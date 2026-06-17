“복원 아닌 신성모독” 브라질 성가족 조각상, 되레 관광객 몰렸다

브라질의 한 성당에 있는 성가족 조각상이 복원 과정에서 만화 캐릭터처럼 우스꽝스러운 모습으로 변형돼 복원 실패 판정을 받았다. 하지만 이 조각상이 화제가 되면서 오히려 이 지역에 관광객이 몰려들고 있다.
15일(현지 시간) 뉴욕포스트, 더 선 등에 따르면 브라질 카르모 두 카주루 광장에 설치된 성가족 조각상이 최근 부적절한 복원 작업으로 한때 훼손됐다. 성가족은 가톨릭에서 예수와 그의 어머니 성모 마리아 그리고 마리아의 남편이자 예수의 양부인 성 요셉으로 이뤄진 가정을 뜻한다.
문제가 된 조각상들은 복원 작업 이후 눈이 튀어나온 것처럼 커지거나 눈썹이 굵게 치솟았고, 입술은 선명한 빨간색으로 칠해졌다. 누가 복원 작업을 했는지는 밝혀지지 않았다.
지역 주민들과 가톨릭 신자들은 변형된 조각상들에 대해 ‘신성모독’, ‘흉물’, ‘조각상 훼손’ 등이라고 비난했다.
하지만 이 사실이 알려지자 조각상을 직접 보러 오려는 관광객들의 발길이 이어졌다. 복원 실패 이후 조각상을 찾은 관광객들은 25만 명에 달했고 카르모 두 카주루 광장은 지역 명소가 됐다.
복원 작업을 의뢰했던 노사 세뇨라 두 카르무 본당 측은 “많은 신자와 주민들에게 불편을 끼쳤다”고 사과했다.
본당 측은 덧칠한 페인트를 제거해 조각상을 원래의 흰색 마감 상태로 되돌리라고 지시한 것으로 전해졌다. 이후 우스꽝스러운 복원 덧칠은 모두 제거됐다.
현재 본당 측은 복원 전문 미술가를 물색 중인 것으로 전해졌다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
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