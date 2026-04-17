“매버릭 돌아온다”…톰 크루즈 ‘탑건3’ 제작 확정

할리우드 스타 톰 크루즈 주연의 ‘탑건3’ 제작이 확정됐다.
제작사 파라마운트는 16일(현지시간) 미국 라스베이거스에서 열린 시네마콘에서 ‘탑건3’ 각본 작업을 진행 중이며 톰 크루즈가 출연한다고 발표했다.
다만, 다른 출연진은 아직 확정되지 않았다. 제리 브룩하이머는 프로듀서로 복귀할 예정이지만, 조셉 코신스키 감독은 아직 계약을 체결하지 않은 상태다. 각본은 에릭 워런 싱어, 크리스토퍼 맥쿼리와 공동 집필자인 에런 크루거가 맡는다.
조셉 코신스키 감독의 2022년 블록버스터 영화 ‘탑건: 매버릭’의 속편 제작 소식은 2024년에 처음 공개된 바 있다.
코로나19 팬데믹으로 극장 산업이 침체된 상황에서 영화 ‘탑건: 매버릭’은 엄청난 흥행을 기록했다. 1억 7000만 달러(약2520억원)의 제작비로 전 세계 박스오피스에서 15억 달러(약2조2000억원)를 벌어들이며 어려운 시기에 영화관에 활력을 불어넣었다.
톰 크루즈는 1986년 원작에서 베테랑 조종사 매버릭 역을 맡은 지 36년 만에 ‘매버릭’으로 다시 한 번 돌아왔다. 그가 연기한 매버릭 미첼 중위는 명문 비행학교로 돌아와 젊은 조종사들에게 위험한 임무를 성공적으로 수행하는 방법을 가르친다.
그는 또한 전편에서 전사한 친구 피트 구스 브래드쇼의 아들 브래들리 루스터 브래드쇼(마일스 텔러)와 재회한다. 두 사람은 동료 훈련생들과 함께 임무를 완수하고 무사히 귀환한다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0