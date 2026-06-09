다카이치 “韓고교생들의 일본어 손편지에 감격”

정상회담 열린 안동의 풍산고 학생들이 보내
다카이치 사나에(高市早苗) 일본 총리가 한국의 고등학생들이 일본어로 써서 보낸 편지를 받았다며 감사를 표했다.
“한일관계 미래 지향적 마음에 용기 얻었다”
다카이치 총리는 9일 오후 ‘X’를 통해 “최근 일한 정상회담을 위해 방문한 한국 안동시의 풍산고등학교 학생 여러분 한분 한분이 일본어로 써 주신 메시지가 제게 전달됐다”며 “이재명 대통령님과 함께 감상한 안동의 줄불놀이에도 참가하여 우리를 환영해 주신 분들”이라고 했다.
그러면서 “하나같이 매우 예쁜 글씨로 적힌 마음 따뜻해지는 내용이라 감격스러웠다”며 “일한 관계가 미래를 향해 발전하기를 바라는 학생 여러분의 마음에서 용기를 얻었다”고 했다. 이어 “일한 양국이 함께 강하고 함께 풍요로워질 수 있도록 앞으로도 최선을 다하겠다”고 했다.
다카이치 총리는 이 같은 내용을 한국어와 일본어로 함께 올리고 학생들의 편지도 공개했다. 다카이치 총리는 지난달 19, 20일 경북 안동을 찾아 이 대통령과 정상회담을 가졌다.
도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
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