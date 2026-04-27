中 자금성 붉은 벽에 매년 돼지 피 60만t…이유가?

중국 자금성의 붉은 장벽에는 매년 막대한 양의 돼지 피가 사용되는 것으로 알려졌다. 지금까지 이는 주술적 목적으로 알려졌지만, 고대 장인들이 건축물의 내구성을 높이려고 고안한 ‘천연 접착제’라는 분석이 나왔다.
26일(현지시간) 홍콩사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면, 베이징의 자금성에서 20년간 근무한 고건축 전문가 저우첸 연구원은 최근 발간한 저서를 통해 자금성 벽면 배합의 실체를 공개했다.
그는 목조 구조물 외부에 바르는 지장층에 돼지 피가 포함되는 것은 사실이라고 밝혔다.
그동안 자금성에는 원혼을 달래기 위해 피를 바른다는 설이 전해졌다. 1992년에는 벼락이 치는 날 붉은 벽에서 궁녀 무리를 목격했다는 주장이 나오기도 했다.
그러나 저우첸은 돼지 피는 귀신을 쫓는 목적이 아니라 접착력을 강화해 건물을 보호하기 위한 용도라고 설명했다. 돼지 피는 벽돌 가루, 오동기름, 대마 등과 혼합되어 강력한 모르타르를 형성한다는 설명이다. 이 혼합물을 목재 표면에 도포하면 태양광과 강우, 해충으로부터 건물을 보호할 수 있다는 것이다.
저우첸은 “고대 장인들의 과학적 발명품”이라며 “단순한 미신이 아닌 목조 건물의 수명을 늘리기 위한 실용적인 선택”이라고 평가했다.
이어 그는 자금성을 오후 5시에 폐쇄하는 이유 역시 귀신 때문이 아닌 전시물 점검을 위한 시간 확보 차원이라고 설명했다.
자금성은 1420년부터 약 500년 동안 중국 정치의 중심지였으며 1987년 유네스코 세계문화유산으로 지정됐다. 지난해에만 1800만 명의 관람객이 방문하는 등 세계적인 관광 명소로 관리되고 있다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
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