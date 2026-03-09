동아 MX 스쿨 4기, AI·데이터 실무 교육생 모집 시작

인공지능(AI)과 데이터 기술 활용이 산업 전반의 핵심 역량으로 자리 잡으면서 관련 교육 프로그램도 확대되고 있다.
AI 전문 교육기관 AI캠퍼스와 동아일보는 고용노동부의 ‘K-디지털 트레이닝(K-Digital Training) 첨단산업 디지털 선도기업 아카데미’ 사업의 일환으로 ‘동아 MX 스쿨(MX School) 4기’ 교육생을 모집한다고 밝혔다.
동아 MX 스쿨은 데이터 분석과 인공지능(AI) 활용 역량을 중심으로 한 실무형 교육 과정으로, 관련 전공이나 프로그래밍 경험이 없는 취업 준비생도 참여할 수 있도록 설계됐다.
교육 과정은 데이터 분석과 AI를 결합한 프로젝트 중심 커리큘럼으로 운영된다. 교육생들은 동아일보가 보유한 뉴스 데이터를 활용해 실제 산업 환경을 가정한 데이터 분석 프로젝트를 수행하게 되며, 총 3차례의 프로젝트를 통해 실무 역량을 단계적으로 강화하게 된다.
또 동아미디어그룹 현직 멘토와 인증 강사의 특강, 기업 데이터 기반 프로젝트, 동아일보 현장 견학 등 현업 연계 프로그램도 진행될 예정이다. 수료생에게는 취업 컨설팅과 취업 연계 지원이 제공되며, 우수 수료생에게는 동아일보 인턴십 기회도 주어진다.
동아 MX 스쿨 4기는 오는 4월 14일부터 10월 13일까지 서울 광화문 광주빌딩에서 오프라인 과정으로 운영될 예정이다.
참여를 희망하는 지원자는 공식 홈페이지를 통해 지원할 수 있으며, 서류 및 면접 전형을 거쳐 최종 합격자가 선발된다.
지희수 기자 heesuji@donga.com
