시제 “모노리스·모노로그로 의류 생산 공정 디지털 전환 주도” [서울과기대 x 글로벌 뉴스]

시제(SIJE)는 의류 공급망 디지털 전환 전문 기업이다. 시제는 의류 소싱 및 생산 관리를 위한 서비스형 소프트웨어(SaaS) ‘모노리스(Monolis)’와 사물인터넷(IoT) 기반 실시간 생산성 모니터링 솔루션 ‘모노로그(Monolog)’를 제공한다. 이를 통해 의류 생산 공정 전 과정의 디지털 전환을 지원한다.
시제는 지난 2년간 베트남 12개 공장, 한국 대형 의류 기업과 기술검증(PoC)을 진행했으며, 공장 생산성을 평균 20% 이상 향상시키는 성과를 거뒀다. 이를 바탕으로 여러 의류 기업과 계약을 체결하고 실제 도입 사례를 확보했다. 지난해 11월 베트남 하노이에 지사를 설립했으며, 내년 상반기에는 인도네시아와 미국에도 진출할 계획이다.
신인준 시제 대표를 만나 시제와 모노리스, 모노로그에 대해 이야기를 나눴다.
의류 산업 현장에서 발견한 문제 해결 위해 창업
IT동아: 안녕하세요, 신인준 대표님. 대표님 소개 부탁드립니다.
신인준 대표: 안녕하세요, 시제 신인준입니다. 저는 한양대 의류학과 졸업 후 지지무역에서 산업공학 연구원으로 5년간 근무했습니다. 당시 베트남과 인도네시아의 스마트팩토리 시스템 프로젝트를 총괄했고, 공정분석센터(PAC) 센터장까지 맡았습니다.
공정분석센터는 의류 생산에 대한 최적의 생산 공정을 분석 및 연구합니다. 디자인, 원단 등이 바뀔 때마다 최적의 생산 공정을 연구하고, 작업 시간, 작업 인원, 투입 비용 등을 계산해 생산 비용이나 제조 원가 등을 산출해요. 사무 업무와 생산 공장을 연결하는 역할이죠. 저는 공정분석센터장으로 있으면 의류 공급망에서 일어나는 현상을 폭넓게 살펴볼 수 있었고, 그 과정에서 발견한 의류 산업의 문제점을 개선하고자 시제를 창업했습니다.
IT동아: 당시 발견한 문제점은 어떤 것이었나요?
신인준 대표: 크게 두 가지입니다. 첫째는 산업 구조의 문제점입니다. 코로나 팬데믹 당시 여러 산업이 어려움을 겪었습니다. 그중 하나가 의류 무역 산업입니다. 당시 저희 회사 역시 주문 수량 급감 등 직격탄을 맞았어요. 이런 현상을 보면서 산업 구조의 문제점을 발견했습니다.
기존 의류 산업은 저임금 국가에서의 생산을 통해 의류 원가를 절감하는 구조인데, 코로나 팬데믹이나 관세 정책 등 외부 요인이 발생하면 큰 어려움을 겪게 됩니다. 그런 어려움을 실제로 체감하면서 선진국에서 개발도상국으로 흐르는 공급망 시스템을 디지털로 전환하면 의류 제조 원가 문제를 해결할 수 있을 것이라고 생각했습니다.
둘째는 정량적 생산 관리 시스템의 부재입니다. 의류 생산 공장에는 여러 라인이 있는데, 각 라인의 공정 시간이 균일해야 생산량을 효율적으로 맞출 수 있어요. 하지만 노동집약적 산업 특성상 정량적 생산 관리 시스템을 적용하기 어려웠습니다. 그래서 저는 스마트 팩토리 시스템 프로젝트를 진행하면서 작업자의 생산량을 실시간으로 측정하는 장치를 만들었습니다. 그러면서 여기에 빅데이터 등의 기술을 더하면 생산 공정 정량화와 명확한 평가 근거를 확보할 수 있겠다는 생각이 들었습니다. 하지만 당시 회사는 의류 제조 및 무역이 주력 사업이다 보니 IT 기술 투자에 소극적이었습니다.
