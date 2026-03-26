유가 급등에…美우정청, 소포에 첫 유류할증료 부과

  • 동아일보

  • 입력 2026년 3월 26일 16시 39분

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미국 우편 서비스 트럭. AP뉴시스
미국 우편 서비스 트럭. AP뉴시스
미국 우정청(USPS)이 사상 최초로 소포에 유류 할증료를 부과하기로 했다. 국제유가 급등과 물류비 상승이 겹치면서 공공 물류 서비스까지 비용 인상 압박을 받는 모습이다. 물류 전반의 비용 상승이 소비자 물가로 전이되고 있다는 우려도 나온다.

25일 미 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 USPS는 다음 달부터 모든 소포 배송 요금에 유류 할증료 8%를 추가로 부과할 예정이다. USPS가 연료비를 이유로 별도의 할증료를 도입하는 것은 처음이다. USPS는 이번 조치가 단기적 대응이라고 밝혔지만 향후 물류비 구조 전반에 영향을 줄 수 있다는 전망도 나온다. 할증료는 우편물이 아닌 소포에만 적용되며, 내년 1월부터 단계적으로 폐지될 예정이다.

유류 할증료 부과는 최근 미-이란 전쟁 여파로 미국 내 경유 값이 급등한 데 따른 조치다. 미국 내 경유 가격은 현재 갤런(약 3.79L)당 5.38달러(약 8110원)로 전년보다 50% 이상 상승했다. 휘발유 값도 갤런당 평균 4달러에 육박해 전쟁 전보다 30% 넘게 치솟았다. USPS가 주로 대형 화물의 운송을 담당한다는 점도 연료비 부담을 키우고 있다.
페덱스 등 미국 민간 택배업체들은 이미 유류 할증료를 부과하고 있다. 일부는 최근 유가 급등을 반영해 요율을 추가 인상했다. 이란과의 전쟁이 장기화할수록 운송업계 전반과 미 소비자들의 부담이 늘어날 것으로 보인다.

한편, 유가 부담에 미 정부는 휘발유 환경규제를 한시적으로 풀기로 했다. 뉴욕타임스(NYT)는 미 환경보호청(EPA)이 에탄올 15%가 혼합된 ‘E15’ 휘발유의 여름철 판매 제한을 해제하기로 했다고 이날 전했다. 스모그를 악화시킬 수 있다는 이유로 실시돼 온 6~9월 판매 제한을 푼 것이다.

#미국 우정청#USPS#유류 할증료#소포 배송#국제 유가#물류비 상승
오승준 기자 ohmygod@donga.com
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