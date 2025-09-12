하나의 AI로 청소·요리·정리까지… ‘범용 로봇’에 도전하는 피지컬 인텔리전스[최중혁의 월가를 흔드는 기업들-창업가편]

인공지능(AI)의 진화는 이제 언어를 넘어 물리적 세계로 확장되고 있다. 대형 언어 모델(LLM)이 텍스트를 다루며 산업 전반을 바꿨듯, 로봇 분야에서는 오랜 학술연구의 한계를 넘어 실제 생활에 적용 가능한 ‘범용 로봇’의 등장이 기대된다.
이 변화를 선도하는 기업이 바로 ‘피지컬 인텔리전스(Physical Intelligence)’다. 지금까지 로봇은 대부분 단순 반복 작업에 머물렀다. 공장 로봇은 정해진 부품만 조립했고, 청소 로봇은 바닥만 청소했다. 요리 로봇은 특정 메뉴만 만들 수 있었다. 새로운 작업을 하려면 처음부터 다시 프로그래밍해야 했고, 바닥에 장난감이 흩어져 있거나 요리 재료가 바뀌는 등 예상치 못한 상황에는 전혀 대응하지 못했다.
피지컬 인텔리전스는 이러한 한계를 근본적으로 바꾸려 한다. 하나의 학습 시스템으로 어떤 로봇이든 다양한 작업을 수행할 수 있다는 비전을 제시하는 것이다. 쉽게 말해 운전면허만 있으면 승용차든 트럭이든 몰 수 있듯이 하나의 AI가 청소, 요리, 정리 등 모든 종류의 로봇을 조작할 수 있게 만드는 것이다. 실제로 회사가 공개한 ‘PI-05’ 모델은 같은 AI로 빨래 개기, 테이블 닦기, 침대나 접시 정리 등 전혀 다른 작업들을 성공적으로 수행했다.
이 회사는 2024년 UC 버클리의 세르게이 레빈 교수를 중심으로 설립됐다. 레빈 교수는 로봇이 스스로 학습하는 방법론을 개척한 세계적 권위자로, 2010년대 초 딥러닝을 로봇 제어에 최초로 적용한 인물이다. 그는 로봇이 카메라 영상만으로 복잡한 조작 작업을 학습하고, 시행착오를 통해 기술을 익히는 강화학습 알고리즘을 개발했다. 또한 구글과 함께 수백만 건의 로봇 조작 데이터를 수집한 프로젝트를 주도했는데 이는 현재 피지컬 인텔리전스의 대규모 학습 방식의 기초가 됐다.
레빈 교수가 이끄는 피지컬 인텔리전스는 단순히 새로운 로봇을 만드는 회사가 아니다. 인간처럼 다양한 상황에 유연하게 대응할 수 있는 ‘로봇의 두뇌’를 개발하는 곳이다. 회사는 기존 로봇 학습의 세 가지 주요 장벽인 대량의 작업별 데이터 필요, 예상치 못한 상황에 대한 대응 부족, 실용 배포를 위한 높은 견고성 요구를 해결할 기술적 방법론을 확보했다고 말한다. 사전 훈련된 범용 모델의 효율적 적응, 시각-언어 모델의 상식적 추론, 강화학습을 통한 높은 성공률이라는 세 가지 축이 그 해법이다.
피지컬 인텔리전스의 최종 목표는 단순하다. 특정 작업 전용 로봇을 따로 만드는 시대를 넘어 하나의 범용 AI가 새로운 데이터를 학습해 다양한 물리적 작업을 확장해 나가는 체계를 구축하는 것이다. 스마트폰이 하드웨어 하나로 무수한 애플리케이션(앱)을 실행하듯, 로봇도 단일 시스템 위에서 무한히 새로운 능력을 얻을 수 있는 세상을 지향한다.
이러한 비전을 보유한 피지컬 인텔리전스는 아직 매출이 없는데도 불구하고 2024년 11월에 아마존 창업자인 제프 베조스, 오픈AI, 코슬라 벤처스, 세콰이어 캐피털 등으로부터 4억 달러를 유치해 단숨에 24억 달러에 달하는 기업가치를 인정받았다. 필자는 6월 피지컬 인텔리전스의 공동창업자 레빈 교수를 샌프란시스코에 있는 회사 본사에서 인터뷰했다.
학계에서 산업계로, 가장 큰 변화는?
― 피지컬 인텔리전스의 공동창업을 결정하게 된 배경과 주요 목표는 무엇인가?
“오랫동안 로봇 학습을 연구해왔는데, 이 분야는 학술적으로는 흥미롭지만 실용화에는 세 가지 큰 장벽들이 있었다. 첫째, 로봇이 새로운 작업을 학습하려면 엄청난 양의 데이터가 필요했다. 로봇이 컵을 집는 것 같은 간단한 작업 하나를 배우려면 수천, 수만 번의 시도 데이터가 필요했다. 학술적으로는 ‘로봇이 스스로 학습한다’는 개념이 흥미롭지만 기업 입장에서는 시간과 비용이 너무 많이 든다.
