AI가 코딩의 종언 부를까··· ‘어떻게’ 만들까 보다 ‘무엇’을 만들지 더 중요한 시대 온다
현지시간으로 2월 10일에서 17일 사이, 미국 샌프란시스코에서 앤스로픽의 클로드 코드 출시 1주년을 기념한 ‘빌트 위드 오퍼스 4.6: 클로드 코드(Built with Opus 4.6: Claude Code)’ 해커톤이 개최됐다. 해커톤은 해킹과 마라톤을 합친 신조어로 정해진 시간 내에 목표한 결과물을 만들어내는 경진대회다. 주로 개발자나 그래픽 디자이너, 사용자 인터페이스 설계 등 컴퓨터 관련 분야 종사자들이 실력을 겨루는 자리지만 클로드 해커톤은 클로드 코드를 활용하는 누구나 참여하는 자리였다.
클로드 코드 해커톤은 총 1만 3000명이 지원하였으며 이중 500명이 선발되어 10일부터 16일까지 1주일 간 신규 프로젝트를 기획하고 개발하는 것을 목표로 했다. 참가자는 앤스로픽 AI로 질문과 응답을 받을 때 필요한 비용 500달러(72만 원)를 지원받으며, 우승자에게는 10만 달러(1억 4461만 원)의 앤스로픽 API 크래딧이 제공된다.
개발자의 축제로 인식되어 온 해커톤, 직전까지의 상황은?
이번에 진행된 클로드 코드 해커톤이 화제인 이유는 지금까지 진행된 AI 해커톤들과는 확연히 다른 양상을 보여줬기 때문이다. 지난해 오픈AI가 개최한 여러 주요 해커톤을 살펴보자. 오픈AI의 GPT-5 스타트업 해커톤은 예비창업부터 시리즈A 규모의 스타트업을 대상으로 진행되었으며 전 세계에서 93개 팀이 참여했다. 해당 경진대회에서 유일하게 한국 국적으로 참가한 와들(Waddle)이 전자상거래용 AI 에이전트 ‘젠투(Gentoo)’를 개발해 최종 1위를 차지했다. GPT-5의 멀티모달 능력을 활용해 쇼핑몰 방문자의 디지털 클론을 만들고 이를 바탕으로 판매 전략을 가상화하는 시스템을 구축했다.
마이크로소프트와 오픈AI 모델을 활용하는 AI 에이전트 해커톤은 1만 8000명의 개발자가 등록한 가운데 3주 간 진행됐다. 대상은 공급망의 잠재적 관리를 실시간으로 분석한 리스크와이즈(RiskWise) 팀이 차지했다. 해당 팀은 싱가포르 국적의 개발자 및 대학원생 등으로 구성됐다. 지난 2월 5일 개최된 오픈AI 코덱스 해커톤의 우승 팀인 오픈코텍스도 프랑스의 소프트웨어 스타트업 리플타이드 소속 개발자다. 이 서비스는 에이전트로 연구 논문을 분석해 아이디어를 추출한 뒤 실험 초안을 만들고, 주장 및 증거를 그래프로 출력한 뒤 순위를 매긴다. 두 해커톤의 대상 현직 개발자들이 우승했다.
클로드가 지난해 진행한 SPC(South Park Commons) 앤스로픽 해커톤, 코드 위드 클로드 역시 개발자나 컴퓨터 공학자, 기업가들이 각자 팀을 이뤄 참여한 비중이 절대적이었다. 이때 당시에는 클로드와 대화하며 간단한 설계로 서비스를 구축하는 바이브 코딩, 그리고 AI가 외부 도구를 활용해 작업할 수 있도록 돕는 MCP(모델 콘텍스트 프로토콜)의 활용이 AI 업계의 새로운 접근법이 되리라는 의견이 나왔다.
개발자의 코딩 역랑보다 전문가의 아이디어가 더 중요해져
해커톤은 곧 개발자들의 영역이라는 인식을 무너뜨린 해커톤이 바로 클로드 코드 1주년 기념 해커톤이다. 500여 명의 참가자 중 비개발 직군이 대상을 차지하고, 결선 진출자 중에서도 비개발자가 많았기 때문이다. 대상을 차지한 마이클 T 브라운은 캘리포니아의 상해 전문 변호사며, ‘장벽을 허물어라’를 주제로 선택했다. 그가 클로드 코드로 만든 ‘크로스빔’은 캘리포니아주 건축 도면 허가 신청을 위한 AI 도우미다.
주택업자가 캘리포니아 정부에 처음 제출하는 부속 주거 단위(ADU) 신청 중 90%는 반려된다. 공학적 결함보다는 행정 서류 누락이나 잘못된 법규 인용 등의 문제며 평균 6개월씩 허가가 지연된다. 건설업자 입장에서는 법적인 문제를 파악하기 어렵고, 시는 인력 부족에 시달린다. 주택 소유주는 공사 지연으로 약 3만 달러의 손실을 입는다. 크로스빔은 계약자가 건축 도면과 수정 통지서를 업로드하면 모든 설계도를 추출하고 캘리포니아 관련 법률과 웹 검색을 참조해 조사한다. 이를 통해 미완성 부분 등을 파악하고, 문제점을 지적한다. 이 서비스는 단 1주일 만에 만들어졌다.
