폭염에 눈 건강도 비상… 유행성 결막염-안구건조증 조심

연일 지속되는 폭염에 눈 건강에도 적신호가 켜지고 있다. 기온과 습도가 급격히 오르면서 냉방기기 사용이 늘어나고 휴가철 다양한 사람과 접촉이 증가함에 따라 유행성 각결막염과 안구건조증 발생 위험이 높아질 수 있다. 건강보험심사평가원에 따르면 2022년 1월부터 2024년 11월까지 아데노바이러스에 의한 유행성 각결막염으로 진료받은 환자 수는 휴가철인 7∼8월에 많은 편으로 나타났으며 지난해에는 5∼6월 대비 7∼8월 환자 수가 약 30% 증가한 것으로 나타났다.
아데노바이러스는 각막과 결막 모두에 염증을 유발할 수 있으며 전염성이 강하고 열이나 소독약에도 잘 살균되지 않기 때문에 수영장, 목욕탕 등 다수와 접촉하는 곳에 방문한 후 감염되기 쉽다. 충혈, 이물감, 눈물, 통증 등의 증상이 대표적으로 나타나며 아침에 일어났을 때 평소보다 눈곱이 많이 생겨 눈을 뜨기 힘들 수도 있다. 대부분 별다른 후유증 없이 자연스럽게 호전되지만 경우에 따라 각막 혼탁이나 눈꺼풀과 안구가 달라붙는 검구유착이 발생할 수 있다.
유행성 각결막염을 앓고 있다면 항생제와 스테로이드 안약을 처방받아 점안하거나 인공눈물을 사용하면 증상 완화에 도움이 된다. 안대는 통풍이 되지 않고 습기가 찰 수 있어 착용하지 않는 것이 좋다. 콘택트렌즈 사용자라면 다 나을 때까지는 안경을 써야 한다.
예방을 위해서는 평소에 손 씻기를 자주 하고 비누와 수건 등 다른 사람과 사용하는 물건을 분리해 쓰는 것이 바람직하다. 또한 물놀이 시에는 눈 보호를 위해 물안경 착용을 권장한다. 콘택트렌즈를 착용하면 각막에 산소 공급이 제대로 되지 않고 세균 감염에 취약해지기 때문에 물놀이 시에는 사용하지 않는 것이 좋지만 꼭 착용해야 한다면 일회용 제품을 선택한다. 또 씻지 않은 손으로 눈을 비비거나 만지지 않도록 주의해야 한다.
길어진 무더위로 실내 냉방기기 사용 시간이 증가함에 따라 안구건조증도 유의해야 한다. 안구건조증은 눈물이 부족하거나 눈물막이 불안정해 수분이 증발하면서 이물감, 통증, 눈물 흘림, 눈시림, 뻑뻑함 등의 증상이 나타나는 질환이다.
실내 적정 습도는 50∼60% 정도지만 에어컨을 한 시간만 틀어도 습도가 40% 이하로 떨어지게 되며 선풍기와 에어컨 바람을 얼굴로 직접 향하게 하면 눈물이 더 빨리 증발해 춥고 건조할 때처럼 쉽게 자극을 느낄 수 있다. 에어컨과 선풍기 등 냉방기기 작동 시 바람을 정면에서 쐬는 것을 피하고 장시간 에어컨을 틀 경우 주기적인 환기를 통해 실내 습도를 조절하는 것이 필요하다.
또한 열대야로 쉽게 잠들기 힘들어 스마트폰 사용이 증가하는데 이때 눈 깜빡임이 줄어들면서 안구건조증 증상이 심해질 수 있다. 스마트폰이나 태블릿 화면을 볼 때는 의식적으로 눈을 깜빡이거나 화면에서 눈을 돌려 먼 곳을 바라보며 눈에 휴식을 주는 것이 필요하다. 무엇보다 늦은 밤 어두운 공간에서는 스마트폰 등 전자기기 이용을 최소화하는 것이 좋다.
김안과병원 각막센터 윤영채 전문의는 “여름철에는 불특정 다수와 접촉하기 쉽기 때문에 기본적으로 위생 수칙을 철저히 지키는 것이 중요하다”며 “장마가 끝나고 본격적인 무더위가 이어지고 있는데 냉방기기를 올바르게 이용해 눈이 건조해지지 않도록 신경 써야 한다”고 말했다.