둘째, 훈련 데이터에 없는 낯선 상황에 맞닥뜨리면 로봇은 제대로 대응하지 못했다. 이는 실제 환경에서 치명적인 한계였다.셋째, 현실 세계에 투입하려면 매우 높은 수준의 견고성(robustness)이 필요한데 학문적 연구만으로는 이 부분이 크게 고려되지 않았다.
다행히 최근 몇 년 사이 이 세 가지 문제를 풀 수 있는 기술적 돌파구가 열렸다. 대규모 데이터로 범용 모델을 사전 학습(pre-training)한 뒤 새로운 작업에 적응시키면 데이터 문제를 해결할 수 있다. 언어 모델과 시각-언어 모델은 인간의 ‘상식’과 유사한 추론 능력을 갖춰서 사람이 처음 보는 문제를 만나도 상식적으로 접근해 어느 정도 해결책을 찾듯이 로봇도 낯선 상황에 대처할 수 있는 길을 열어줬다. 강화학습 기술은 점점 발전해 실제 환경에서도 높은 신뢰도를 갖춘 로봇 시스템을 가능하게 하고 있다.
이러한 기술들을 결합하면서 과거에는 넘기 힘들었던 장벽들이 실제로는 극복 가능하다는 확신이 생겼다. 하지만 여기에는 학문적 노력만으로는 부족하다. 단순히 논문을 쓰는 것이 아니라, 실제 수 많은 로봇을 현장에 배치해 데이터를 모으고 시스템을 구축하는 산업적 접근이 필수적이다. 바로 이것이 이 건물 1층에 이렇게 많은 로봇들이 있는 이유다.
대량의 데이터를 수집해야 하고, 실제로 이러한 시스템들을 구축해야 한다. LLM 기업들에서 봐왔듯이, 이런 대규모 AI 시스템이 작동하게 하려면 과학에 더해 많은 엔지니어링이 필요하다. 그래서 나와 동료들은 이 문제를 해결하는 것이 유일한 목표인 회사를 시작해야 한다고 느꼈다. 과학과 이런 산업적 접근법을 모두 활용할 수 있도록 말이다.“
―연구 중심 팀이 실제 제품을 만들 때 가장 큰 문화적, 구조적 변화는 무엇이었나?
“지금 피지컬 인텔리전스는 순수 학술연구라기보다 기술 개발 조직에 가깝다. 가장 큰 차이는, 우리가 하는 모든 기술 개발이 반드시 그 이전 단계 위에 쌓여야 한다는 점이다. 한 단계의 성과가 다음 단계를 더 쉽게 만들어야 한다.
학계는 새로운 아이디어를 빠르게 실험하는 데는 좋지만, 각 연구가 서로 단절된 경우가 많다. 학생마다 다른 주제를 파고들다 보니 연구 결과가 체계적으로 축적되지 않는다. 하지만 우리는 다르다. 아무리 어려운 문제라도 해결했다면, 그 결과가 반드시 다음 문제를 더 쉽게 풀도록 만들어야 한다.
이런 방식으로 한 걸음씩 단계를 밟아 나가다 보니 속도가 붙고, 추진력도 커진다. 단순히 아이디어를 시험하는 게 아니라, 축적과 연결을 통해 성장하는 구조를 만든 것이 가장 큰 변화다.”
― 기존 연구는 주로 모방 학습이나 Q-러닝을 통한 단일 작업 환경에서의 정책 개발에 집중했는데 PI 시리즈는 다양한 로봇과 작업, 환경에서 작동한다. 이런 일반화가 이전 연구의 연장선에 있는 것인지, 아니면 완전히 새로운 접근인지 궁금하다.
(※Q-러닝은 강화학습의 대표적인 알고리즘으로, 특정 상황에서 어떤 행동이 최적인지를 시행착오를 통해 학습하는 방식이다.)
“학계에서 하는 연구는 보통 작은 규모의 프로토타입을 만든다. 그리고 암묵적으로 ‘이걸 크게 키우면 똑같이 잘 작동할 것이다’라고 가정하곤 한다. 하지만 그 가정은 맞을 때도 있고 틀릴 때도 있다. 내가 학생들과 해온 연구 대부분도 작은 규모에 초점이 맞춰져 있었다. 하나의 작업에만 집중하거나, 멀티태스크라고 해도 사실상 ‘소문자 m’에 가까운 아주 제한적인 수준이었다. 하지만 우리는 언제나 ‘이게 언젠가 확장 가능할까?’를 고민하며 연구했고, 일부는 맞았고 일부는 틀렸다.
지난 1년간 피지컬 인텔리전스에서 진행한 실험을 보면 이런 접근이 어느 정도 검증됐다고 생각한다. 물론 모든 가설이 맞았던 것은 아니다. 하지만 소규모에서만 실험했던 많은 아이디어가 실제 대규모 환경에서도 작동할 수 있다는 것을 확인했다.
특히 수백 개의 서로 다른 가정집에서 데이터를 모으니, 학계에서는 시도조차 못 했던 ‘완전히 새로운 집에서도 잘 작동하는 모델’을 실제로 만들 수 있었다. 모든 걸 옳게 예측했다고는 할 수 없지만, 중요한 몇 가지는 제대로 맞췄다고 자신 있게 말할 수 있다.”
