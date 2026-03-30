“전쟁 반대, No kings!”… 美 전역서 ‘반전시위’

28일(현지 시간) 미 50개 주(州), 3300여 곳에서 도널드 트럼프 미국 대통령에 반대하는 시민들의 시위가 일제히 벌어졌다. 미국 내 진보 성향 단체들이 주도해 날짜를 정하고 소셜미디어를 통해 시민들의 참여를 유도해 조직한 이날 시위는 트럼프 대통령 집권 뒤 열린 세번째 ‘노 킹스’ 시위였다. 앞서 지난해 6월과 10월에도 진보 단체들은 ‘노 킹스’ 시위를 열었다.
이번 ‘노 킹스’ 시위에는 주최 측 추산 총 800만 명이 참여했다. 주최 측은 미국 시위 역사상 가장 큰 규모의 시위였다고 주장했다. 워싱턴포스트(WP)와 뉴욕타임스(NYT) 등은 “시위대는 알래스카주에서 플로리다주에 이르기까지 진보 성향 대도시와 공화당 텃밭을 가리지 않고 조직됐다”고 전했다.
특히 이란과의 전쟁으로 유가가 치솟으며 트럼프 대통령의 지지율이 최저를 기록하는 등 국내 반발이 커지면서 ‘노 킹스’ 시위가 한층 확산됐다는 평가가 나온다. 최근 로이터통신과 입소스의 여론조사 결과에 따르면 트럼프 대통령의 지지율은 36%로, 이란 전쟁 발발 뒤 4%포인트 하락했다. 집권 2기 들어 최저치다. 이란 공습을 지지한다고 밝힌 응답자도 35%에 그쳤다.
그러나 백악관은 이날 시위에 대해 좌파들의 조작극일 뿐이라는 입장을 밝혔다. AP통신은 “이번 시위가 11월 중간선거에서 정치적 변화로 이어질 수 있을지에 관심이 모아진다”고 진단했다.
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