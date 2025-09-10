‘두께 경쟁’ 애플의 일격…5.6mm짜리 ‘아이폰 에어’ 출시

애플이 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델인 ‘아이폰 에어’를 선보였다.
9일(현지시간) 애플은 미국 캘리포니아주 쿠퍼티노에 있는 애플파크에서 아이폰 에어와 아이폰17 시리즈, 애플워치11과 애플워치 울트라3, 에어팟3 프로 등 신제품을 공개했다.
이번에 공개된 ‘아이폰 에어’는 역대 아이폰 중 가장 얇은 모델이다. 두께는 5.6㎜로, 전작인 아이폰16 시리즈 플러스 모델의 7.8㎜보다 2㎜ 이상 얇다. 또 지난 5월 삼성전자가 출시한 ‘갤럭시 S25 엣지(두께 5.8㎜)’보다도 얇다.
무게는 165g이다. 가벼운 무게를 구현하면서도 내구성은 강화됐다. 5등급의 티타늄 프레임에 전면 커버는 새로운 코팅으로 마감 처리됐다. 이전 모델 대비 더 강력한 깨짐 방지 성능을 갖춘 것. 특히 배터리 공간을 극대화해 실제 수명도 최대한 늘렸다.
카메라의 성능도 향상됐다. 아이폰 에어는 후면에 4800만 화소의 퓨전 카메라 시스템을 탑재했다. 전면 카메라에는 최초로 스퀘어 전면 카메라 센서가 탑재돼 보다 넓은 시야각을 제공한다. 특히 셀피나 단체 사진 촬영 시 아이폰을 돌릴 필요 없이 세로, 가로 모드로 촬영이 가능해졌다.
동영상 촬영 시에는 액션 모드, 공간 음향, 배경 소음을 줄이는 오디오 믹스, 바람 소리 감소 기능 등이 탑재돼 있어 다양한 연출이 가능하다.
팀 쿡 애플 최고경영자(CEO)는 아이폰 에어를 두고 “완전히 새로운 게임 체인저”라고 말했다.
애플은 아이폰 에어의 배터리 용량을 명확히 밝히지 않았다. 다만 ‘하루 종일 지속되는’(All-day) 배터리라면서 맥세이프 보조 배터리를 함께 사용하면 40시간까지 사용할 수 있다고 했다.
아이폰 에어는 256GB·512GB·1TB용량으로 제공된다. 색상은 스페이스 블랙, 클라우드 화이트, 라이트 골드, 스카이 블루 4가지다. 가격은 159만원부터 시작한다.
오는 12일부터 사전판매가 시작되며 19일부터는 온오프라인 매장 판매가 개시된다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