이런 문제를 발견하고 고민하던 중 지인들이 스타트업 창업을 통해 꿈을 실현하고 우수한 성과를 내는 것을 보면서 저도 창업을 결심하게 됐습니다.
의류 생산 공정 디지털 전환, 모노리스·모노로그
IT동아: 시제에 대해 소개 부탁드립니다. 어떤 회사인가요?
신인준 대표: 시제는 의류 공급망 디지털 전환 기업입니다. ‘의류산업을 미래의 핵심 산업으로’라는 비전 아래 의류 제조, 공정, 출고 등 전 과정을 디지털로 전환하는 데이터 기반 공급망관리 솔루션 모노리스, 모노로그를 제공합니다. 사명은 ‘과거의 유산을 기반으로 현재를 개선해 미래를 창조한다’라는 의미를 담아 과거, 현재, 미래를 아우르는 ‘시제’로 지었습니다.
IT동아: 시제의 핵심 솔루션인 모노리스와 모노로그에 대해 소개 부탁드립니다.
신인준 대표: 우선 모노리스부터 말씀드리겠습니다. 모노리스는 의류 소싱 및 생산 관리를 위한 SaaS 솔루션입니다. 글로벌 아웃소싱 기반의 의류 공급망 시스템을 디지털로 전환해 사무 업무를 줄이고 불필요한 비용을 절감하는데 기여합니다.
모노리스의 특징은 맵핑 기술입니다. 보통 기업이 의류 생산을 의뢰할 때 작업지시서, 구매주문서(PO), 자재트림카드(BOM), 테크니컬패키지(TP) 등의 문서를 전달합니다. 그 안에는 의류 제작 시 준수해야 하는 항목이 적혀 있는데, 보통 1800~2000개 정도 됩니다. 사이즈, 색깔, 패턴, 무늬 등에 따라 항목은 더 많아지기도 해요. 저희는 이들 항목을 각각의 상관관계, 작업 경로 등에 따라 하나의 맵으로 만들었습니다. 작업지시서부터 출고에 이르는 전 과정을 한눈에 확인할 수 있는 맵이죠. 산업 구조가 복잡하다 보니 맵 제작에만 3년이 걸렸습니다.
작업 지시서 등의 문서를 모노리스에 업로드하기만 하면 의류 제작에 필요한 모든 정보가 자동으로 필요한 곳에 배치되고 작업 흐름에 따라 처리됩니다. 덕분에 사무 업무를 약 65% 줄일 수 있습니다. 담당자는 보고서 작성 없이 다음 단계 진행 여부만 결정하면 되죠. 특정 작업을 왜 해야 하는지, 다음 작업은 무엇인지 등을 쉽게 파악하고, 데이터 오류도 바로 확인할 수 있습니다.
모노리스의 매핑 기술은 의류뿐 아니라 다양한 산업에도 적용할 수 있습니다. 그래서 저희는 원청과 하청 산업 구조를 지닌 다른 산업으로의 확장을 고려하고 있으며, 실제로 신발, 가방 관련 기업과도 도입 여부에 대해 이야기하는 중입니다.
모노로그는 IoT 디바이스로 실시간 생산성을 모니터링하고, 통계 분석까지 제공하는 실행 관리 솔루션입니다. 의류 생산의 경우 노동집약적 산업이라 생산성 시각화가 어려운데, 이를 빅데이터 기술을 통해 실현했습니다.
생산 수량, 작업 시간 측정뿐 아니라 이를 기반으로 최적의 관리 방안을 제시합니다. 작업자의 역량을 고려해 최적의 생산 시간을 설정하거나 적절한 공정을 제안하기도 해요. 모노로그는 생산성 시각화를 통해 공장 생산성을 15% 이상 높여 매출 상승에 기여하고 있습니다.
