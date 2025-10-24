코넥시오에이치 “전자상거래 데이터로 신용 증명…온라인 소상공인 금융 문턱 낮출 것” [서울과기대 x 글로벌 뉴스]

[서울과기대 x 동아닷컴 공동기획] 서울과학기술대학교(이하 서울과기대)는 예비·초기창업패키지와 메이커스페이스, 글로벌 협업 등 스타트업의 성장을 돕는 여러 지원 프로그램을 운영합니다. 나아가 동아닷컴과 함께 스타트업의 해외 홍보와 진출을 도울 글로벌 뉴스를 제공합니다. 유망 딥테크 스타트업을 우리나라 내외에 소개합니다.
온라인 쇼핑몰 창업이 늘고 있다. 무자본, 무점포로 시작할 수 있다는 장점 덕분이다. 하지만 이들이 막상 사업을 시작하면 벽에 부딪힌다. 재무제표로 실적 증명이 어려워 은행 대출이 막힌 소상공인들이 개인 신용으로 가계대출을 받아 사업자금으로 쓰는 악순환이 반복되는 것이다.
이러한 한계를 데이터와 인공지능(AI) 기술로 풀기 위해 나선 기업이 있다. 전자상거래 데이터를 바탕으로 온라인 사업자의 보이지 않는 신용을 가시화하는 코넥시오에이치(ConnexioH)다. 전자상거래 데이터를 금융권이 활용할 수 있도록 가공하는 ‘CH Data Lake’를 중심으로, ▲온라인 사업자의 신용을 시각화한 ‘CAH Cre-pan(온셀)’ ▲카드사에 시장 인사이트를 제공하는 ‘데이터 서비스’ ▲네이버 스마트스토어 셀러용 분석 대시보드 ‘매모판’을 제공한다. 코넥시오에이치는 온라인 사업자의 실적과 신용을 데이터로 증명함으로써 실질적인 성장 기회를 제공하는 것을 목표한다.
데이터 관리 노하우…소상공인 금융 문제에 주목하다
이경호 코넥시오에이치 대표는 IT 보안 전문가로 경력을 쌓고, 고려대 교수로 재직하며 위험관리 연구실을 운영했다. 기업 신용 위험 분석 과정에서 데이터의 공백과 비정형 데이터에서 맥락을 파악하는 것이 위험 식별의 핵심 요소라는 점에 주목했다. 이경호 대표는 “정제된 데이터를 사용하는 연구실과 달리 현장에서는 데이터 수집 및 정제 과정이 전체 작업의 90%를 차지할 정도로 복잡하다”며, “코넥시오에이치는 해당 기술력과 노하우를 토대로 전자상거래 부문에 집중했다”고 말했다.
그가 창업을 결심한 건 기업 데이터를 분석하면서 온라인 전자상거래로 전환한 소상공인들이 제대로 된 금융 지원을 받지 못하는 현실을 목격하면서다. 이경호 대표는 “기존 금융 시스템의 신용평가 방식은 연 1~2회 진행되는 재무평가나 담보 위주였다. 은행은 오프라인 점포나 부동산 담보가 없는 온라인 사업자에게 대출을 제공하는 것을 높은 리스크로 판단하기 때문에 잠재력이 있는 중소 온라인 사업자도 적절한 자금 지원을 받기 어려웠다”고 설명했다.
그러면서 “온라인 플랫폼에서 매일 생성되는 실시간 활동 데이터를 활용하면 정확하고 공정한 평가가 가능하다고 생각했다”며, “전자상거래 데이터를 수집·정제하기 시작했고, 이는 ‘사업자의 역량을 증명하는 신용 데이터’로 발전했다”고 말했다. 그는 교원 창업을 통해 회사를 설립하고, 리스크 회피를 본질로 하는 금융권에는 객관적인 지표를, 성장 기회가 필요한 소상공인에게는 잠재력을 입증할 수 있는 도구를 제공하는 연결고리 역할을 하기로 결심했다.
핵심 서비스 : 매모판, CH 데이터레이크, 온셀
코넥시오에이치의 주요 서비스 중 ‘매모판(MaemoPan)’은 네이버 스마트스토어 사업자 57만 명을 위한 AI 기반 분석 대시보드다. 핵심적으로 검색 최적화(SEO) 기능을 지원한다. 이경호 대표는 “상품 노출을 위해 검색 의도에 맞는 키워드와 속성 정보 입력이 필수적인데, 매모판은 상품 노출, 검색 키워드, 리뷰·찜 추이 등을 분석해 놓치기 쉬운 최적화 작업을 지원한다”고 말했다. 매모판은 출시 직후 일주일 만에 1만 사업자가 가입했으며, 현재 누적 5만 가입자를 넘어섰다. 내년 중에는 전체 사용자에게 제공될 계획이다.
