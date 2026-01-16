지씨씨엘, OPIS와 업무협약… 글로벌 임상시험 협력 강화

임상시험 검체분석 기관 지씨씨엘(GCCL)이 글로벌 임상시험수탁기관(CRO) OPIS Research CRO와 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다.
지씨씨엘은 지난 14일 미국 샌프란시스코에서 열린 2026 JP모건 헬스케어 콘퍼런스(JPMHC) 기간 중 OPIS와 글로벌 임상시험 사업 협력을 위한 MOU를 체결했다고 15일 밝혔다.
이번 협약은 다국가 임상시험 증가로 국가별 규제 및 임상 환경에 대한 맞춤형 대응 필요성이 커지는 가운데 양사의 글로벌 임상 수행 역량을 결합해 유럽 및 아시아태평양(APAC) 지역 신약개발사를 대상으로 임상시험 수탁 컨설팅과 검체 분석 서비스를 제공하기 위해 추진됐다.
협약식은 양사가 참가한 2026 Biotech Showcase 전시장에서 진행됐으며 OPIS Global의 지오반니 트롤레세 부사장과 지씨씨엘 조관구 대표를 비롯한 양사 관계자들이 참석했다. 양사는 글로벌 임상시험 서비스 협력, 공동 마케팅, 프로젝트 지원 및 신규 사업 기회 발굴 등을 중심으로 협력하기로 했다.
지오반니 트롤레세 OPIS 부사장은 “OPIS의 글로벌 네트워크와 지씨씨엘의 임상시험 분석 역량을 결합해 글로벌 고객사를 대상으로 통합적인 임상시험 서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.
조관구 지씨씨엘 대표는 “이번 협약을 통해 글로벌 신약개발사를 대상으로 한 맞춤형 임상시험 솔루션 제공 역량을 강화할 계획”이라고 밝혔다.
OPIS는 1998년 설립된 이탈리아 본사의 글로벌 CRO로 임상 1~4상 전 과정에 대한 서비스를 제공하고 있으며 현재 18개국에 지사를 운영 중이다. 지씨씨엘은 식약처 GCLP 전 분야 인증을 획득한 임상시험 검체분석 기관으로 글로벌 기준에 부합하는 임상 분석 서비스를 제공하고 있다.
황소영 기자 fangso@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0