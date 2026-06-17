“신선 되겠다” 독버섯 환각…27층 난간 매달린 中 남성

중국에서 독성 야생 버섯을 섭취한 뒤 환각 증세를 보이며 아파트 27층 창문 밖으로 탈출을 감행한 남성이 이웃의 도움으로 극적으로 구조됐다.
15일(현지시간) 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 윈난성에 거주하는 A 씨가 자택에서 야생 버섯을 조리해 먹은 뒤, 환각 상태에서 27층 창문 밖 배수관을 타고 내려가다 구조됐다고 보도했다.
당시 A 씨는 “신선이 되기 위한 고난을 극복해야 한다” 고 말하는 등 환각 증세를 보이며 창문 밖으로 이동했다. 다행히 26층에 거주하던 이웃 주민이 이상한 소리를 듣고 발견해 집 안으로 끌어당기면서 아찔한 추락을 면할 수 있었다. 구조 직후 A 씨는 의식을 잃고 혼수 상태에 빠져 곧바로 병원으로 이송됐다.
의학 전문가들은 A 씨가 섭취한 ‘독그물버섯’의 유독 성분이 급성 중독을 일으켰다고 분석했다. 독그물버섯은 상처가 나면 청색으로 변하는 독성 버섯류로 전두엽 기능을 마비시키는 환각 성분을 함유하고 있다.
이러한 독소는 120°C 이상의 고온에서 15분 이상 가열해야 열변성으로 분해되지만, A 씨는 버섯을 충분히 가열하지 않고 섭취한 것으로 확인됐다. 여기에 함께 마신 술의 알코올 성분이 혈관을 확장하면서 독소의 체내 흡수를 더욱 촉진시켰다.
병원으로 이송된 A 씨는 응급 위세척을 받고 회복했다. 사건이 발생한 중국 윈난성 일대에서는 매년 6월에서 8월 사이 우기철이 되면 야생 버섯 섭취로 인한 환각, 중독 사례가 끊이지 않는 것으로 전해졌다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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