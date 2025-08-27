[전문병원 소식] 망막수술 노하우-이상반응 등 논의… ‘제23회 김안과병원 심포지엄’ 열려

건양의료재단 김안과병원(원장 김철구)이 개최한 ‘제23회 김안과병원 심포지엄’이 지난 10일 망막병원 7층 명곡홀에서 안과 전문의, 개원의 등 240여 명이 참여한 가운데 성황리에 열렸다. ‘망막’을 주제로 총 20개의 연제가 발표됐으며 이를 중심으로 활발한 토의가 이어졌다. 참가자 사전 등록이 조기 마감되는 등 관계자들의 높은 관심을 받았다. 이번 심포지엄은 △주요 망막질환에서 반드시 알고 있어야 할 검사 소견들 △질환이 난치성인 경우 어떻게 접근할 것인가? △망막 환자 치료 관련 이상반응 관리 △망막 수술을 쉽고 빠르게: 나만의 팁 △알아 두면 도움이 되는 망막 분야 업데이트 등 5개 세션으로 나눠 진행됐다.
김안과병원 김철구 원장은 “이번 심포지엄은 실제 진료 현장에서 빈번히 마주하는 망막질환을 중심으로 구성됐기에 임상 현장에서 진료의 폭을 넓히는 데 도움이 될 것으로 기대한다”며 “바쁜 일정에도 좌장과 연자로 참여해주신 분들께 감사드리며 오늘 나눈 망막 분야의 진단과 치료 방법에 대한 최신 지견이 향후 망막질환 치료 수준 향상에 기여하길 바란다”고 말했다.
한편 이날 진행된 ‘제4회 김안과병원 명곡 임상의학상’ 시상식에서 박규형 서울대 교수가 본상을, 최웅락 강남세브란스병원 교수가 젊은 전문가상을 수상했다.