범용 로봇, 데이터만 있으면 모든 작업 수행
―피지컬 인텔리전스가 정의하는 범용 로봇이란 무엇이며, 어느 정도의 자율성을 목표로 하나?
“우리의 핵심 가설은 이렇다. 정말 범용적인 학습 시스템을 구축해 적절한 데이터만 있다면 어떤 로봇으로든 어떤 작업이든 수행할 수 있다는 것이다. 단, 여기서 중요한 조건은 ‘올바른 데이터’가 반드시 있어야 한다는 점이다.
지금 우리가 하는 일은 그 가설이 실제로 맞는지 검증하는 것이다. 그래서 로봇이 주방을 청소하거나 침대를 정리하는 시연을 보여주지만, 사실 그것 자체가 목표는 아니다. 특정 작업을 해결하려는 게 아니라, 이 방법이 제대로 작동하는지를 확인하기 위한 검증 과정이다.
이 방식이 옳다는 것이 입증되면 새로운 작업을 가르치는 건 단순히 데이터를 더 모으는 문제로 바뀐다. 데이터 수집이 공짜는 아니지만 확장하기 쉽다. 특별한 아이디어나 전문가 기술이 필요한 것도 아니다. 반복 가능한 과정으로 만들 수 있다. 그렇기 때문에 올바른 방법론만 확립되면, 데이터만 추가해도 새로운 기능을 빠르게 확장할 수 있다.
이 점이 매우 중요하다. 우리가 하고 있는 건 티셔츠를 개거나 빨래를 하는 게 아니다. 우리가 찾고 있는 것은 모든 작업에 통할 수 있는 범용적인 해법이다.”
―테슬라는 전기차를 일찍 상용화하면서 방대한 실제 주행 데이터를 확보했고, 이를 통해 데이터 플라이휠(더 많은 데이터가 제품을 개선하고, 개선된 제품이 더 많은 사용자를 끌어들이며, 다시 데이터가 늘어나는 선순환 구조)을 구축해 자율주행 성능을 빠르게 개선했다. 하지만 아직 미성숙한 시스템을 무리하게 배포하는 것은 안전성 측면에서 우려가 크다. 피지컬 인텔리전스는 어떤 배포 전략을 구상하고 있나?
“부분적 자율성을 가진 실용적 배포가 데이터 플라이휠을 가능하게 한다는 지적에 전적으로 동의한다. 로봇 분야도 마찬가지일 것이다. 많은 사람들이 로봇에서 데이터를 얻는 게 어렵다고 말하지만 실제로 유용한 일을 하는 로봇이 백만 대쯤 배치된다면 상황은 완전히 달라진다. 데이터 부족이 아니라 쏟아지는 데이터를 어떻게 걸러내고 활용할지가 더 큰 문제가 될 것이다. 다만 이를 위해서는 무엇보다도 충분히 견고한 시스템이 필요하다.
그래서 첫 배포를 외과 수술 로봇처럼 민감한 영역에서 시작할 생각은 없다. 실제로 공동창업자인 첼시 핀 교수가 존스홉킨스대 연구팀과 협력해 수술 로봇에 PI-05 모델을 실험적으로 적용하고 있긴 하지만, 어디까지나 연구 단계일 뿐이다.
우리는 훨씬 위험이 낮은 작업부터 시작할 것이다. 예를 들어 빨래 개기나 청소처럼 실패해도 쉽게 되돌릴 수 있는(reversible) 일들이다. 배포 초기에는 부분적 자율성에 기반해 적절한 감독 체계가 필요할 것이고, 시각-언어-행동 모델에 안전 장치를 더하는 방법도 연구해야 한다. 이는 대형 언어 모델(LLM)의 정렬(alignment) 연구와 비슷한 맥락이다.
물론 이 문제들은 아직 열려 있는 연구 과제다. 우리가 이미 해답을 찾았다고 말할 수는 없다. 하지만 로봇 조작은 자율주행과는 다른 점이 있다. 로봇 조작에서 범용적 해법을 원한다면 선택할 수 있는 문제 공간이 매우 넓다. 굳이 처음부터 심장 수술 같은 고위험 작업으로 시작할 필요는 없다. 다루기 쉬운 일부터 시작해 점차 확장하면 된다. 반면 자율주행은 애초에 도로 위에 수 톤짜리 차량을 올려야 하기 때문에 처음부터 위험을 감수할 수밖에 없다. 그런 점에서 로봇 조작은 어떤 면에서는 더 쉽지만 또 다른 면에서는 더 어렵다. 현실 세계가 훨씬 더 다양하기 때문이다.”
작은 작업들의 집합이 ‘집’, 산업용보다 확장성 커
―인간의 생활 공간은 복잡하고 비구조화돼 있어 로봇에게 특히 어려운 환경이다. 단기적으로는 자동차 제조 같은 구조화된 산업 분야가 더 실현 가능해 보이는데, 피지컬 인텔리전스가 굳이 가정환경에 집중하는 이유는 무엇인가?
