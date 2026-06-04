美, 나토·캐나다에 “군용기·군함 뺄테니 공백 메워라” 통보

미국이 북대서양조약기구(NATO·나토) 동맹국과 캐나다에 유·무인 군용기와 군함의 수를 신속하게 늘려 미국의 전력 축소에 따른 공백을 자체적으로 메꾸라고 통보했다고 3일(현지 시간) 로이터통신이 보도했다.
로이터통신에 따르면 알렉서스 그린케비치 나토 최고사령관 겸 유럽 주둔 미군 사령관은 성명을 통해 이 같은 내용을 밝히며 “나토 전력 모델은 건강하지 않은 상호 의존 상태에 있었다”고 지적했다. 또 그는 “도널드 트럼프 미국 대통령과 피트 헤그세스 국방장관, 그리고 다른 인사들은 이러한 상황이 바뀌어야 한다고 분명히 밝혀 왔으며 실제로 바뀔 것”이라고 밝혔다.
그동안 트럼프 대통령은 나토를 여러 차례 비판하며 유럽 회원국들에게 유럽 대륙의 재래식 방어에 대한 주된 책임을 져야 한다고 말해왔다. 나아가 지난달에는 동맹국들에 나토 전력 모델에 대한 미국의 기여를 줄이기로 결정했다고 통보했다. 나토 전력 모델은 위기 상황 발생 시 동원될 수 있는 전력 풀을 포함하는 체계를 의미한다.
미국은 당시 감축과 관련해 세부 내용을 공개적으로 밝히지는 않았다. 다만 군 소식통에 따르면 이번 감축 범위에는 공중급유기, 전투기, 무인기, 해군 함정 등 광범위한 군사적 자산이 포함된다. 나토에 제공되는 미국의 F-15와 F-15E 전투기 수는 3분의 1이 감소해 99대로 줄어들고, MQ-4 및 MQ-9 리퍼 무인기는 절반 수준인 12대로 감소할 예정이다.
그린케비치 사령관은 “유·무인 군용기와 해군 함정은 캐나다와 유럽 동맹국들이 지금 당장, 그리고 가까운 시일 내에 역량을 확대할 수 있는 분야”라며 “미국이 유럽 내 나토 전력 모델에 배정된 전력을 줄이고 다른 지역으로 재배치함에 따라 이들 국가가 그 역할을 맡을 수 있다”고 말했다.
유럽 내 나토 동맹국들은 현재 우크라이나 전쟁 및 미국과 이란 간 전쟁이 장기화하고 있는 만큼 미국의 나토 전력 축소에 대해 우려하고 있다. 이에 나토 군사본부 대변인인 마틴 오도널 미 육군 대령은 그린케비치 사령관이 언급한 분야들에 대해 “동맹국들이 이미 충분한 역량을 보유하고 있어 방위 공백이 발생할 것으로 예상되지 않는다”며 “각 회원국들이 자신들이 보유한 역량을 나토에 배정하기만 하면 된다”고 말했다.
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