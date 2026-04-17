“부자처럼 보이게 만들어드립니다”…中 프로필 사업 인기

중국에서 부자처럼 보이게 만들어주는 소셜미디어(SNS) 프로필 판매 사업이 인기를 끌고 있다.
15일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 최근 중국의 전자상거래 플랫폼에 이른바 ‘럭셔리 라이프’ 사진이 상품으로 거래되고 있다고 전했다. 이는 파인 다이닝, 골프, 고급 여행지 등으로 꾸민 사진으로, 가격은 장당 1~8위안(약 200~1700원) 수준이다.
단순 사진 판매를 넘어 ‘프로필 맞춤 설정’이라는 프리미엄 상품도 제공한다. 일상 사진에 연출된 여행, 비즈니스 이미지를 결합해 이용자가 부유하거나 성공한 인물처럼 보이도록 꾸며주는 서비스다.
이용자들은 사업, 연애, 인맥 형성 등을 할 때 자신의 매력이나 신뢰도를 높일 목적으로 이 서비스를 이용한다.
특히 ‘럭셔리 인플루언서 패키지’는 서비스 가격이 3999위안(약 86만4500원)에 이른다. 이 패키지는 고비용 환경에서 연출한 사진을 쓴다. 개인 비행기·요트·헬리콥터에서 찍은 사진, 승마·서핑을 즐기거나 수중레스토랑을 이용하는 사진 등을 사용한다.
사진을 SNS에 어떻게 올리고 연출할 지 등은 구매자와 협의한다.
서비스 사업자는 “대부분 고객은 이성에게 잘 보이거나 비즈니스를 위해 이런 사진을 요청한다”며 “강한 이미지를 만드는 것이 중요하다”고 설명했다.
현지 네티즌들은 “진짜 부자들은 오히려 과시 하지 않는다”, “의심스러운 의도를 가진 사람들이 이런 과시를 한다”고 비난했다. 또한 타인을 속일 의도로 거짓 이미지를 활용하는 것은 위법의 소지가 있다는 지적도 나온다.
박태근 기자 ptk@donga.com
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