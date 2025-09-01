초가공식품 섭취 남성, 정자수 줄고 활동성도 약화

저가공식품과 동일한 칼로리를 초가공식품으로 섭취했을 때조차 건강한 남성의 성호르몬이 감소하고, 체지방이 빠르게 증가한다는 사실이 밝혀진 것.
덴마크 코펜하겐대학교 NNF 기초대사연구센터(CBMR)가 주도한 이번 연구에는 20~35세 건강한 남성 43명이 참가했다. 이들은 초가공식품 식단(초가공식품 77%)과 비가공식품 식단(비가공식품 66%, 초가공식품 1% 민만)을 각각 3주 동안 섭취했다. 12주간의 휴식기를 거쳐 식단을 바꿔 같은 실험을 반복했다. 두 식단은 칼로리는 물론 단백질·탄수화물·지방 등 주요 영양소가 동일하도록 설계했다.
그 결과, 초가공식품을 섭취한 그룹은 비가공식품을 섭취했을 때보다 체지방이 약 1㎏ 더 늘었을 뿐 아니라, 생식 호르몬과 정자 건강 지표에서 뚜렷한 이상 징후를 보였다. 단 3주 만에 일어난 변화였다.
초가공식품, 남성 생식건강 위협
초가공식품 섭취했을 때 남성이 생식 능력에 중요한 역할을 하는 난포 자극 호르몬(FSH) 수치 감소했다. 뇌에서 생성되는 이 호르몬의 감소는 정자 생성 능력을 저하시킬 수 있다. 또한 정자의 운동성이 감소하는 경향을 보였다. 이는 수정 능력에 부정적 영향을 미칠 수 있다.
혈액과 정액 내 리튬 농도도 감소했다. 리튬은 정신 건강에 도움을 줄 수 있는 미네랄이다. 반면 플라스틱 유래 화학물질인 cxMINP 수치는 증가했다. 이는 식품 포장재 등에 첨가되어 신축성, 유연성을 높이는 프탈레이트의 일종이다.
연구 주저자인 제시카 프레스턴(Jessica Preston) 박사과정 연구원은 “연구 결과는 초가공식품이 과식 여부와 무관하게 생식 및 대사 건강에 해롭다는 점을 보여준다”며 “문제는 칼로리가 아니라 식품의 가공된 특성 자체에 있다”라고 강조했다.
초가공식품은 제조과정에서 소금, 설탕, 기름, 방부제, 유화제, 합성 원료 등 많은 첨가물이 포함된다.
연구 교신저자인 로맹 바레스(Romain Barrès) 교수는 “건강한 젊은 남자들조차 초가공식품으로 인해 이렇게 많은 신체 기능이 교란된다는 사실은 충격적이며, 장기적으로 불임 및 만성질환 위험을 높일 수 있다”며 “이는 공중보건 차원에서 식이 지침을 재검토해야 함을 시사한다”라고 말했다.
현재 초가공식품은 미국과 유럽 등 서구 국가에서 전체 칼로리 섭취량의 약 55%를을 차지하고 있다.
연구진은 세계 남성의 정자 수 감소가 초가공식품 소비 급증과 연관이 있는지 살펴보기 위해 이번 연구를 수행했다고 밝혔다.
그러면서 “초가공식품을 줄이고, 덜 가공된 대안으로 식단을 전환하는 것이 남성 생식 건강을 보호하는 핵심 전략”이라고 결론지었다.
