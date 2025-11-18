팔로알토네트웍스, 한국기업과 협업확대… “AI시대 사이버 보안은 필수 생존조건”

AI 혁신 대응위한 한국 맞춤 사이버보안 로드맵 발표
최고 기술력 보안조직 ‘유닛42’ 국내 공식 출범
AI 자동화 보안 솔루션과 차세대 플랫폼 공개
‘AI 보안 혁신 센터’ 오픈… 실제 위협 체험도 가능
“AI는 방어자에게는 유용한 도구지만 공격자에게는 강력한 무기가 되어 보안 환경을 크게 바꾸고 있습니다. 최근 빈번하게 발생하는 사이버 공격으로 어느 기업도 완전히 안전하다고 할 수 없는 비상 상황이라고 볼 수 있습니다.
박상규 팔로알토네트웍스코리아 대표는 18일 서울 강남구 웨스틴 서울 파르나스에서 팔로알토네트웍스 연례행사 ‘이그나이트 온 투어 서울 2025’에서 사이버보안의 중요성과 AI 시대에 대응하는 사이버보안 전략을 발표했다. 고도화하는 AI 기반 사이버 공격에 맞서 보안이 혁신과 기업 성장의 중요한 기반이 될 방안이 논의되었다.
국내 주요 보안 책임자와 산업 전문가, 파트너, 고객이 모여 AI가 사이버 보안에 미치는 영향과 변화하는 위협에 대해 심도 있는 토론도 진행됐다. 팔로알토네트웍스는 AI 보안, 양자 보안(양자컴퓨팅 기술을 보안에 활용하는 영역), 보안 운영(보안 관제 센터), 클라우드 보안 등 글로벌 보안 트렌드를 이끌 핵심 기술과 전략을 소개하면서 기업들이 미래 보안 환경에 잘 대비할 수 있는 방향을 제시했다.
팔로알토네트웍스는 이번 행사에서 글로벌 최고 수준의 보안 전문팀 ‘유닛42(Unit 42)’를 한국에 공식 소개했다. 유닛42는 위협 인텔리전스(위협 정보 수집과 분석)와 사고 대응, 예방 중심 보안 서비스를 제공하는 부서다. 전문 팀을 꾸려 한국 기업에 신속하고 맞춤형 위협 대응 서비스를 제공한다는 계획이다. 삼성화재와 법무법인 화우와 협력하여 국내 기업에 시작부터 끝까지 통합된 보안 솔루션을 제공할 예정이다.
필리파 콕스웰 유닛42 아시아 태평양 부사장은 “AI 공격은 더욱 자동화되고 자율화되어 기존 방어 시스템을 우회한다. 이에 대응하기 위해 유닛42는 한국에 전담팀을 두어 AI 시대에 적합한 깊이 있는 전문성과 예방형 방어 전략을 제공할 것”이라고 밝혔다.
팔로알토 네트웍스는 AI 시대에 최적화된 여러 혁신 플랫폼도 소개했다.
‘코어텍스 에이전틱스(Cortex AgentiX)’는 AI 기반 자율 보안 관제 플랫폼으로, AI 에이전트가 사람처럼 상황을 분석하고 판단, 실행까지 수행한다. 이를 통해 보안 사고 해결에 걸리는 시간이 평균 98% 줄고, 수작업은 75% 감소하여 보안 전문가들이 더 중요한 업무에 집중할 수 있다고 한다.
‘프리즈마 AIRS 2.0(Prisma AIRS 2.0)’은 AI 에이전트부터 AI 모델까지 애플리케이션 전체 주기를 보호하는 통합 보안 플랫폼이다. 실시간 AI 에이전트 보안과 자율 AI 레드팀(모의 해킹 조직) 기능을 갖춰 기업들이 AI 활용 과정에서 생길 수 있는 보안 구멍을 최소화한다. 보안을 성장의 기회로 바꾸도록 설계된 것이 핵심이다.
‘코어텍스 클라우드 2.0(Cortex Cloud 2.0)’은 여러 클라우드 환경에서 AI 에이전트 기반으로 작동하는 차세대 보안 플랫폼이다. 자율형 보안 에이전트와 고성능 탐지·대응 엔진을 통합해 복잡한 도구 간 연결 문제를 해결했다. AI 기반으로 애플리케이션 보안 관리 속도를 기존보다 10배 빠르게 하면서도 리소스 사용량은 최대 절반으로 줄였다.
한편 팔로알토네트웍스는 AI 보안 솔루션을 체험할 수 있는 ‘AI 보안 혁신 센터’를 서울에 개소했다. 이곳에서는 실제 위협 시나리오를 바탕으로 보안 솔루션을 시험하고 전략을 검증할 수 있다고 한다. 이번 행사를 통해 데모존을 운영해 AI 보안 기술과 대응 방법을 직접 시연할 계획이다.
팔로알토네트웍스는 네트워크부터 클라우드, 보안 운영, AI까지 아우르는 통합 보안 솔루션을 제공하는 글로벌 기업으로, 전 세계 7만 개 이상의 기업에서 사용되고 있다. 산하 연구기관 유닛42는 심층 위협 분석과 실시간 감시를 통해 고객 보안을 강화하고, 대규모 보안 운영을 효율적으로 지원하는 조직이다.
댓글 0