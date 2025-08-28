신개념 ‘먹는 미세 구슬’로 살 뺀다…지방 흡착해 몸밖 배출

먹는 미세 구슬(마이크로비드)을 활용해 체중을 줄이는 획기적인 접근법이 등장했다. 구슬을 삼키면 음식에 들어있던 지방을 장에서 흡착해 몸 밖으로 배출하여 체중 감량을 돕는 방식이다.
구슬은 어떻게 지방을 잡나?
구슬은 비타민 E, 녹차 성분, 그리고 해조류에서 추출한 알지네이트(식이섬유)를 결합해 만들었다. 셋 다 미국 식품의약국(FDA)에서 식품 사용을 승인받은 원료다.
작은 구슬이 위에 도달하면 알지네이트로 코팅한 껍질이 위산으로 인해 부풀어 오르면서 작은 구멍이 생긴다. 이 구멍을 통해 부분 소화된 지방이 구슬 내부로 흘러 들어간다. 구슬 속에서는 지방이 비타민 E와 녹차 성분으로 이루어진 ‘매트릭스’(지방 분자와 결합해 고정시키는 틀)에 갇히게 된다. 이렇게 지방은 혈액으로 흡수되지 않고, 구슬 속에 갇힌 채 장을 지나 배설된다.
간단히 말해, 음식을 먹을 때 구슬을 함께 섭취하면 일부 지방이 체내에 흡수되지 않고 몸 밖으로 배출 돼 몸무게가 줄어드는 원리다.
동물 실험 결과
연구진은 동물 실험에서 유망한 결과를 얻었다.
고지방식(열량의 60%가 지방)에 미세 구슬을 함께 먹인 쥐는 30일 만에 체중 약 17%가 감소했다.
하지만 구슬 없이 각각 고지방식과 저지방식(열량의 10%)을 한 쥐들은 체중 변화가 없었다.
쥐들을 해부하고 생체지표를 측정해 분석한 결과, 구슬을 먹은 쥐는 체지방이 줄고 간 손상 징후도 적었다.
기존 약물과 차이점
지방 흡수를 막는 약물인 오르리스타트(orlistat)가 이미 존재한다. 하지만 복통, 설사, 변실금과 같은 부작용이 심해 사용이 제한적이다. 더 큰 문제는 간과 신장 손상 등을 유발할 수 있다는 것이다.
이번에 실험한 미세 구슬은 이러한 부작용 없이 지방 흡수를 방해할 수 있는 방법으로 주목받고 있다.
첫 번째 임상시험 진행 중
현재 26명의 성인이 참여하는 첫 임상시험이 진행 중이다. 연구진은 안전성·내약성·초기 효과를 평가하며, 1년 이내에 예비 데이터가 나올 것으로 예상하고 있다.
다만 몇 가지 과제가 남아있다.
구슬이 비타민 A, D, E, K 같은 지용성 영양소 흡수에 영향을 줄 수 있을지 확인해야 한다. 또한 지방 흡착은 충분히 하면서도 복통, 복부팽만, 변 이상 같은 부작용을 피할 수 있는 적정 복용량을 설정해야 한다.
먹는 비만 치료제 대안 가능성
최근 위고비(Wegovy), 오젬픽(Ozempic), 마운자로(Mounjaro) 등 GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열 약물이 인기를 끌고 있지만, 고가이고 주사제이며 부작용 위험 때문에 사용을 꺼리는 사람도 많다.
만약 이 구슬이 사람에게서도 동물실험에서와 비슷한 효과가 나타난다면, 약물 없이도 체중을 관리할 수 있는 새로운 방법이 될 수 있다.
구슬은 무맛·무취이므로 일상 식품이나 음료에 첨가할 수 있다. 연구진은 타피오카 펄처럼 작게 만들 수 있어 디저트나 버블티 같은 음료에 넣는 방식도 생각하고 있다고 밝혔다.