은상을 취득한 존 맥비는 12살 딸을 둔 아버지다. 그가 제작한 엘리사는 블록 기반 시각 프로그래밍을 실제 작동하는 소프트웨어로 구현한다. 사용자가 블록을 드래그 앤 드롭하여 목표, 기능, 제약 조건, 하드웨어 사양 등을 정의하면 AI 에이전트 도구가 실시간으로 코딩과 테스트, 배포를 수행해 블록이 동작하도록 만든다. 즉 아이들이 복잡하게 모니터를 보며 코딩할 필요 없이 블록 쌓기처럼 코딩의 원리를 이해하고 설계할 수 있도록 돕는다.
미할 네도시트코는 현직 심장내과 전문의다. 그는 많은 환자가 의사의 설명 중 80%까지 잊어버린다는 사실에 착안해 포스트비지트.AI를 만들었다. 서비스가 진료실과 진료 과정, 환자의 건강 기록을 파악한 다음 환자가 원하는 용어로 쉽게 설명한다. 분석을 위해 문서 형태로 제공하거나 질의응답을 주고받을 수 있고, 문제가 발생할 때 알림 등도 받을 수 있다. 그는 벨기에 브뤼셀에서 파리행 기차, 11시간의 비행, 그리고 샌프란시스코에 도달하는 7일 사이에 이 서비스를 만들었으며 재직 중인 병원에서 시범까지 진행했다.
이외에도 펜싱 토너먼트에서 결과를 분석하고 위원회의 승인까지 확인하고 기록하는 서비스, 블랙박스 영상을 활용해 도로 상태를 파악한 뒤 가장 비용효율적인 인프라 구축 방안을 제시하는 서비스, 수색 및 구조를 위한 실시간 자율 드론 플랫폼, 타투이스트인 아내를 위한 예약 소프트웨어 서비스, 문해력이 낮은 제 3세계 농민들을 위해 쉽고 간단하게 수익 최적화 영농 방안을 제시하는 계획 서비스 등이 수상하거나 주목받았다. 대다수 프로젝트는 바이브 코딩과 MCP를 기반으로 하며, 범용 목적보다는 특정 분야에서 특정 업무를 수행하기 위한 기능을 추가하는 방식이 주를 이뤘다.
컴퓨터가 ‘인간 컴퓨터’ 밀어낸 것처럼, 소프트웨어 엔지니어도 사라질 수 있어
1960년대, 나사에서는 초기 컴퓨터가 처리하기 어려운 복잡한 궤도 계산을 수백 명의 사람을 투입해 수작업으로 진행했다. 이들의 이야기는 영화 ‘히든피겨스’에도 잘 나와있다. 하지만 60년대 말에 IBM 시스템/360이 등장하며 계산이라는 행위 자체가 기계의 영역으로 넘어가며 수작업으로 궤도를 계산하는 일도 역사 속으로 사라졌다. 지금의 코딩도 어쩌면 비슷한 상황일 수 있다. 수작업으로 수많은 코드를 짜던 작업이 기계의 영역으로 넘어가며 ‘인간 컴퓨터’처럼 사라질 수 있음을 보여준다.
클로드 오퍼스 4.6 기반 해커톤은 개발자가 타 분야를 위한 서비스를 만들기보다 일반인 및 전문직 종사자들이 본인 스스로에게 필요하거나 문제의식을 주제로 개발하는 것이 훨씬 더 좋은 결과를 낼 수 있다는 것을 보여줬다. 클로드 해커톤 우승자인 마이클 브라운은 살면서 단 한 줄의 코드도 작성해 본 적 없고, 이번 공모전도 건축업자인 친구가 겪는 어려움을 주제로 만들어본 것이 적중했다고 말한다. 작년부터 GPT를 활용하며 앱 서비스의 구조나 코딩을 통한 개발 방안 등을 숙지해 오긴 했는데 어쨌거나 결론은 비 개발자 직군도 1주일만에 상업 가능성이 높은 서비스를 만들 정도의 상황이 되었다는 것이다.
‘AI가 발전하더라도 이를 구조적으로 이해하는 엔지니어가 더 좋은 서비스를 만든다’는 원칙이 그간 업계의 정설이었지만, 이번 공모전을 통해 ‘업계 전문가의 정확한 분석과 아이디어가 훨씬 더 좋은 서비스를 만든다’는 것이 입증됐다. 보리스 체르니 앤스로픽 클로드 코드 총괄은 2026년 말이면 AI가 모든 사람의 코딩 문제를 해결해줄 것이며, 올해 말이면 소프트웨어 엔지니어라는 직함이 사라지기 시작할 것이라고 말했다. 그 스스로도 개발자라는 점에서 도발적인 발언이지만, 이번 공모전으로 어느정도는 입증이 됐다. 2026년은 소프트웨어 엔지니어링 자체 업계 자체에 있어 큰 분기점이 될 것이다.
