준을 유지하고 있다.
특히 환자 확인, 낙상 예방, 손 위생 등 필수적인 환자 안전 활동이 체계적으로 진행되고 있다. ‘환자 경험 중심 의료서비스 강화 프로그램’과 민원 개선 방안 마련, 재발 방지를 위한 일명 ‘알쓸환잡’ 등 환자 중심 의료서비스 강화를 위한 다양한 활동이 활발히 이뤄지고 있다.
병원장을 비롯한 경영진이 직접 현장을 둘러보고 의료진과 소통하며 환자 안전에 관한 관심과 의지를 직접 전달하는 ‘리더십 환자 안전 워크라운딩’을 매달 시행하고 있는 것도 눈에 띈다. 환자 안전이 문화로 정착되는 데 가장 중요한 게 바로 경영진 마인드이기 때문이다.
앞으로도 더욱 발전된 환자 안전과 의료 질 향상을 위해 노력하는 병원이 되길 바란다.
의료기관평가인증원 구홍모 사업총괄본부장