“바로 다양성을 포착하기 위해서다. 웨이모가 텍사스 고속도로가 아니라 굳이 샌프란시스코 도심에서 자율주행을 실험한 이유와 같다. 같은 원리다. 다양한 상황이 공존하는 환경에 시스템을 넣어야한다. 데이터 수집 관점에서도 이게 더 낫다. 특정 산업 애플리케이션을 깊게 파고드는 것보다, 가정환경처럼 수많은 작업이 얽혀 있는 곳에서 훨씬 다양한 조작 기술의 기본 요소를 관찰할 수 있기 때문이다.
‘집’이라는 환경은 하나의 작업이 아니라 수많은 작은 작업들의 집합이다. 이들을 잘 다루게 되면, 이후에는 오히려 산업용 세탁 시설이나 특정 레스토랑의 주방과 같이 더 특화된 영역으로 확장하기가 훨씬 쉬워진다. 우리가 가정환경에 집중하는 또 다른 이유는 지금 당장 상업적 성과를 내는 것이 목적이 아니기 때문이다. 우리의 목표는 이 접근 방식이 얼마나 확장 가능한지를 검증하는 데 있다. 그런 의미에서 가능한 한 다양한 상황이 존재하는 영역에서 시작하는 것이 가장 합리적이라고 본다.”
―빅테크를 포함해 여러 기업이 범용 로봇 개발에 뛰어들고 있다. 경쟁 구도 속에서 피지컬 인텔리전스만의 차별화된 가치는 무엇이라고 생각하나?
“솔직히 말해 다른 회사들과의 경쟁을 크게 의식하지 않는다. 우리에게 가장 큰 리스크는 경쟁사가 아니라 문제 자체가 워낙 어렵다는 점이다. 이 문제가 2~3년 안에 풀릴 수도 있지만, 수십 년이 걸릴 수도 있다. 낙관적으로는 10년 이내에 해답을 찾을 수 있다고 본다.
그래서 우리는 경쟁사보다 ‘얼마나 빠르게 진전을 낼 수 있느냐’에 집중한다. 제한된 시간 안에 성과를 내려면 똑똑하게 움직여야 한다. 최고의 모델을 만들어내는 방식으로 접근해야 하고, 일단 그런 모델이 나오면 자연스럽게 사람들이 쓰고 싶어할 것이다.
또 하나 중요한 건 개방성이다. 우리가 만든 모델을 다른 연구자나 기업과 공유하면, 그들이 어떤 창의적인 방식으로 활용하는지, 어떤 아이디어를 떠올리는지 볼 수 있다. 우리는 그로부터 배우고, 속도는 더 빨라진다. 결국 우리는 ‘경쟁사보다 어떻게 앞서가느냐’보다는 ‘어떻게 하면 더 빨리 문제를 해결하느냐’에 초점을 맞추고 있다. 다른 회사들이 뭘 하든 그 또한 우리에게 도움이 될 것이다. 그들의 시도가 전체 발전 속도를 높여줄 수 있기 때문이다.”
실제 데이터가 핵심, 시뮬레이션보다 확장성 높아
―파운데이션 모델은 방대한 데이터가 필요한데, 피지컬 인텔리전스는 시뮬레이션보다 실제 데이터에 집중한다. 지속 가능한 데이터 수집 방법은 무엇인가?
“우리는 처음부터 실제 데이터에 집중해왔다. 머신러닝은 결국 훈련 환경과 테스트 환경이 일치할 때 가장 잘 작동하기 때문이다. 많은 사람들이 로봇 데이터를 모으는 게 어렵다고 말하지만, 사실은 정반대다. 처음에는 가장 힘들지만, 시간이 지나면 점점 더 쉬워진다.
초기에는 로봇이 능력이 부족하기 때문에 사람이 감독하고 원격 조작으로 데이터를 수집해야 한다. 하지만 로봇이 점점 유능해질수록 실제 환경에 배치하는 게 더 매력적이 되고, 데이터 수집 비용도 내려간다. 실제 데이터는 선순환 구조를 가진다. 시작은 어렵지만, 시간이 갈수록 점점 수월해진다.
반면 시뮬레이션은 그 반대다. 특정 산업용 시뮬레이션은 비교적 만들기 쉽지만, 집안의 접시를 모두 치우는 상황처럼 다양성이 큰 환경을 그대로 재현하기는 어렵다. 가정의 모든 작업을 시뮬레이션하려면 훨씬 복잡해지고 비용도 크게 늘어난다.
물론 우리는 시뮬레이션 데이터나 비디오 데이터도 활용할 것이다. 하지만 중요한 건 현실 데이터를 기반으로 모델이 ‘세계가 어떻게 돌아가는지’를 이해하는 것이다. 그렇게 기반이 잡히면 다른 데이터도 훨씬 잘 흡수된다. 사람도 현실 경험이 있으니 만화나 추상적인 비디오 게임을 보고도 이해할 수 있지 않나. 마찬가지로 우리의 모델도 현실에 단단히 기반할수록 다양한 데이터 소스를 효과적으로 받아들일 수 있다.”
