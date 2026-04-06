日해운사 상선미쓰이 선박 또 호르무즈 통과…총 3척째

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 6일 15시 02분

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호르무즈 해협에서 항해 중인 대형 컨테이너선과 선박. AP/뉴시스
호르무즈 해협에서 항해 중인 대형 컨테이너선과 선박. AP/뉴시스
일본의 선박이 이란 전쟁으로 사실상 봉쇄돼 있는 호르무즈 해협을 또 통과했다. 이로써 해당 해역을 통과한 일본 선박은 3척으로 늘었다.

6일 요미우리신문 등에 따르면 일본 해운사 상선미쓰이는 이날 자사의 관련 회사가 보유한 액화석유가스(LPG) 선박이 호르무즈 해협을 통과해 페르시아만 밖으로 나갔다고 밝혔다. 이는 해당 해협을 통과한 세 번째 일본 선박으로, 이들은 모두 상선미쓰이 계열사 선박이다.

상선미쓰이에 따르면 이번에 통과한 선박은 인도 선적의 ‘GREEN ASHA(그린 아샤)’로, 인도의 관련 회사가 보유하고 있다. 선원의 수나 국적은 밝히지 않았지만, 일본인은 포함되어 있지 않다고 한다. 호르무즈 해협을 통과할 수 있었던 이유 등도 공개되지 않았다.

앞서 상선미쓰시 계열사 소속의 액화천연가스(LNG) 선박이 3일, 같은 회사의 유조선이 4일 호르무즈 해협을 통과한 바 있다.
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도쿄=황인찬 특파원 hic@donga.com
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