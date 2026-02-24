GC셀, ‘면역 거부 해소’ 동종 세포치료체 핵심 원천기술 특허 등록

면역 거부 낮추는 ‘CⅡTA 제어 기술’ 특허
GC셀(지씨셀)은 국내와 일본에서 차세대 세포·유전자치료제 개발 핵심 원천기술에 대한 특허 등록을 완료했다고 24일 밝혔다.
캐나다와 공동개발 후 GC셀 특허 권리 100% 확보
해당 특허는 면역 거부 반응을 조절하는 핵심 유전자인 제2형 주조직적합복합체 전사활성화인자(CⅡTA, Class Ⅱ MHC Transcription Activator)를 제어하는 기술이다. CⅡTA는 외부에서 들어온 항원을 CD4 T세포에게 보여주는 분자인 MHC classⅡ 유전자 발현을 조절하는 핵심 전사 보조활성화 인자라고 한다.
일반적으로 타인의 세포를 사용하는 동종유래 세포치료제는 환자의 면역계가 외부 세포로 인식해 공격하는 한계가 있다. 지씨셀은 해당 유전자를 조절해 면역계 인식을 낮추고 면역 거부 반응을 줄일 수 있는 기반 기술을 확보했다.
특히 이번 기술은 여러 유전자를 동시에 편집해야 하는 복잡한 과정을 거치지 않고 비교적 간단한 방식으로 저면역성 세포를 제작할 수 있어 혁신적인 기술이라는 평가를 받는다. 또한 특정 세포 종류나 적응증에 제한되지 않고 다양한 세포치료제에 적용할 수 있는 플랫폼 기술이라는 점에서 향후 활용 예상 범위가 더욱 확장될 전망이다.
지씨셀은 다양한 유전자 가위를 활용한 제조 방법과 해당 기술을 적용해 만들어진 세포 자체에 대한 권리까지 폭넓게 확보했다고 강조했다. 향후 세포치료제 상용화 과정에서 경쟁력을 한층 강화할 수 있을 것으로 기대하고 있다.
이번 성과는 한국산업기술진흥원(KIAT)이 주관한 ‘한-캐나다 국제공동기술개발사업’을 통해 캐나다의 펠단테라퓨틱스(Feldan Therapeutics)와 협력해 도출됐다고 한다. 다만 특허 권리는 지씨셀이 100% 보유하고 있다.
원성용 지씨셀 대표는 “글로벌 파트너와 공동 연구 성과를 독자적인 지식재산(IP)으로 확보했다는 점에서 의미가 있다”며 “이번 특허를 기반으로 글로벌 세포치료제 시장에서 기술 경쟁력을 지속적으로 강화해 나갈 것”이라고 말했다.
