NYT “놀랍게 질서정연” BBC “광화문, 개선문 연상”…외신, BTS 콘서트 집중 조명

그룹 방탄소년단(BTS)이 21일 서울 광화문 광장에서 3년 9개월 만에 컴백하며 ‘K-팝 왕의 귀환’을 알린 가운데, 주요 외신들도 실시간으로 전하며 집중 조명했다.
뉴욕타임스(NYT)는 이날 오후 광화문 광장에서 열린 ‘BTS 컴백 라이브: 아리랑’ 공연이 시작되자 “쇼가 시작된다!”(The show is starting!)라고 한 줄 속보를 타전했다.
NYT는 “K팝 최고의 스타가 돌아왔다”면서 “세계적인 인기 그룹 BTS가 코로나19 팬데믹 이후 첫 정규 앨범을 발매했다. 한국의 수도 서울에서 라이브 공연을 펼쳤다”고 전했다.
이어 “이번 컴백은 BTS의 뿌리에 대한 경의를 표하는 자리였다. 새 앨범 제목인 ‘아리랑’은 한국 민요의 이름으로, 불굴의 의지와 애국심을 상징한다”면서 “공연의 장소 역시 한국의 전통을 기리는 의미를 담고 있었다. BTS는 고대 궁궐, 6m 높이의 세종대왕 동상이 내려다보이는 신성한 산 아래에서 공연을 펼쳤다”고 했다.
현장 분위기에 대해선 “관객들은 놀라울 정도로 질서정연했고, 좌석 티켓을 가진 팬들은 대부분 자리에 앉아 있었다”며 “함성 소리는 예상했던 것처럼 귀청이 터질 듯한 수준은 아니었다”고 설명했다. 그러면서 “좌석 구역이 너무 멀리 떨어져 있어서 함성을 제대로 느끼기 어려웠던 것일 수도 있다”면서도 “역대 최고의 K팝 그룹이 약 4년 만에 첫 공연을 성공적으로 마쳤다”고 했다.
NYT는 1분 단위로 BTS 리더 RM의 인사말과 팬들의 환호성, 공연 내용을 실시간으로 전했다. 팬덤 아미(ARMY)의 열기, 인근 상권의 들썩이는 분위기를 상세히 보도하기도 했다.
BBC는 이번 BTS 컴백 무대인 광화문 광장에 대해서 “마치 개선문을 연상시키는 무대였다. 이는 한국 K-팝 성공의 얼굴로 자리 잡은 7명 멤버들에게 주어지는 흔치 않은 영광이었다”고 표현했다.
또 BBC는 “서울 중심부인 광화문 광장에 들어서는 순간, 마치 BTS를 위한 사원에 들어온 듯한 느낌이 들었다. 광장 전체가 BTS의 상징색인 보라색으로 뒤덮여 있었다”고 설명했다.
이외에도 외신들은 멤버들이 공백기 동안 병역 의무를 수행한 점과 이번 공연을 위해 마련된 철저한 보안 체계, 공연 장소인 광화문 광장이 지닌 역사적 상징성을 다뤘다.
또 이번 BTS의 광화문 공연만으로 10억 달러(약 1조 5000억 원)이상 규모의 경제적 파급 효과가 예상된다는 점을 언급하며, BTS가 창출할 경제적 효과에 대한 한국 정부의 기대감을 전했다.
이날 공연이 끝난 뒤 X에는 ‘아미’로 추정되는 해외 팬들의 열렬한 반응이 쏟아졌다. 이들은 “정말 최고의 날이었다. BTS 고맙다. 넷플릭스 정말 고맙다”, “실력이 훨씬 늘었다. 정말 멋진 퍼포먼스였다”, “노래도 최고였고, 눈앞에서 보니 눈물이 나왔다”, “우리의 자랑 BTS, 너무 사랑하고 넋을 잃고 바라봤다” 등의 찬사를 보냈다.
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