‘위안부 사죄 담화’ 日 고노 요헤이 前관방장관 별세

1993년 8월 일제강점기 위안부 문제에 대해 사죄와 반성의 뜻을 나타낸 ‘고노 담화’를 발표했던 고노 요헤이(河野洋平) 당시 일본 관방장관 겸 전 중의원(하원)의장이 8일 별세했다고 교도통신 등이 10일 보도했다. 향년 89세.
고노 담화는 위안부 모집과 운용에 있어 일본군이 직간접적으로 관여했다는 점을 인정한 일본 정부의 첫 담화했다. 이로 인해 그 중요성이 남다르다는 평가를 받아왔다. 고노 전 의장은 이 담화를 통해 일본이 다수 여성의 명예와 존엄에 상처를 입혔다는 역사 인식을 드러냈고, 마음으로부터의 사죄와 반성의 뜻을 밝혔다. 다만 당시 미야자와 기이치(宮澤内閣) 총리가 아닌 관방장관이 발표해 담화의 무게감이 다소 떨어진다는 일각의 지적도 있었다. 하지만 1995년 무라야마 도미이치(村山富市) 당시 일본 총리는 제2차 세계대전 당시 일본의 식민 지배와 주변국 침략에 대한 반성과 사죄를 담은 ‘무라야마 담화’를 총리 명의로 발표하는 데 ‘고노 담화’가 기여했다는 평가도 나온다.
고노 전 의장은 1937년 도쿄 인근 가나가와현의 정치가 집안에서 태어났다. 부친 고노 이치로(河野一郞)는 농림상, 건설상, 중의원 등을 지냈다. 삼촌 고노 켄조(河野謙三) 또한 참의원(상원) 의장을 지냈다.
고노 전 의장은 1967년 중의원 선거에서 집권 자민당 소속으로 부친의 지역구를 물려받아 처음으로 당선됐다. 이후 14선 의원을 지냈다. 2003~2009년 중의원 의장을 지낸 후 정계에서 은퇴했다. 그는 ‘고노 담화’를 큰 정치적 성과로 여겨왔다. 그는 2009년 아사히신문 인터뷰에서도 “(과거 일본이) 큰 전쟁을 치르며 국내외에서 수많은 인명을 앗아갔고, 식민지 지배로 굴욕을 안겼으니, 이 문제를 마무리를 짓고 아시아의 신뢰를 얻는 게 일본의 국익에 부합한다”고 말했다.
고노 전 의장의 장남 고노 다로(河野太郎·63) 중의원 의원 또한 외상, 방위상, 디지털담당상 등을 지낸 유명 정치인이다. 고노 의원은 일본의 초당파 의원 모임 ‘일한의원연맹’에 소속돼 있으며 양국의 우호관계를 중시하는 지한파 정치인이다. 자민당 총재 선거에 여러 번 도전했지만 고배를 마셨다.
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리는 고노 전 의장이 별세했다는 언론 보도가 나온 직후 X에 “역사 문제에 성실히 임했고, 대화와 이해를 중시하는 자세는 우리나라 평화 외교의 기초 중 하나로서 기억되어야 할 것”이라며 그의 타계를 애도했다.
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