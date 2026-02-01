‘파워업 마시는 알부민’… 메디트리, 최대 77% 할인

씨너지아이앤티의 건강기능식품 브랜드 메디트리가 ‘파워업 마시는 알부민’ 할인 프로모션을 진행한다. 메디트리는 이번 행사를 통해 최대 77% 할인 혜택을 제공해 활력 저하와 영양 관리에 관심이 높은 소비자들의 이목을 끌고 있다.
파워업 마시는 알부민은 품질관리 기준이 까다롭기로 알려진 유럽의 규격을 충족한 프리미엄 프랑스산 알부민을 핵심 원료로 사용한 제품이다. 알부민은 혈액 속 단백질 중 가장 큰 비중을 차지하는 성분으로 혈관 내 체액의 균형을 유지하는 삼투압 조절 기능과 함께 각종 영양소와 약물을 세포로 전달하는 운반체 역할을 한다. 나이가 들수록 간 기능 저하 등의 영향으로 혈청 알부민 농도가 자연스럽게 감소하는 만큼 고연령층일수록 외부 보충의 중요성이 강조된다.
이 제품은 알부민 단일 성분에 그치지 않고 기력 보충에 도움을 주는 특허받은 발효녹용추출분말을 함께 배합해 영양 구성을 강화했다. 여기에 아르기닌, 타우린, 아스파트산 등 신체 활력과 에너지대사에 관여하는 11가지 엄선된 부원료를 메디트리만의 노하우로 조합해 일상 속 활력 관리에 초점을 맞췄다.
섭취 편의성도 강점이다. 정제나 분말 형태보다 체내 흡수가 빠른 액상 스틱 타입을 적용해 소화력이 떨어진 어르신도 부담 없이 섭취하도록 설계했다. 휴대성이 뛰어나 바쁜 직장인이나 외부 활동이 잦은 중장년층도 언제 어디서나 간편하게 섭취할 수 있다. 메디트리 관계자는 “알부민은 우리 몸의 영양 상태를 가늠하는 중요한 지표”라며 “과도한 업무로 기력이 떨어진 직장인과 활력이 필요한 중장년층, 건강 보충이 시급한 부모님들께 할인 행사가 도움이 되길 바란다”고 말했다.
파워업 마시는 알부민은 현재 할인 혜택이 적용된 가격으로 판매 중이며 메디트리 공식 홈페이지와 전화 상담을 통해 구매 및 상담이 가능하다. 한편 메디트리는 ‘건강기능식품의 본질 그대로’라는 슬로건 아래 30여 종의 건강기능식품을 선보이고 있는 씨너지아이앤티의 대표 브랜드다.
댓글 0