―테슬라는 인간 감독(human-supervised) 데이터를 수집할 때 작업자가 30파운드(13.6kg)가 넘는 장비를 7시간 이상 착용해야 하는 경우가 있다고 한다. 또 구글 브레인과 협력해 로봇 팜을 활용한 데이터 수집에도 관여했는데, 이런 방식은 다양한 작업으로 확장하기엔 비용이 너무 크다. 데이터를 더 효율적으로 모으기 위한 대안 전략은 무엇인가?
“우리가 많이 고민하는 연구 주제다. 우선 인체공학적으로 더 나은 원격 조작 시스템을 설계하는 방법을 찾고 있다. 지금 쓰는 장비들이 최선이라고 생각하지 않는다. 모션 캡처든, 외골격이든, 단순히 하나를 고르는 문제가 아니라 반복적인 실험과 개선이 필요한 연구 과제다. 언젠가는 훨씬 더 가볍고 효율적인 방식이 가능할 것이다.
또 하나는 원격 조작이 아닌 다른 방법으로 데이터를 얻는 것이다. 최근 PI-05 모델에서는 음성 지시를 활용해 일부 데이터를 수집했다. 사람이 옆에서 ‘컵을 들어라’, ‘거기에 놔라’, ‘문을 열어라’ 같은 촘촘한 구두 지시를 주면서 로봇이 작업을 단계별로 따라가도록 한 것이다.
모델이 점점 더 유능해질수록 이런 지시 방식도 달라진다. 기본 동작을 이미 이해하고 있다면, 세부 동작까지 하나하나 설명할 필요가 없다. 단순히 순서만 알려줘도 충분하다. 이렇게 되면 데이터 수집에 드는 노력과 비용은 계속 줄어들 수 있다.
결국 모델의 성능이 좋아질수록 데이터 수집은 더 간단해지고, 원격 조작 시스템도 인체공학적으로 발전해 지금처럼 30파운드짜리 장비를 쓸 필요는 없게 될 것이다.”
―대학들이 로봇 AI 훈련용 데이터를 모아 공개하려는 시도가 있었지만 규모가 제한적이다. 기업 차원의 노력이 물리적 AI 발전을 가속화할 수 있을까?
“복잡한 문제다. 로봇 연구는 다른 머신러닝 분야보다 표준화와 자원 면에서 늘 뒤처져 왔다. 예컨대 컴퓨터 비전은 이미지넷(ImageNet·2009년 스탠퍼드대가 만든 1400만 장 규모의 이미지 데이터셋으로, 현대 AI 컴퓨터 비전 연구의 기초가 됨) 덕분에 대규모 연구가 가능했지만, 로봇 분야에는 아직 그런 기준점이 없다.
몇 년 전 우리가 참여했던 RT-X 프로젝트(구글 딥마인드와 30여 개 대학 연구실이 모은 로봇 데이터 공유 프로젝트로, 로봇 분야의 ‘이미지넷’을 만들려는 시도였음)가 그나마 시도해본 사례였다. 여러 대학 연구실의 데이터를 모아 하나의 공유 데이터셋을 만든 것이다. 한계도 많았고 작업도 단순했지만, 이미 많은 연구자들이 훈련에 활용하며 꽤 유용한 자원이 됐다. 궁극적으로는 새로운 하드웨어를 가진 연구실도 같은 데이터셋과 프로토콜로 실험해 서로 비교할 수 있는 환경을 만드는 게 목표다. 다만 아직 해결해야 할 과제가 많다.
앞으로는 ‘로봇들의 인터넷’ 같은 구상도 가능할 것이다. 각 연구실이 자체 평가 셀을 만들고, 다른 연구자가 원격으로 접속해 테스트를 예약하는 방식이다. 이렇게 되면 평가 자원을 공유할 수 있고, 더 많은 로봇 데이터를 포함해 새로운 하드웨어에도 일반화할 수 있다.
기업의 역할도 크다. 단순히 데이터를 모으는 차원을 넘어 소프트웨어 인프라를 제공할 수 있다. 메타가 라마(LLaMA) 모델을 공개할 때 단순히 가중치만 내놓은 게 아니라, 학계 연구자가 바로 활용할 수 있는 코드와 도구까지 함께 제공한 사례가 그렇다. 이런 부분은 기업이 학계를 크게 도울 수 있는 영역이다. 결국 학계와 기업 모두 각자의 역할을 하고, 협력해 생태계를 만들어야 한다고 본다.”
―로봇용 AI 모델 구축이 대형언어모델(LLM) 구축과 어떻게 다른가?
“기술적인 측면에서 가장 큰 차이는 멀티모달리티(multi-modality)다. 요즘 멀티모달 언어 모델이라고 하면 보통 언어와 이미지를 뜻하고, 많아야 영상 정도다. 하지만 로봇은 기본적으로 여러 장의 이미지, 연속적인 관절 각도, 행동 정보, 텍스트가 동시에 필요하다. 시작부터 더 많은 모달리티를 다뤄야 한다는 뜻이다. 여기에 촉각이나 음성 같은 센서까지 추가할 수 있으니 훨씬 복잡하다.
