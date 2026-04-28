일본은행, 기준금리 3회 연속 동결…0.75% 유지

일본 중앙은행인 일본은행이 28일 금융정책결정회의에서 기준금리를 0.75%로 동결했다. 지난해 12월 금리를 0.5%에서 0.75%로 인상한 이후 세 번 연속 동결한 것. 일본 니혼게이자이신문(닛케이)은 중동 정세 긴장과 유가 상승이 일본의 경제 및 물가에 미칠 영향을 아직 판단하기 어렵다고 보고 금리 인상을 보류한 것이라고 분석했다.
우에다 가즈오 일본은행 총재는 이날 기자회견에서 기준금리를 동결한 배경에 대해 “경제는 하방 위험, 물가는 상승위험이 크게 나타나 현시점에서는 지속성이나 상호관계 등을 평가하기 어렵다”며 “경제와 물가를 둘러싼 위험을 조금 더 지켜보고 싶다”고 밝혔다.
이날 금융정책결정회의에서 정책위원 9명 중 3명이 단기 정책금리를 1.0%로 올려야 한다고 주장한 것으로 전해졌다. 이들은 “중동 정세에 불확실성이 있지만 물가 상승 위험이 큰 상황”이라고 짚었다.
다만 일본은행은 기존의 금리 인상 기조를 재확인했다. 우에다 총재는 “실질 금리가 매우 낮은 수준에 있다는 점을 고려하면 경제와 물가, 금융 상황에 따라 계속 정책금리를 올려 금융완화 정도를 조정해 나갈 것”이라고 말했다.
일본은행은 이날 3개월마다 내놓는 ‘경제·물가 정세 전망’ 보고서도 발표했다. 중동 정세 불안 등 영향으로 올해 신선식품을 제외한 일본 내 소비자물가 상승률 전망치를 올 1월 내놨던 전년 대비 1.9%에서 2.8%로 상향 조정했다. 내년 물가 상승률은 당초 전망치 2.0%에서 2.3%로 올렸다. 이날 처음 공표된 2028년 물가 상승률은 2.0%로 예측됐다.
반면 경기 회복세는 둔화할 것으로 내다봤다. 올해 실질 국내총생산(GDP) 성장률 전망치는 기존 1.0%에서 0.5%로 반토막 냈다. 내년 전망치도 0.8%에서 0.7%로 하향 조정했다. 2028년 전망치는 0.8%로 제시됐다.
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