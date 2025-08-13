운동능력 급감… 드라마 ‘트라이’서 윤계상이 앓은 병 [홍은심 기자의 긴가민가 질환시그널]

최근 방영 중인 SBS 금토 드라마 ‘트라이: 우리는 기적이 된다’에서 스타 럭비 선수였지만 은퇴 후 잠적했던 주인공 주가람(윤계상·사진)이 중증근무력증을 앓았던 사실이 밝혀졌다. 극 중에서 가람은 중증근무력증으로 인해 팔과 다리의 운동 능력 저하가 나타나다가 호흡근 마비까지 겪는 모습이 그려진다.
중증근무력증은 몸의 신경과 근육 사이에 신호가 제대로 전달되지 않아서 숨을 쉬거나 음식을 삼키고 걷는 등의 일상생활에 필수적인 근육이 약해지는 자가면역질환이다. 중증근무력증의 영문 질환명 ‘Myasthenia Gravis’도 심각한 근육 약화를 의미하는 라틴어와 그리스어에서 유래했다.
중증근무력증은 신체 여러 부위에서 다양한 증상이 나타난다. 환자 1인당 평균 16가지의 증상을 경험하는 것으로 보고된다. 처음에는 눈꺼풀이 처지거나 물체가 두 개로 나뉘어 보이는 등 눈 주변 근육이 약해지는 증상으로 시작되는 경우가 많다. 평소와 다른 피로감이 느껴지거나, 목소리가 변하고 음식을 삼키기 힘들어지거나, 팔다리 힘이 빠져 걷거나 계단을 오르내리기 어려워지는 것을 느낀다면 중증근무력증의 신호일 수 있다.
실제로 성인 중증근무력증 환자의 85%가 눈 주변은 물론 입 주위와 팔다리 근육까지 약해지는 전신 중증근무력증으로 진행된다. 전신 중증근무력증은 나이에 상관없이 걸릴 수 있지만 남성보다 여성에게 더 일찍 나타나고 항아세틸콜린 수용체(AchR) 항체 양성 환자보다 항근육 특이 티로신 키나제(MuSK) 항체 양성 환자의 질환 진행 속도가 더 빠른 것으로 알려져 있다.
홍윤호 서울특별시보라매병원 신경과 교수는 “중증근무력증으로 인한 근육 약화 증상이 심해지면 호흡근 마비로 이어지는 심각한 합병증인 ‘중증근무력증 위기’로 이어질 수 있다”라며 “삽관, 기계 호흡이 필요한 응급 상황을 겪거나 생명을 잃을 수 있어 주의가 필요하다”라고 말했다.
중증근무력증은 하루에도 증상이 여러 번 변화한다는 특징이 있다. 어떤 때는 걷거나 팔을 들기 힘들 정도로 힘이 약해지다가 휴식을 취하면 다시 나아지는 양상을 보이기도 한다. 보통 아침보다 오후에 더 힘이 더 빠지고 피곤할수록 증상이 심해지는 경향이 있다. 이 때문에 중증근무력증 환자 대부분은 장 보기, 요리, 세수, 옷 입기 등 기본적인 일상생활이 어려워지고 원치 않게 직장을 그만두거나 직업을 바꿔야 하는 상황을 겪기도 한다. 일상적으로나 경제적으로 가족과 주변인의 지속적인 도움이 필요하기 때문에 중증근무력증으로 인한 부담은 환자 개인뿐만 아니라 가족 전체의 삶에도 영향을 미친다.
중증근무력증이 의심된다면 혈액검사로 AchR 또는 MuSK 항체 양성 여부를 확인해 진단할 수 있다. 과거에는 콜린에스테라아제 억제제, 스테로이드, 비스테로이드성 면역억제제 등으로 치료해 왔으나 치료 효과가 나타나기까지 시간이 소요돼 즉각적으로 증상을 개선하기 어려웠고 그마저도 효과가 제한적이라 증상이 더 나빠질 가능성도 있었다.
최근에는 중증근무력증을 일으키는 원인과 연관된 병원성 자가항체의 활동을 직접적으로 차단하는 로자놀릭시주맙 등 새로운 기전의 신생아 Fc 수용체 억제제가 등장해 AchR 항체 양성 환자와 MuSK 항체 양성 환자에게 효과적이고 안전한 치료 방법이 되고 있다.
홍 교수는 “중증근무력증은 여전히 치료적 미충족 수요가 높은 희귀질환이지만 최근까지 지속해서 새로운 치료제가 개발되며 발전하고 있는 영역인 만큼 환자도 희망을 잃지 않고 꾸준히 치료를 이어가길 바란다”라고 말했다.