이걸 뇌에 비유하면 조금 더 직관적이다. 언어 모델은 전전두엽(prefrontal cortex)처럼 언어 처리와 간단한 계획을 할 수 있다. 이미지 인코더가 추가되면 시각 피질(visual cortex) 같은 역할을 한다. 하지만 뇌에는 청각 피질, 운동 피질 등 다른 영역도 많다. 결국 우리는 이 모든 것을 갖춘 모델로 가야 하고, 비전-언어-행동(VLA) 모델은 그 방향으로 가는 첫걸음이다.
실험 방식도 완전히 다르다. 컴퓨터 비전은 모델을 학습시키고 데이터셋에 돌려서 ‘테스트 에러’를 확인하면 끝이다. 하지만 로봇에는 그런 개념이 없다. 실제 물리 시스템을 돌려보고 성능을 측정해야 한다. 이를 위해 소프트웨어, 하드웨어, 안전 장치 등 온갖 요소가 필요하다.
그래서 로봇 연구는 훨씬 더 통합적이고, 실험 자체도 전통적인 과학 실험에 가깝다. 물리적인 부품을 다루고, 복잡한 시스템을 직접 구동해봐야 하기 때문이다. 이런 점이 로봇 연구의 가장 큰 도전이자 진입 장벽이다.”
―‘피지컬 AI’(로봇·자율주행차처럼 일정한 형태를 가진 AI 기술) 모델 개발이 본격화된 시기가2023, 2024년으로 보인다. 왜 바로 그 시점에 시작됐다고 보나?
“기술의 뿌리는 훨씬 오래전으로 거슬러 올라가지만, 몇 가지 조건이 맞아떨어지면서 본격적인 흐름이 만들어졌다고 본다. 가장 큰 동기는 다른 분야에서 범용 시스템이 성공하는 모습을 직접 본 것이다. 모든 AI 연구자들은 언젠가는 특화 시스템이 아니라 어떤 문제든 해결할 수 있는 범용 시스템을 만들고 싶어한다. 그런데 언어 모델의 성공이 그 가능성을 현실로 보여줬다. 예컨대 언어 모델이 번역 전용 시스템보다 오히려 더 뛰어난 기계 번역 성능을 내기 시작했다. 이전에는 누구나 꿈꿨지만 명확한 사례는 없었던 일이다. 이 사례는 연구자들에게 ‘범용 모델이 특화 모델보다 더 잘할 수 있다’는 확신을 주었고, ‘이제는 정말 시도할 수 있겠다’는 동기를 심어줬다.
또 하나 중요한 배경은 신경망 아키텍처의 발전이다. 이제는 웹에서 수집한 이미지와 텍스트, 로봇 센서 데이터 같은 다양한 데이터를 하나의 아키텍처로 통합해 처리할 수 있게 됐다. 단순히 추상적인 수준이 아니라, 여러 데이터 유형을 함께 학습시켜 자연스럽게 전이학습을 할 수 있는 기반이 마련된 것이다. 물론 전이학습 자체는 이전에도 시도됐지만, 이제는 훨씬 더 효율적이고 직관적으로 적용할 수 있게 됐다.
이 두 가지가 결합하면서 ‘언어에서 보여준 범용 모델의 성공을 로봇에도 확장해보자’는 움직임이 본격적으로 시작됐다고 생각한다.”
―피지컬 인텔리전스의 VLA 모델이 이전 방식들과 다른 핵심은 무엇인가?
“우리가 성과를 낼 수 있었던 이유는 크게 두 가지다. 첫째는 ‘사전 학습-사후 학습(pre-training +post-training)’ 방식을 도입했다는 점이다. 로봇학습에는 오래된 딜레마가 있다. 좋은 데이터로 훈련하면 능숙하게 작업을 수행할 수 있지만, 실수 상황을 본 적이 없어서 문제가 생기면 대처하지 못한다. 반대로 나쁜 데이터만 있으면 잘못된 행동이 반복된다. 우리는 먼저 다양한 상황을 담은 낮은 품질 데이터를 사용해 사전 학습을 시킨 뒤, 고품질 데이터를 활용해 사후 학습으로 마무리했다. ‘세상이 어떻게 돌아가는지는 알겠지? 이제는 이렇게 행동해야 한다’고 가르쳐주는 셈이다. 이 접근은 셔츠처럼 무수히 다른 형태로 구겨진 빨래를 접는 작업에도 효과적이었다.
둘째는 멀티모달 특성을 제대로 반영한 것이다. 이전 연구들은 로봇 제어를 단순히 텍스트 질의응답 형식으로 바꿔 처리했다. ‘컵을 들어라’라는 질문에 관절 각도 숫자가 답인 식인데, 이런 방식은 너무 단순하고 조잡하다. 우리는 여기서 ‘행동 전문가(action expert)’라는 별도 모듈을 추가했다. 일종의 작은 운동 피질 같은 역할이다. 덕분에 VLM이 가진 일반화와 시각 처리 능력은 유지하면서도, 전통적 로봇 모델 수준의 정밀도와 유창한 제어까지 확보할 수 있었다. 이 두 가지가 피지컬 인텔리전스의 VLA 모델을 기존 접근과 차별화하는 핵심 요소다.”