이와 함께 금융권을 대상으로 하는 B2B 비즈니스를 전개하고 있다. 대표적으로 ‘CH데이터레이크(CH DataLake)’는 전자상거래 데이터를 금융업권 대안 신용평가에 활용할 수 있는 형태로 가공해 주기적으로 제공하는 데이터 명세 플랫폼이다. 코넥시오에이치는 현재 나이스평가정보에 월 110여 개 항목의 데이터를 공급했으며, KB국민카드, 신한카드 등 주요 카드사들과도 공급 계약을 체결했다.
이 플랫폼을 기반으로 하는 ‘CAH Cre-pan(온셀)’은 은행 영업점을 위한 데이터 시각화 툴이다. 온라인 사업자의 매출 흐름과 성장 가능성을 지도 위에 보여주는 서비스다. 이경호 대표는 “무점포 창업이 가능한 온라인 사업자는 담보가 없어 신용평가가 어렵다. 온셀은 사업자의 위치, 현황, 사업 정도 등 다양한 정보를 분석해 대시보드로 가시화한다”고 설명했다. 금융위원회 위탁테스트 과제로 선정돼 현재 BNK 부산은행과 함께 테스트를 진행 중이다. 한편, 코넥시오에이치는 카드사가 브랜드 시장정보, 가격정보, 경쟁사 정보 등 인사이트를 확보하는 데 필요한 전자상거래 데이터를 직접 제공하기도 한다.
온톨로지와 AI, 데이터를 ‘의미’로 만들다
코넥시오에이치는 2022년부터 축적해 온 페타급 규모의 4년치 전자상거래 데이터를 수집 및 정제하고, AI 기반으로 실시간 분석한다. 나아가, 방대한 데이터를 의미 있는 정보로 전환하기 위해 온톨로지(ontology) 기반 AI 엔진을 개발 중이다. 온톨로지는 데이터를 서비스의 목적과 관점에 따라 유연하게 구조화하는 기술을 의미한다.
예컨대, 특정 사업자의 매출 데이터 하나가 있더라도 이를 대출 심사용으로 볼지, 마케팅 트렌드 분석용으로 볼지에 따라 데이터의 결측치 판단 기준과 앞뒤 연결 흐름이 달라진다. 코넥시오에이치의 가치는 단순히 데이터를 제공하는 것이 아니라, 금융권의 평가 기준에 맞춰 데이터를 제공함으로써 의사결정을 돕는다는 설명이다. 또한 대규모 언어모델(LLM)과 결합해 데이터를 문장 단위로 질의응답할 수 있도록 지원할 예정이다.
“데이터와 기술이 경제적 사다리 돼야”
2020년 교원 창업으로 시작된 코넥시오에이치는 데이터 기술력과 전략적 협약을 바탕으로 성장하고 있다. 올해부터 본격 매출 성장세에 진입해 계약 기준 약 30억 원, 내년 50억 원 매출이 예상된다. 나이스평가정보, KCB 등 종합신용정보회사, 주요 카드사·은행과 협력 관계를 구축했으며, KB국민은행과 나이스평가정보는 투자자로도 참여했다. 이경호 대표는 “2029년까지 매출을 기반으로 IPO에 도전할 계획”이라며, “금융권으로 CAH 서비스를 고도화 및 확산하고, AI 기반 온톨로지 서비스로 글로벌 시장에 진출할 것”이라고 밝혔다.
해외 진출은 기술 전략으로 접근한다. 온톨로지 솔루션을 오픈소스로 제공해 생태계 안에서 영향력을 키우는 방식이다. 이러한 전략의 일환으로 코넥시오에이치는 서울과학기술대학교 글로벌 기업 협업 프로그램을 통해 오라클과 데이터 레이크 기반 LLM 연구 과제도 진행 중이다. 이경호 대표는 “해당 과제를 통해 사업 방향성 컨설팅, IR 기회 등 실질적인 지원을 받고 있다”고 말했다.
궁극적으로 코넥시오에이치는 데이터와 기술을 통해 소상공인이 공정한 평가를 받고, 사업 성장을 이루도록 돕는 경제적 계층 사다리 역할을 수행한다는 목표다. 이경호 대표는 “중산층이 유지되기 위해 구조적 문제를 해결해야 하며, 단순히 돈을 지원하는 것이 아니라 돈을 버는 방법을 알려주는 도구가 필요하다”고 강조했다.
그러면서 “다만, 아직 풀어야 할 과제도 있다. 현행 법률상, 개인사업자의 신용을 평가하려는 기업이 신용평가업 인가를 받으려면 지분 50% 이상을 금융사가 가지고 있어야 한다. 그래서 스타트업은 이 인가를 받기 어렵다. 우리와 같은 독립 데이터 기업이 은행에 데이터를 제공하는 것도 어려운 실정이다. 금융위원회와 꾸준히 협의하며 제도를 개선하려 노력 중이다”라고 덧붙였다.
이경호 대표는 “코넥시오에이치는 궁극적으로 전자상거래 데이터에 가치를 부여해 기존 재무 데이터만으로는 평가받기 어려웠던 온라인 사업자들에게 새로운 금융 기회를 제공하겠다”며, “금융 소외계층을 줄이고 포용 금융을 실현하는 사회적 가치를 창출하는 기업으로 성장하겠다”고 말했다.
