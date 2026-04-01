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국제
트럼프, 한국시간 2일 오전 10시 이란 관련 대국민 연설
동아일보
입력
2026-04-01 09:48
2026년 4월 1일 09시 48분
조혜선 기자
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[멤피스=AP/뉴시스] 도널드 트럼프 미국 대통령. 2026.03.24.
도널드 트럼프 미국 대통령이 1일(현지시간) 이란 전쟁 관련 대국민 연설을 진행한다.
캐롤라인 레빗 대변인은 31일(현지 시간) “내일(1일) 밤 9시(미국 동부시간·한국 시간 2일 오전 10시)에 트럼프 대통령이 이란과 관련된 중요한 소식을 전하기 위해 대국민 연설을 할 예정”이라고 밝혔다.
이러한 공지는 트럼프 대통령이 이날 기자들과 만나 “우리는 (이란에서) 매우 곧(very soon) 철수할 것”이라며 “(철수 시점은) 2~3주 이내로 예상한다”고 말한 직후 나왔다.
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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