―스킬드(Skild·2023년 카네기멜런대 교수진이 설립한 로봇 AI 스타트업) AI나 엔비디아처럼 파운데이션 모델을 개발하는 다른 기업들과 비교했을 때 피지컬 인텔리전스의 방향은 무엇이 다르다고 보나?
“솔직히 말해 스킬드 AI나 엔비디아가 구체적으로 어떤 일을 하고 있는지는 나도 잘 알지 못한다. 공개된 연구나 결과물은 접했지만, 그들의 근본적인 동기까지는 알 수 없다. 다만 확실한 차이점 하나는 우리는 실제(real-world) 데이터에 집중한다는 점이다.
많은 사람들이 로봇 문제를 다룰 때 흔히 이렇게 말한다. 인터넷에는 텍스트와 이미지 데이터는 넘쳐나지만 로봇 데이터는 부족하니, 굳이 로봇 데이터를 피하고 대신 고성능 시뮬레이터를 만들자, 혹은 비디오 데이터를 활용하자고 한다. 그런 시도들이 의미 없는 건 아니다. 하지만 우리는 굳이 로봇 데이터를 피할 필요가 없다고 본다.
오히려 로봇 데이터를 많이 필요로 한다는 사실을 받아들이고, 실제 로봇을 배치해 데이터를 모을 수 있는 시스템을 구축해야 한다. 그렇게 해야 물리 세계에 대한 기초적 이해가 쌓인다. 그 위에 시뮬레이션이나 영상 같은 보조적 지식을 더해 가는 것이 맞다고 생각한다. 기반을 대체하는 것이 아니라, 현실 데이터를 토대로 보완하는 방식이다. 이 점이 우리가 다른 접근과 크게 다른 부분이다.”
―피지컬 인텔리전스는 특정 기능에 특화되기보다 범용적 접근을 지향한다고 밝혔다. 하지만 아무리 소프트웨어가 범용적이라 해도 로봇 하드웨어는 실제 물리적 작업을 수행하려면 어느 정도 학습이 필요하지 않나? 다양한 하드웨어에서 여러 기능을 지원하려면 비용과 시간이 많이 들 것 같은데, 어떻게 보나?
“하드웨어 다양성 문제는 아직 열린 질문이다. 하지만 지금까지 본 바로는 생각보다 꽤 강한 일반화가 가능했다. 처음에는 로봇마다 어느 정도 특화된 구조가 필요할 거라 생각했다. 그래서 가장 단순한 방법으로 시작했다. 모델이 하나의 동작 벡터를 출력하고, 특정 로봇에 없는 동작은 단순히 0으로 채워 넣는 방식이었다. 정말 단순했는데, 의외로 잘 작동했다. 물론 완전한 제로샷(zero-shot) 일반화는 아니다. 각 로봇마다 어느 정도의 데이터는 필요하다. 하지만 환경이나 물체에 일반화할 수 있듯, 로봇 자체에도 충분히 일반화가 이뤄지고 있다.
전제 조건은 로봇이 물리적으로 그 작업을 할 수 있어야 한다는 점이다. 놀라운 건 단순한 하드웨어로도 생각보다 많은 작업이 가능하다는 사실이다. 간단한 테스트는 원격 조종으로 사람이 직접 작업을 해보는 것이다. 실제로 두 개의 평행 그리퍼만 달린 단순한 로봇으로도 연습만 하면 성냥을 켜고, 초에 불을 붙이고, 티셔츠를 접고, 컴퓨터를 조립해 램과 하드디스크를 꽂는 일까지 가능하다. 물론 한계는 있다. 신발끈 묶기 같은 건 쉽지 않다. 하지만 내 동료 첼시 핀은 그리퍼로 신발끈을 묶어낸 적도 있다. 거의 한계선에 가까운 일이지만 말이다.
결국 생각보다 훨씬 많은 작업이 가능하다. 사람의 지능을 활용해 시범을 보이고 그로부터 학습을 확장하는 방식이 꽤 잘 통한다는 걸 확인했다. 앞으로는 더 정교한 로봇 손 같은 하드웨어가 필요해질 수도 있다. 하지만 접근 방식이 범용적이라면, 더 복잡한 하드웨어에서도 같은 소프트웨어 기법이 그대로 통할 것이라고 기대한다.”
―피지컬 인텔리전스는 형태나 제어 능력이 다른 로봇들 간에도 일반화를 시도하고 있다. 그렇다면 고성능 로봇의 잠재력을 충분히 활용하지 못하고 보수적인 행동으로 수렴할 위험은 없나? 일반성을 유지하면서도 정밀도와 효율성을 확보하기 위한 전략은 무엇인가?
“사실 이 부분은 우리가 아직 본격적으로 다뤄본 적이 없다. 그래서 굉장히 중요한 질문이지만 현재로서는 미래 과제라고 할 수 있다.
이상적으로는 모델이 각 로봇의 고유한 능력을 이해하고, 상황에 맞게 그 능력을 적절히 활용하는 방향으로 가야 한다. 그러려면 지금까지 구현한 것보다 훨씬 정교한 메커니즘이 필요하겠지만, 분명히 흥미로운 연구 주제라고 본다.
