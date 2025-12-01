루카스바이오-한국파스퇴르연구소, SFTS-MERS 치료제 공동개발 착수

루카스바이오(대표 조석구)와 한국파스퇴르연구소(소장 장승기)는 중증열성혈소판감소증후군(SFTS)과 중동호흡기증후군(MERS)을 대상으로 한 ‘항원특이적 기억 T세포 치료제’ 공동 개발 협약을 지난 15일 체결했다고 밝혔다.
이번 협약은 국내외 최고 수준의 고위험 병원체 연구기관인 한국파스퇴르연구소와 국내 최초로 다중 바이러스 T세포(T림프구) 치료제를 임상 단계까지 확장한 루카스바이오 간 전략적 협력이다. 양 기관은 이를 통해 고위험 바이러스 치료제 개발의 전임상에서 임상으로 이어지는 전환 속도를 높일 계획이다.
SFTS는 국내에서도 매년 사망자가 발생하는 고위험 감염병으로 치명률이 16∼30%에 이르는 난치성 바이러스 질환이다. 현재까지 전 세계적으로 승인된 백신이나 치료제가 없어 치료제 개발에 성공할 경우 세계 최초 사례가 될 전망이다.
한국파스퇴르연구소는 이번 협력에서 SFTS와 MERS 치료제 후보물질에 대한 전임상 평가와 바이러스 분석을 맡는다. 한국과 프랑스의 과학기술 협력으로 설립된 한국파스퇴르연구소는 고위험 병원체 연구와 항바이러스 효능 평가, 감염병 분석 분야에서 전문성을 인정받고 있다.
루카스바이오는 자사의 핵심 플랫폼 기술인 ‘LB-DTK(두 개의 표적을 동시에 타기팅하는 킬러세포)’를 활용해 치료제의 임상 진입 속도를 높일 예정이다. 회사는 다중 바이러스 T세포 치료제를 임상 단계까지 확장하며 플랫폼의 범용성을 입증했으며 SFTS와 MERS에서도 항원특이적 기억 T세포 생산에 성공해 초기 임상 전환의 근거를 확보했다.
LB-DTK 플랫폼은 하나의 공정으로 여러 바이러스 항원에 반응하는 T세포를 제조할 수 있고 변이 바이러스나 면역 저하 환경에서도 장기간 면역기억을 유지할 수 있는 것이 특징이다. 신규 고위험 바이러스 치료제 개발에 신속하게 적용할 수 있는 플랫폼으로 평가받고 있으며 루카스바이오는 이를 통해 CMV, BKV, EBV 등 고위험 바이러스 3종에 대한 다중 바이러스 T세포 치료제를 국내 최초로 임상 단계까지 진입시킨 성과를 냈다.
양 기관은 SFTS와 MERS를 시작으로 고위험 바이러스 기반 감염병 치료제의 전임상·임상 전환 전략을 본격화하는 한편 치료를 넘어 예방 분야로 연구 영역을 확장하고 글로벌 공동 개발과 팬데믹 대비 치료제 플랫폼 확대도 지속 추진할 방침이다.
장승기 한국파스퇴르연구소 소장은 “이번 항원특이적 기억 T세포 치료제 공동 개발은 기존 항바이러스 연구의 한계를 넘어 고위험 감염병 치료제 연구개발의 새로운 대안이 될 수 있을 것”이라고 말했다. 조석구 루카스바이오 대표는 “DTK 플랫폼은 이미 다양한 바이러스에서 검증된 기술”이라며 “한국파스퇴르연구소의 국제적 감염병 연구 역량과 결합해 세계 최초 SFTS·MERS 기억 T세포 치료제 임상에 도전하겠다”고 밝혔다.