IT동아: 모노리스와 모노로그 외에 시제OS(가칭)도 준비하고 있다고 들었습니다. 시제OS는 어떤 솔루션인가요?
신인준 대표: 시제OS는 모노리스와 모노로그의 데이터 운영 인프라를 기반으로 하는 의류공급망 데이터 통합 인공지능(AI) 에이전트입니다. 생산 기획 및 소싱, 발주 자동화, 생산 시뮬레이션 등의 기능을 제공합니다. 생산 예측도 가능해 향후 발생할 병목현상 등의 문제를 미리 감지하고 사전에 대응할 수 있어요. 보고서가 필요한 경우 AI 챗봇을 활용해 보다 쉽게 처리할 수도 있습니다.
시제OS는 저희 솔루션 중 일부 기능만 사용하고자 하는 고객을 위해 개발하게 됐습니다. 고객이 사용하고 있는 시스템에 연동하면 데이터 통계 및 분석, 데이터 매핑 등 모노로그의 핵심 가치를 활용할 수 있도록 개발하고 있어요. 시제OS는 오는 2026년 상반기에 선보일 예정입니다.
베트남 공장·한국 대형 의류 기업과 협업 통해 기술력 검증
IT동아: 지금까지의 사업 진행 상황에 대해 말씀 부탁드립니다.
신인준 대표: 저희는 지난 2년간 베트남 12개 공장에서 PoC를 진행했습니다. 이를 통해 공장 생산성을 평균 20% 이상 향상시켰어요. 또한 지난 2024년에는 한국 대형 의류 기업과 PoC를 수행하며 큰 성과를 냈습니다. 이를 바탕으로 크고 작은 의류 기업과 계약을 체결하고 저희 솔루션을 적용했습니다.
지난해 11월에는 베트남 하노이에 지사를 설립했고, 내년 상반기에는 인도네시아와 미국에 각각 지사를 설립할 예정입니다. 이를 통해 내년부터는 인도네시아, 방글라데시, 인도 등 아시아 전역에 본격적으로 진출하고, 미국에서도 패션기업들의 수요를 충족시킬 계획입니다.
IT동아: 현재 서울과기대 글로벌기업 협업 프로그램의 지원을 받고 있습니다. 어떤 지원이 있었나요?
신인준 대표: 저희는 아마존웹서비스(AWS) 정글 프로그램에 참여하고 있습니다. 해당 프로그램을 통해 AWS 크레딧을 지원받았고, 지난 5월 미국 AWS 본사를 방문해 솔루션 구축, B2B 사업 전략 등에 대한 교육을 받았습니다. 미국 시장에 대한 정보를 획득하고 시장 진출 가능성도 확인했어요. 유사한 사업 모델을 갖고 있는 스타트업 대표와도 네트워크를 구축할 수 있었습니다. 여러 측면에서 많은 도움을 받고 있습니다.
IT동아: 마지막으로 향후 계획과 목표에 대해 말씀 부탁드립니다.
신인준 대표: 우선 솔루션을 지속적으로 고도화하고 새로운 기능도 추가할 계획입니다. 의류 생산 작업 지시서를 자동 작성하는 기능도 준비하고 있습니다. 이와 함께 미국 등 글로벌 시장으로 사업 영역을 확장해 다양한 고객을 확보할 예정입니다.
시리즈A 투자 라운드도 진행 중입니다. 이를 통해 AI 모델 고도화와 시제OS 개발에 속도를 내려고 합니다. 참고로 저희는 지난해 5월 20억 원 규모 프리 시리즈A 투자 유치를 완료했습니다.
저희는 여러 국가에 걸친 아웃소싱 산업을 한데 묶어 통합하는 SaaS 모델을 구축하는 것이 목표입니다. 의류뿐 아니라 제조업 등 다양한 산업으로 확장함으로써 노동자에게 의존하지 않는 산업 환경을 구성하고자 합니다.