핵심은 더 복잡한 프롬프트를 해석할 수 있는 능력이다. 지금은 ‘주방을 치워라’, ‘컵을 들어라’ 같은 단순한 지시만 내리고 있다. 하지만 앞으로는 ‘이 로봇은 손가락이 몇 개 있고, 관절 토크가 얼마이며, 이런 제어 능력을 가지고 있다’는 식으로 로봇의 세부 능력을 설명하거나, 작업 전체를 상세히 묘사한 뒤 ‘이 작업을 수행하라’고 지시할 수 있다.
대형언어모델은 원래 복잡한 입력을 해석하는 데 강점을 가지고 있다. 따라서 이런 접근은 유망하다. 물론 모델이 그 정보를 실제로 잘 활용할 수 있도록 올바른 방식으로 학습시키는 것도 중요하다. 아직 우리가 구현한 단계는 아니지만, 앞으로 큰 가능성이 있다.”
―피지컬 인텔리전스의 전략에서 하드웨어는 어떤 역할을 하나? 로봇공학 발전에서 하드웨어 배치가 소프트웨어만큼 중요하다고 보나, 아니면 소프트웨어가 더 핵심이라고 보나?
“하드웨어 배치는 분명히 중요하다. 왜냐하면 데이터는 결국 하드웨어에서 나오기 때문이다. 로봇이 실제 세계에 나가 무언가를 하고 있어야 데이터가 쌓인다. 어떤 로봇인지, 어떤 작업을 하는지보다 중요한 건 ‘실제로 환경에 배치돼 데이터를 생성하고 있다’는 사실 자체다.
동시에 이 관계는 양방향이라고 본다. 좋은 범용 모델이 있으면 하드웨어 개발의 창의성도 더 크게 발휘된다. 새로운 로봇 플랫폼에 AI를 빠르게 적용할 수 있다면, 소량의 데이터만으로도 의미 있는 작업을 수행할 수 있다. 그만큼 하드웨어 혁신도 쉬워진다.
결국 하드웨어는 우리에게 데이터의 원천이 되고, 우리는 하드웨어 개발자들에게 빠르게 실험하고 반복할 수 있는 도구를 제공한다. 양쪽 모두에게 가치 있는 관계라고 생각한다.”
현재 발전 속도로는 3~5년 내 가정용 로봇 보편화
―3~5년 안에 가정용 로봇이 보급될 것이라는 전망에 대대 어떻게 보나?
“3~5년은 충분히 합리적인 시간표라고 본다. 다만 명확하게 단정하기는 어렵다. 이런 기술 개발은 마치 산을 오르는 것과 같다. 정상에 도달했다고 생각하면 그 뒤에 또 다른 산이 기다리고 있는 경우가 많다. 지금 우리가 오르고 있는 산에서는 분명 빠른 진전을 이루고 있다. 하지만 뒤에 몇 개의 산이 더 있을지는 알 수 없다.
내 개인적인 예측도 3~5년 정도지만, 그 안에는 큰 변동성이 있다. 실제로 가정용 로봇이 보편화되려면 기술 발전뿐 아니라 비용, 안전성, 사회적 수용 같은 여러 요소들이 맞물려야 한다. 그래도 현재 발전 속도를 보면 충분히 가능하다고 생각한다.”
―현실 세계에서 로봇을 활용하는 데 가장 큰 장애물은 무엇이라고 보나? 그리고 미래 전망은 어떠한가?
“가장 큰 장애물은 바로 다양성(variability)이다. 통제된 환경에서는 로봇이 티셔츠 접기 같은 꽤 복잡한 작업도 수행할 수 있다. 하지만 현실 세계에서는 언제 무슨 일이 벌어질지 알 수 없다. 세탁을 하려는데 누군가 세탁기에 엉뚱한 물건을 넣었을 수도 있고, 갑자기 고양이가 뛰어들 수도 있다. 일상에는 수많은 예측 불가능한 변수가 존재한다.그래서 필요한 건 아주 넓은 행동 레퍼토리다. 가정, 사무실, 병원 어디에서든 일어날 수 있는 온갖 상황에 대처할 수 있을 만큼 폭넓은 능력이 필요하다.
결국 중요한 건 범용 시스템이다. 특정 작업을 잘하는 것도 필요하지만, 실제 환경은 ‘열린 세계’이기 때문에 상식과 일반적인 대응 능력이 없으면 금세 한계에 부딪힌다. 현실 세계에서 성공하려면 예기치 못한 상황에 대응할 수 있는 범용성이 핵심이다.”
최중혁 팔로알토캐피탈 대표
필자(최중혁)는 미국 미시간대 경영학석사(MBA) 학위를 받은 뒤 삼성SDI America, SK Global Development Advisors 등을 거쳐 미 실리콘밸리 소재의 사모펀드 팔로알토캐피탈(Palo Alto Capital)을 설립해 운용하고 있다. ‘트렌드를 알면 지금 사야 할 미국 주식이 보인다’ ‘2025-2027 앞으로 3년 미국 주식 트렌드’ 등의 저자다.
