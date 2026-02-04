머스크에 찬물 끼얹은 맷 가먼 “우주 데이터센터? 먼 얘기”

아마존웹서비스(AWS) 최고경영자(CEO)가 일론 머스크 테슬라 CEO가 AI의 미래로 내세운 ‘우주 데이터센터’에 대해 “현실적으로 아직 먼 얘기”라고 말했다.
3일 맷 가먼 AWS CEO는 미국 샌프란시스코에서 열린 시스코 인공지능(AI) 서밋에서 우주 데이터센터에 대해 “아직 백만 개의 위성을 발사할 만큼 충분한 로켓이 없기 때문에 목표와 거리가 멀다”라며 “우주에 탑재체를 보내기 위해서는 엄청난 비용이 들어 경제적이지 않다”라고 말했다. 서버, 위성 및 기타 장비를 궤도에 보내는 데 따르는 어려움 때문에 현실적인 장벽이 있다는 것이다.
이 같은 발언은 전날 일론 머스크 테슬라 CEO가 자신이 설립한 우주기업 스페이스X와 인공지능(AI) 기업 xAI를 합병하기로 한 것을 의식한 것으로 풀이된다. 머스크는 인수합병의 배경으로 ‘우주 데이터센터 구축’을 꼽은 바 있다. 막대한 전력과 냉각 설비를 필요로 하는 대규모 지상 데이터센터와 달리, 무한에 가까운 태양에너지를 전력원으로 사용할 수 있고 냉각을 걱정하지 않아도 되는 우주 공간에 데이터센터를 구축하겠다는 취지다.
실제로 테크 업계에서는 여러 스타트업이 지상 데이터센터의 문제점인 발열 등을 해결할 수 있는 우주 데이터센터 설계에 힘쓰고 있다. 아마존을 창업한 제프 베이조스의 우주탐사기업 블루오리진도 우주를 기반으로 한 데이터센터 기술을 연구하고 있다. 아마존은 현재 세계에 900개가 넘는 데이터센터를 가동하고 있다.
